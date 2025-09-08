Luộc trứng nên đậy vung hay mở vung, thêm 1 thứ vào vừa róc vỏ lại thơm ngon hơn

Việc đậy vung hay mở vung khi luộc trứng là câu hỏi quen thuộc với nhiều người nội trợ. Một số người đậy vung để nước sôi nhanh, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng đậy vung khiến trứng dễ nứt vỏ, lòng đỏ không đều màu, thậm chí ảnh hưởng đến hương vị.

Theo kinh nghiệm dân gian, người xưa thường không đậy vung khi luộc trứng để dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa và tránh nhiệt độ tăng đột ngột gây nứt vỏ. Đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, trứng luộc là vật phẩm không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp, với yêu cầu phải trọn đầy nguyên vẹn, tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người chọn đậy vung để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, để trứng không nứt, chín đều, dễ bóc vỏ và giữ được hương vị thơm ngon, cần có cách luộc đúng.

Khi luộc trứng nên đậy vung hay không?

Nhưng không ít người cho rằng, đậy vung khi luộc trứng có thể làm mất dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc đậy vung không trực tiếp làm mất protein và khoáng chất trong trứng, mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chín. Sự hao hụt dinh dưỡng trong trứng chủ yếu do thời gian luộc quá lâu, khiến một số vitamin bị hao hụt. Dù đậy vung hay mở vung, bạn đều nên kiểm soát thời gian luộc, trứng chín vừa đủ thì vẫn bảo toàn tốt giá trị dinh dưỡng.

Đậy vung khi luộc có hai tác dụng chính:

- Nhanh sôi hơn: Nồi kín giúp nước đạt 100°C nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian.

- Giữ nhiệt ổn định: Hơi nước tích tụ tạo áp suất nhẹ, giúp nhiệt truyền vào trứng đều và nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu nước sôi quá nhanh, đặc biệt khi luộc trứng lấy trực tiếp từ tủ lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa lòng trứng lạnh và nước sôi có thể tạo áp lực bên trong, khiến vỏ trứng nứt. Để tránh điều này, nên:

- Để trứng ở nhiệt độ phòng trước khi luộc.

- Thả trứng vào nồi khi nước còn nguội, sau đó đun sôi từ từ.

Bí quyết luộc trứng róc vỏ, thơm ngon

Luộc trứng tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không đúng cách, trứng sẽ khó bóc vỏ, lòng đỏ có viền xanh xám, hoặc trở nên khô cứng, kém ngon. Trứng có cấu trúc đặc biệt: lòng trắng chủ yếu gồm nước và protein (albumin), dễ đông khi nấu, trong khi lòng đỏ giàu chất béo và lecithin, tạo độ sánh và kết dính.

Khi đun nóng, protein trong trứng chuyển từ trạng thái lỏng sang đông đặc ở các mức nhiệt khác nhau: lòng trắng đông ở 62–65°C, lòng đỏ ở 68–70°C, và đến 80–85°C thì toàn bộ trứng đông cứng.

Dưới đây là những mẹo đơn giản để luộc trứng róc vỏ dễ dàng và thơm ngon hơn:

- Rửa trứng sạch với bột mì: Trước khi luộc, ngâm trứng trong nước pha một thìa bột mì khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch. Bột mì có khả năng hấp thụ chất bẩn trên vỏ trứng, giúp trứng sạch hơn, đảm bảo vệ sinh.

- Thêm giấm trắng khi luộc: Cho trứng vào nồi nước âm ấm (khoảng 40°C), không dùng nước quá lạnh hoặc sôi. Khi nước bắt đầu nóng già, nhỏ 2–3 giọt giấm trắng vào nồi. Giấm trắng làm mềm vỏ trứng, giúp bóc vỏ dễ dàng hơn mà không làm mất hương vị.

- Điều chỉnh lửa hợp lý: Đậy vung nồi và đun sôi trên lửa vừa. Khi nước sôi, tiếp tục luộc thêm 7 phút, sau đó tắt bếp và om trứng trong nồi thêm 1 phút. Tránh dùng lửa quá to vì nước sôi mạnh khiến trứng va chạm, dễ nứt vỏ và nước ngấm vào làm trứng nhạt.

- Ngâm trứng trong nước lạnh sau khi luộc: Vớt trứng ra và cho ngay vào thau nước lạnh để làm nguội. Bước này giúp vỏ trứng và lòng trắng tách rời, khiến trứng dễ bóc vỏ hơn.

Luộc trứng đúng cách không chỉ giúp trứng chín đều, dễ bóc vỏ mà còn giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng. Việc đậy vung hay mở vung phụ thuộc vào cách bạn kiểm soát nhiệt độ và thời gian luộc. Thêm một chút giấm trắng và áp dụng các mẹo trên sẽ giúp bạn có những quả trứng luộc hoàn hảo, vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng, phù hợp cho cả bữa ăn hàng ngày lẫn các dịp đặc biệt.

Tổng hợp