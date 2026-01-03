Nhân vật chính trong vụ việc là Wang Wei, quê ở tỉnh Cam Túc, miền bắc Trung Quốc, hiện trong độ tuổi đầu 30. Theo tạp chí tin tức Nan Feng Huang, Wang đã âm thầm dựng nên một kịch bản lừa đảo phức tạp từ năm 2019, ngay trong khi gia đình cô đang chật vật vì nợ nần.

Sau khi kết hôn với chồng là Cheng vào năm 2017, hai vợ chồng nhanh chóng rơi vào cảnh nợ thẻ tín dụng chồng chất do thói quen chi tiêu xa xỉ của Wang. Để giúp con trai và con dâu vượt qua khó khăn, cha của Cheng đã thế chấp căn nhà của mình để vay 450.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng).

Mang trong mình áp lực trả nợ cho cha, Cheng sống vô cùng tiết kiệm suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, anh không hề hay biết rằng, trong khi bản thân chắt chiu từng đồng, vợ mình lại đang âm thầm thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhắm vào chính người thân trong gia đình.

Theo điều tra, Wang biết được thông tin về một công ty địa phương đang triển khai phân bổ một loạt căn hộ tái định cư nhưng chưa có người nhận. Lợi dụng kẽ hở này, cô dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu và sơ đồ của hơn 80 căn hộ.

Với những giấy tờ giả mạo này, Wang tìm đến các thợ sửa khóa, thuyết phục họ thay khóa cho tất cả những căn hộ. Một thợ khóa giấu tên cho biết, mỗi lần đến làm việc, Wang đều dẫn ông đi theo lối cầu thang khuất camera giám sát.

“Cô ấy xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nên tôi không có lý do gì để nghi ngờ”, người này kể lại.

Ảnh: SCMP

Để tránh bị phát hiện, Wang không sử dụng một thợ khóa duy nhất mà thay đổi nhiều người khác nhau, mỗi người thay khóa cho một số căn hộ nhất định. Sau khi nắm trong tay toàn bộ chìa khóa, cô bắt đầu rao bán các căn hộ với mức giá rẻ bất thường.

Wang quảng cáo đây là những “căn hộ nội bộ”, được bán ưu đãi cho người quen. Những căn hộ có giá thị trường khoảng 1,1 triệu NDT được cô bán với giá chỉ 600.000 NDT. Bằng chiêu thức này, Wang đã bán nhà cho 42 người, bao gồm dì ruột, em gái của chồng và nhiều bạn bè thân thiết.

Trong vòng 5 năm, số tiền Wang chiếm đoạt lên tới 24 triệu NDT (hơn 90 tỷ đồng). Đáng chú ý, phần lớn số tiền này không hề được dùng để trả nợ gia đình mà lại chảy vào các mối quan hệ bên ngoài.

Theo truyền thông Trung Quốc, Wang thường xuyên chuyển tiền cho một nam streamer tên Zhang Zhen, sống tại Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc. Hai người được cho là nảy sinh quan hệ tình cảm sau khi Wang “trúng tiếng sét ái tình” với Zhang trong một buổi livestream vào tháng 10/2022.

Zhang tiết lộ rằng, Wang đã tặng anh nhiều món quà xa xỉ, bao gồm cả một chiếc SUV trị giá 1,4 triệu NDT, cùng nhiều bất động sản khác. Tổng số tiền Wang chi cho Zhang được ước tính vượt 9,8 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn chi hàng trăm nghìn NDT cho các nam streamer khác.

Ảnh minh hoạ: SCMP

Tất cả những việc này đều diễn ra trong bí mật. Chồng Wang và gia đình hoàn toàn không hay biết, thậm chí cho đến khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Cheng vẫn đang tiếp tục trả các khoản nợ do vợ gây ra.

Sau đó, Zhang và nền tảng livestream đã phối hợp với cảnh sát để thu hồi tiền bị chiếm đoạt. Tính đến tháng 3/2025, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu hồi được khoảng 8 triệu NDT.

Một luật sư nhận định, với số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, Wang Wei có thể đối mặt với mức án tù chung thân kèm theo việc tịch thu toàn bộ tài sản.

Vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Cơ quan chức năng tại nước này cảnh báo mọi người nên cảnh giác với những giao dịch BĐS có mức giá “quá hời”, được giới thiệu là “suất nội bộ” hay “bán cho người quen” để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo, trước khi xuống tiền, người mua cần kiểm tra kỹ pháp lý bất động sản, đối chiếu thông tin tại cơ quan quản lý nhà đất, đồng thời thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng công chứng và các kênh thanh toán minh bạch. Việc tin tưởng tuyệt đối vào quan hệ thân quen hoặc giấy tờ do một phía cung cấp có thể khiến người mua đối mặt với rủi ro lớn.

Từ vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm này, bài học rút ra là sự thận trọng và tuân thủ quy trình pháp lý vẫn là “hàng rào” quan trọng nhất giúp mọi người tự bảo vệ mình trước những chiêu trò ngày càng tinh vi trên thị trường bất động sản.

(Theo SCMP)