Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luộc trứng và rán trứng, nấu kiểu nào giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn?

28-11-2025 - 12:55 PM | Sống

Cách chế biến trứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng dưỡng chất mà cơ thể có thể hấp thụ.

Trứng vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo nhưng chứa đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt. Tuy nhiên, cách chế biến lại ảnh hưởng trực tiếp đến lượng dưỡng chất mà cơ thể có thể hấp thụ. Một số phương pháp giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng, nhưng cũng có cách nấu khiến vitamin giảm đi hoặc làm oxy hóa cholesterol trong lòng đỏ.

Luộc và rán là hai cách nấu trứng phổ biến nhất. Cùng tìm hiểu xem giữa 2 cách chế biến này, cách nào sẽ giữ lại được nhiều dinh dưỡng trong trứng hơn nhé!

Trứng luộc: Không có chất béo thêm vào, giữ lại nhiều vitamin

Luộc trứng và rán trứng, nấu kiểu nào giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn?- Ảnh 1.

Trứng luộc (Ảnh minh họa).

Luộc trứng là cách chế biến đơn giản và lành mạnh nhất. Do không dùng dầu mỡ, trứng luộc không làm tăng thêm calo và hạn chế tối đa nguy cơ oxy hóa cholesterol trong lòng đỏ trứng.

Nghiên cứu cho thấy trứng nấu trong thời gian ngắn sẽ giữ được lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao hơn. Trứng luộc chín vừa cũng giúp cơ thể hấp thụ protein dễ dàng hơn so với trứng chưa được nấu chín. 

Trứng rán: Nhanh, ngon nhưng dễ mất chất nếu để lửa lớn

Luộc trứng và rán trứng, nấu kiểu nào giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn?- Ảnh 2.

Trứng rán (Ảnh minh họa).

Trứng rán được ưa chuộng vì dễ ăn và có thể chế biến theo nhiều kiểu. Tuy nhiên, rán trứng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể khiến vitamin A, vitamin D và các chất chống oxy hóa giảm từ 6 - 20%, Healthline thông tin.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng giàu cholesterol nên khi tiếp xúc với nhiệt cao rất dễ bị oxy hóa, tạo ra oxysterol - hợp chất liên quan đến nguy cơ bệnh tim. Dù vậy, các nghiên cứu lớn cho thấy ăn trứng điều độ không làm tăng nguy cơ tim mạch ở người khỏe mạnh.

Nếu thích ăn trứng rán, chuyên gia khuyên mọi người nên dùng dầu ổn định nhiệt như dầu hướng dương hoặc dầu quả bơ để rán. Đồng thời, hạn chế rán trứng quá lâu để tránh làm mất đi thành phần dinh dưỡng. 

Vậy nấu trứng kiểu nào tốt hơn cho sức khỏe?

Về tổng thể, trứng luộc (cả luộc chín hoặc lòng đào) và trứng chần giữ lại nhiều dưỡng chất hơn vì thời gian tiếp xúc nhiệt ngắn và không làm tăng calo. Trong khi đó, trứng rán vẫn rất bổ dưỡng nhưng nên được chế biến với nhiệt độ vừa phải, thời gian ngắn và loại dầu phù hợp.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tất cả các kiểu chế biến trứng đều có lợi cho sức khỏe nếu ăn điều độ. Việc quá lo lắng về từng chi tiết nhỏ trong khi chế biến là không cần thiết. Hãy chọn cách nấu phù hợp khẩu vị và kết hợp thêm rau củ để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

Chuyện thật như đùa: Năm 2025 rồi, vẫn có nhiều người KHÔNG BIẾT luộc trứng

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
luộc trứng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm 1 gia vị vào thịt bò, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà

Thêm 1 gia vị vào thịt bò, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà Nổi bật

Nhiều mẫu trang sức bị phát hiện chứa chất gây ung thư vượt chuẩn 9.000 lần, bất ngờ vì nơi bán được nhiều người lựa chọn

Nhiều mẫu trang sức bị phát hiện chứa chất gây ung thư vượt chuẩn 9.000 lần, bất ngờ vì nơi bán được nhiều người lựa chọn Nổi bật

Ai sẽ thắng nếu tỷ thí võ công: Lý Liên Kiệt hay Thành Long?

Ai sẽ thắng nếu tỷ thí võ công: Lý Liên Kiệt hay Thành Long?

12:50 , 28/11/2025
Hậu trường xử lý hành lý ký gửi ở sân bay và lý do vali hay bị bẹp méo, đến muộn

Hậu trường xử lý hành lý ký gửi ở sân bay và lý do vali hay bị bẹp méo, đến muộn

12:34 , 28/11/2025
Sao Việt đình đám từng bị doạ đánh, ép uống rượu đến trầm cảm: Giờ lấy đại gia hơn 10 tuổi, dạy con cực khéo!

Sao Việt đình đám từng bị doạ đánh, ép uống rượu đến trầm cảm: Giờ lấy đại gia hơn 10 tuổi, dạy con cực khéo!

12:21 , 28/11/2025
Người EQ thấp hay than 7 điều này hơn người bình thường

Người EQ thấp hay than 7 điều này hơn người bình thường

11:49 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên