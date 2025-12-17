Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 triệu người lạnh sống lưng khi xem clip 5 xe máy chui gầm container tránh tắc đường: Câu chuyện phía sau

17-12-2025 - 14:18 PM | Sống

Một đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy ở Indonesia đã liều lĩnh chui qua gầm xe container khi đang mắc kẹt tại đèn đỏ đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi lo ngại.

Hình ảnh nguy hiểm này được tài khoản TikTok @rreedd19 đăng tải, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Trong video, có thể thấy khoảng 5 người điều khiển xe máy lần lượt luồn qua phần gầm của một chiếc xe container giữa lúc giao thông đông đúc, nhằm tìm đường thoát nhanh khỏi tình trạng ùn tắc bằng cách cực kỳ mạo hiểm.

Dù không cung cấp thêm thông tin về thời gian hay địa điểm cụ thể, video vẫn nhanh chóng tạo làn sóng tranh cãi dữ dội. Chỉ sau thời gian ngắn, clip đã đạt hơn 5 triệu lượt xem cùng khoảng 5.000 bình luận.

Phần lớn ý kiến đều lên án hành vi coi thường tính mạng của các tài xế xe máy. Nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ tai nạn chết người nếu xe container bất ngờ di chuyển.

“Ngay cả mạng sống cũng bị đem ra đùa cợt” một tài khoản bình luận.

“Chỉ đứng bên cạnh container thôi đã nguy hiểm vì điểm mù, huống chi là chui xuống gầm.”

“Quá nguy hiểm, chỉ cần xe tiến lên là có thể nguy hiểm tính mạng” một bình luận cảnh báo.

Nhiều ý kiến cho rằng đoạn video được ghi lại tại khu vực Tanjung Priok, Bắc Jakarta, nơi thường xuyên có mật độ xe container dày đặc. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vụ việc.

Nguồn: MNP Indonesia

Theo Phạm Trang

