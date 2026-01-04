Câu chuyện bất ngờ phía sau chiếc xe trái cây vỡ nát của người đàn ông 64 tuổi một mình nuôi vợ bệnh ở TP.HCM

Sau chiếc xe trái cây vỡ nát của người đàn ông 64 tuổi một mình gồng gánh nuôi vợ bệnh - Clip: Di Anh

Người đàn ông cùng chiếc xe hoa quả vỡ nát…

Chưa đầy 24 giờ sau khi hình ảnh chiếc xe trái cây bị đổ vỡ sau một vụ va quẹt giao thông được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện về người đàn ông ngoài 60 tuổi mưu sinh giữa TP.HCM đã lan tỏa với tốc độ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Bài viết mở đầu bằng những dòng chữ đầy xót xa: “Người đàn ông 64 tuổi một mình đẩy xe mưu sinh nuôi vợ bệnh nặng, sinh hoạt trong căn phòng trọ tạm bợ…” đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Không chỉ dừng lại ở sự cảm thông, nhiều mạnh thường quân đã chủ động liên hệ với người đăng bài, tìm đến tận nơi để mong được chung tay giúp đỡ.

Bài đăng được nhiều người chia sẻ

Theo nội dung bài viết, người đàn ông ấy đã ở tuổi lẽ ra có thể nghỉ ngơi, vậy mà mỗi ngày vẫn phải một mình đẩy xe trái cây rong ruổi khắp các con đường TP.HCM. Vợ ông bệnh nặng, sức yếu, chỉ có thể nằm ở phòng trọ nhỏ. Mọi chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men, tiền trọ đều đặt lên đôi vai đã bạc tóc của người chồng.

Biến cố xảy đến khi chiếc xe trái cây, cũng là kế sinh nhai duy nhất, bất ngờ gặp tai nạn. Tủ kính vỡ nát, trái cây rơi vãi khắp đường, bao vốn liếng tích góp tan biến chỉ trong khoảnh khắc. Người đàn ông đứng lặng giữa phố, phía sau là nỗi lo cho người vợ đang chờ trong căn phòng trọ chật hẹp.

“Chú đứng đó mà không biết phải làm sao. Nhìn mà không cầm được lòng”, người viết bài chia sẻ.

Lời kêu gọi rất giản dị: nếu có thể, hãy mua giúp ông vài phần trái cây. Nếu có điều kiện, hãy hỗ trợ ông sửa lại chiếc xe. Hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ câu chuyện để ông nhận thêm sự quan tâm. Chính sự giản dị ấy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Đã có rất nhiều mạnh thường quân tìm đến ông Liên sau câu chuyện (Ảnh: Di Anh)

“Thấy người mình còn nguyên vẹn là mừng rồi”

Từ một bài viết lan truyền trên mạng xã hội, căn phòng trọ nhỏ của ông Nguyễn Văn Liên bỗng có thêm nhiều bước chân lạ ghé qua. Người đến sớm, người đến muộn, có người chạy xe thật xa để tìm đúng địa chỉ, có người ở miền Bắc vẫn nhờ gửi quà vào thăm. Không hẹn trước, cũng chẳng cần giới thiệu dài dòng, họ mang theo những món quà rất đời thường: thùng mì gói, túi bánh, vài phong bì nhỏ “mừng tuổi ông” ngày giáp Tết.

Những món quà không lớn, nhưng trong căn phòng trọ đơn sơ ấy, từng phần quà được đặt xuống như từng cái nắm tay siết chặt, đủ để ông bà cảm nhận rằng giữa thành phố rộng lớn, họ vẫn có thể tìm được ấm áp từ những người xa lạ.

Vợ chồng ông Liên trong căn nhà trọ (Ảnh: Di Anh)

Góc bếp nhỏ nhưng sạch sẽ

Ông Liên, tóc bạc phơ, móm mém, đeo chiếc kính cũ, vẫn nở nụ cười hiền hậu khi nhắc đến sự quan tâm của cộng đồng, về chiếc xe hoa quả mới được làm lại. Ông nói mình rất vui, nhưng cũng không quên nhắc mọi người rằng hiện ông đã nhận đủ, nên dành sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác còn khó khăn.

Ông Liên kể, hôm xảy ra sự việc, ông bắt đầu đi bán từ đầu giờ chiều nhưng mãi vẫn chưa có khách. Khi quẹo sang con đường hướng về khu VSIP, ông bán được hai người, thu vỏn vẹn 40.000 đồng rồi tiếp tục đẩy xe đi. Lúc đó, từ phía sau, hai thanh niên khoảng 16-17 tuổi chạy xe máy khá nhanh, không kịp nhìn đường nên tông vào xe trái cây của ông, khiến tủ kính đổ vỡ.

“Chú thấy người mình còn nguyên vẹn là mừng rồi. Chú mới nghĩ ‘Thôi kệ, tụi nhỏ có nói gì thì mình cũng không làm khó dễ’.”, ông Liên nói bằng giọng điềm đạm.

Theo ông Liên, mỗi ngày ông đều dậy từ rất sớm. Khoảng 6 giờ sáng, ông đi lấy đá để ướp trái cây, đến 7 giờ thì bắt đầu đẩy xe đi bán. Ông rong ruổi qua các trường học, công ty, mong bán được nhiều hơn vào những lúc học sinh tan học. “Gặp mấy đứa học sinh thương thì tụi nó mua nhiều, còn buôn bán thì hên xui lắm.” ông chia sẻ.

Ảnh: Di Anh

Vợ ông đang bệnh, sức yếu nên không thể ra ngoài làm việc. Trước đây, những người bán ở chợ từng rủ bà đi làm chung, nhưng chợ giờ cũng ế ẩm, người ta không có việc nên đành nghỉ. “Hai vợ chồng cứ lay lắt sống vậy thôi”, ông Liên nói, giọng chậm lại.

Tết đến với hai vợ chồng ông Liên là một nỗi lo. Nếu còn chút tiền thì về quê, không thì ở lại Sài Gòn trông phòng trọ cho mọi người về quê nghỉ lễ. “Tết là lúc người ta nghỉ ngơi, nhiều người thất nghiệp, ai cũng để dành tiền nên họ không mua hoa quả bán buôn cũng ế”, ông Liên chậm rãi nói.

Giữa thành phố lúc nào cũng vội, câu chuyện của ông Liên lan đi từ một bức ảnh, rồi dừng lại trong căn phòng trọ nhỏ. Chiếc xe trái cây rồi sẽ được sửa lại. Ngày mai, ông vẫn dậy từ sớm, lấy đá, đẩy xe ra đường như bao năm qua. Nhưng sau vụ va quẹt ấy, ông biết rằng phía sau mình không chỉ có căn phòng trọ chật hẹp, mà còn có sự quan tâm của những người xa lạ.

Có những thứ không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng đôi khi, chỉ cần biết mình không đơn độc, người ta đã có thêm lý do để tiếp tục mỉm cười sẵn sàng đối diện với cuộc đời phía trước.