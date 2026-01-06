Hơn 90% người dùng đồ điện không biết công dụng của 2 chiếc lỗ nhỏ trên phích cắm dẹt

Trong sinh hoạt hằng ngày, phích cắm điện là vật dụng quen thuộc đến mức ít ai để ý đến từng chi tiết nhỏ trên đó. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ các loại phích cắm điện dẹt phổ biến, nhiều người sẽ nhận ra trên mỗi chấu kim loại thường có một lỗ tròn nhỏ.

Chi tiết tưởng chừng rất đơn giản này thực chất lại mang nhiều ý nghĩa quan trọng liên quan đến an toàn, kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất.

1. Để phích cắm bám chắc

Ý tưởng tạo ra các lỗ trên phích cắm điện dẹt được cho là bắt nguồn từ Harvey Hubbell Jr. – nhà phát minh người Mỹ. Ở thiết kế ban đầu, ông không tạo lỗ xuyên qua chấu cắm mà chỉ làm các vết lõm nhỏ bên trong chân phích, nhằm giúp chúng tiếp xúc và ăn khớp tốt hơn với những phần lồi bên trong ổ cắm. Theo thời gian, để đơn giản hóa cấu trúc và nâng cao hiệu quả sử dụng, các vết lõm này dần được thay thế bằng hai lỗ tròn xuyên qua chấu cắm như ngày nay.

Thực tế cho thấy, hai lỗ tròn trên phích cắm điện dẹt không phải là chi tiết trang trí hay yếu tố mang tính thẩm mỹ. Đây là bộ phận được các nhà sản xuất thiết kế có chủ đích, nhằm đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu trong quá trình sử dụng. Một trong những tác dụng quan trọng nhất của các lỗ tròn này là tăng độ chắc chắn khi phích cắm được cắm vào ổ điện.

Theo đó, khi ghim phích cắm vào ổ, loại phích dẹp có hai đầu tròn sẽ tiếp xúc vừa khớp với phần nhô cao bên trong ổ cắm. Nhờ đó, phích cắm không bị lỏng, hạn chế tình trạng tiếp xúc kém – nguyên nhân phổ biến dẫn đến tia lửa điện, phát nhiệt và thậm chí là cháy nổ. Đây là lý do vì sao các phích cắm có lỗ tròn thường “ăn” ổ cắm hơn, khó tuột ra so với loại chấu trơn hoàn toàn.

2. Tăng tính an toàn

Trong một số trường hợp đặc biệt, hai lỗ tròn trên phích cắm còn được dùng cho mục đích khóa an toàn. Một số thiết bị công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm cho phép người quản lý luồn chốt hoặc ổ khóa nhỏ qua các lỗ này, nhằm ngăn người khác vô tình cắm điện khi thiết bị đang được bảo trì hoặc sửa chữa.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất còn dán thêm một dải nhựa có hướng dẫn vào lỗ phích cắm. Bằng cách này, người dùng có thể nhìn thấy hướng dẫn sử dụng cũng như thông báo an toàn.

3. Tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất

Khi được sản xuất với số lượng lớn, việc khoét lỗ trên mỗi chấu cắm giúp giảm bớt lượng thép hoặc hợp kim đồng sử dụng cho mỗi phích cắm, dù phần vật liệu tiết kiệm được trên từng sản phẩm là không quá nhiều. Tuy nhiên, điều đó giúp nhà sản xuất tiết kiệm được một lượng thép đáng kể khi sản xuất với số lượng lớn.

Từ góc độ người tiêu dùng, việc hiểu rõ ý nghĩa của hai lỗ tròn trên phích cắm điện dẹt cũng giúp nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn. Khi chọn mua thiết bị điện, người dùng nên ưu tiên các sản phẩm có phích cắm đạt chuẩn, chấu cắm chắc chắn, không bị mòn hoặc biến dạng. Đồng thời, cần tránh việc bẻ cong chấu cắm hoặc dùng lực kéo mạnh vào dây điện khi rút phích, bởi điều này có thể làm hỏng cấu trúc bên trong và gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Có thể thấy, chi tiết nhỏ như hai lỗ tròn trên phích cắm điện dẹt không hề “thừa thãi” như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa độ an toàn, độ bền và khả năng tương thích của thiết bị điện. Từ một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, phích cắm điện cho thấy rằng đôi khi, những chi tiết nhỏ nhất lại đóng vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ con người và tài sản trước các rủi ro tiềm ẩn của điện năng.

(Tổng hợp)