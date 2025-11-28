Luộc trứng và rán trứng, nấu kiểu nào giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn?

Trứng vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo nhưng chứa đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt. Tuy nhiên, cách chế biến lại ảnh hưởng trực tiếp đến lượng dưỡng chất mà cơ thể có thể hấp thụ. Một số phương pháp giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng, nhưng cũng có cách nấu khiến vitamin giảm đi hoặc làm oxy hóa cholesterol trong lòng đỏ.

Luộc và rán là hai cách nấu trứng phổ biến nhất. Cùng tìm hiểu xem giữa 2 cách chế biến này, cách nào sẽ giữ lại được nhiều dinh dưỡng trong trứng hơn nhé!

Trứng luộc: Không có chất béo thêm vào, giữ lại nhiều vitamin

Trứng luộc (Ảnh minh họa).

Luộc trứng là cách chế biến đơn giản và lành mạnh nhất. Do không dùng dầu mỡ, trứng luộc không làm tăng thêm calo và hạn chế tối đa nguy cơ oxy hóa cholesterol trong lòng đỏ trứng.

Nghiên cứu cho thấy trứng nấu trong thời gian ngắn sẽ giữ được lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao hơn. Trứng luộc chín vừa cũng giúp cơ thể hấp thụ protein dễ dàng hơn so với trứng chưa được nấu chín.

Trứng rán: Nhanh, ngon nhưng dễ mất chất nếu để lửa lớn

Trứng rán (Ảnh minh họa).

Trứng rán được ưa chuộng vì dễ ăn và có thể chế biến theo nhiều kiểu. Tuy nhiên, rán trứng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể khiến vitamin A, vitamin D và các chất chống oxy hóa giảm từ 6 - 20%, Healthline thông tin.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng giàu cholesterol nên khi tiếp xúc với nhiệt cao rất dễ bị oxy hóa, tạo ra oxysterol - hợp chất liên quan đến nguy cơ bệnh tim. Dù vậy, các nghiên cứu lớn cho thấy ăn trứng điều độ không làm tăng nguy cơ tim mạch ở người khỏe mạnh.

Nếu thích ăn trứng rán, chuyên gia khuyên mọi người nên dùng dầu ổn định nhiệt như dầu hướng dương hoặc dầu quả bơ để rán. Đồng thời, hạn chế rán trứng quá lâu để tránh làm mất đi thành phần dinh dưỡng.

Vậy nấu trứng kiểu nào tốt hơn cho sức khỏe?

Về tổng thể, trứng luộc (cả luộc chín hoặc lòng đào) và trứng chần giữ lại nhiều dưỡng chất hơn vì thời gian tiếp xúc nhiệt ngắn và không làm tăng calo. Trong khi đó, trứng rán vẫn rất bổ dưỡng nhưng nên được chế biến với nhiệt độ vừa phải, thời gian ngắn và loại dầu phù hợp.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tất cả các kiểu chế biến trứng đều có lợi cho sức khỏe nếu ăn điều độ. Việc quá lo lắng về từng chi tiết nhỏ trong khi chế biến là không cần thiết. Hãy chọn cách nấu phù hợp khẩu vị và kết hợp thêm rau củ để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.