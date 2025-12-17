Từ bình luận "9 phút 12 giây" đến hiện tượng MXH: "Bậc thầy luộc trứng" tiết lộ ăn 40 quả trứng/ngày, BS nói 1 câu khiến nhiều người tỉnh ngộ

Từ bình luận "9 phút 12 giây" đến hiện tượng mạng gần 3 triệu người theo dõi

" Cho trứng vào nước sôi, vớt ra sau 9 phút 12 giây, rồi rửa ngay bằng nước lạnh ", chỉ với một bình luận ngắn gọn như vậy dưới một video về trứng luộc, blogger có biệt danh "Thích ăn trứng" (Loves Eggs) đã bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Chỉ sau vài ngày, lượng người theo dõi tài khoản của anh tăng vọt, tiến sát mốc 3 triệu người.

Mọi chuyện bắt đầu khi một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh một quả trứng luộc có hình dáng tròn đều, đẹp mắt đến mức được ví như một "tiểu hành tinh". Dưới đoạn video, blogger Loves Eggs để lại bình luận tiết lộ chính xác thời gian luộc trứng đến từng giây, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Blogger Loves Eggs rất am hiểu về việc luộc trứng, anh biết chính xác nhiệt độ và thời gian cần thiết để luộc trứng.

Trước những nghi ngờ về độ chính xác của chia sẻ này, Loves Eggs khẳng định đầy tự tin: "Đừng nghi ngờ. Tôi ăn 40 quả trứng luộc mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy, suốt 5 năm liền. Khi nói đến trứng luộc, tôi biết chính xác nhiệt độ và thời gian cần thiết, từng giây một."

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, blogger này thậm chí còn quay video xuyên đêm, trực tiếp so sánh trạng thái của trứng khi luộc ở những mốc thời gian khác nhau. Những video đơn giản nhưng trực quan nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Nhờ "chuyên môn luộc trứng" hiếm có của mình, blogger Loves Eggs được cư dân mạng ưu ái đặt cho hàng loạt biệt danh như "Thần Trứng", "Bậc thầy luộc trứng", hay "Người đàn ông hiểu trứng nhất mạng xã hội".

Tuy vậy, bên cạnh sự ngưỡng mộ, không ít ý kiến vẫn bày tỏ sự hoài nghi. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu có ai thực sự có thể ăn tới 40 quả trứng luộc mỗi ngày, liên tục trong suốt 5 năm hay không.

Dẫu còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng chỉ với một quả trứng luộc và con số 9 phút 12 giây, Blogger Loves Eggs đã tạo nên một hiện tượng mạng hiếm thấy, cho thấy sức hút khó lường của những nội dung tưởng chừng đơn giản nhất.

Chuyên gia lên tiếng: Ăn 40 quả trứng mỗi ngày tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe

Ông Dong Liping, Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Vũ Hán số 4, Trung Quốc cho biết trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, lecithin cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, trứng còn dễ tìm, giá thành hợp lý và thuận tiện trong chế biến, vì vậy được nhiều người lựa chọn trong bữa ăn hằng ngày.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ăn nhiều trứng không đồng nghĩa với việc tốt hơn cho sức khỏe. Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho Người dân Trung Quốc (2022), người trưởng thành trung bình nên tiêu thụ khoảng 300-350 gram trứng mỗi tuần, tương đương gần một quả trứng mỗi ngày và không cần loại bỏ lòng đỏ. Lượng tiêu thụ này có thể điều chỉnh đôi chút tùy theo thể trạng và cân nặng, song nhìn chung, mức hợp lý để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể là từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày.

Trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, lecithin cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Đối với những người tập luyện thể dục thể thao hoặc có nhu cầu bổ sung protein cao hơn, việc tiêu thụ trứng với số lượng nhiều hơn có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này thường chỉ sử dụng phần lòng trắng, thay vì ăn toàn bộ cả lòng đỏ, nhằm hạn chế lượng cholesterol nạp vào cơ thể.

Theo ông Dong Liping, việc ăn tới 40 quả trứng luộc mỗi ngày là điều gần như không thể xảy ra. Giả sử mỗi quả trứng nặng khoảng 50 gram, thì 40 quả tương đương gần 2 kg thực phẩm mỗi ngày. Ngay cả khi tạm thời bỏ qua yếu tố dinh dưỡng, đây vẫn là một khối lượng quá lớn đối với cơ thể, chưa nói đến việc duy trì thói quen này liên tục trong nhiều năm.

Ông nhấn mạnh, việc tiêu thụ 40 quả trứng mỗi ngày trong thời gian dài có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, tạo áp lực quá mức lên thận, gan và hệ tiêu hóa. Lượng cholesterol nạp vào cơ thể sẽ vượt xa ngưỡng an toàn, kéo theo nguy cơ rối loạn mỡ máu và nhiều chỉ số sinh hóa tăng cao. Trong trường hợp một người thực sự duy trì chế độ ăn như vậy suốt 5 năm, ông khuyến cáo cần sớm kiểm tra chức năng gan, thận, mỡ máu và các chỉ số sinh hóa tại cơ sở y tế.

Việc tiêu thụ 40 quả trứng mỗi ngày trong thời gian dài có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, tạo áp lực quá mức lên thận, gan và hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, bác sĩ Dong Liping cũng cho rằng dù việc ăn 40 quả trứng mỗi ngày là khó khả thi, việc luộc 40 quả trứng mỗi ngày lại hoàn toàn có thể. Đáng chú ý, blogger trong câu chuyện không chỉ luộc trứng đơn thuần mà còn ghi chép, tổng hợp và so sánh trạng thái của trứng ở các mốc thời gian khác nhau. Theo ông, tinh thần nghiêm túc, kiên trì thực hiện một việc nhỏ trong đời sống hằng ngày bằng phương pháp gần với nghiên cứu khoa học là điều rất đáng để học hỏi.

Bên cạnh đó, Dong Liping cũng cho biết, trên thực tế không có sự khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng của trứng ở các thời gian luộc khác nhau. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở hương vị và độ chín của trứng. Vì lý do an toàn vệ sinh thực phẩm, trứng thường được khuyến nghị luộc đến khi lòng đỏ vừa đông lại, còn mức độ ngon hay dở phần lớn phụ thuộc vào khẩu vị của từng người.