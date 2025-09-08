Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luộc trứng nên đậy vung hay mở vung, thêm 1 thứ vào vừa róc vỏ lại thơm ngon hơn

08-09-2025 - 14:53 PM | Sống

Luộc trứng nên đậy vung hay mở vung, thêm 1 thứ vào vừa róc vỏ lại thơm ngon hơn

Cách nào mới đúng?

Việc đậy vung hay mở vung khi luộc trứng là câu hỏi quen thuộc với nhiều người nội trợ. Một số người đậy vung để nước sôi nhanh, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng đậy vung khiến trứng dễ nứt vỏ, lòng đỏ không đều màu, thậm chí ảnh hưởng đến hương vị.

Theo kinh nghiệm dân gian, người xưa thường không đậy vung khi luộc trứng để dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa và tránh nhiệt độ tăng đột ngột gây nứt vỏ. Đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, trứng luộc là vật phẩm không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp, với yêu cầu phải trọn đầy nguyên vẹn, tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc. 

Luộc trứng nên đậy vung hay mở vung, thêm 1 thứ vào vừa róc vỏ lại thơm ngon hơn- Ảnh 1.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người chọn đậy vung để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, để trứng không nứt, chín đều, dễ bóc vỏ và giữ được hương vị thơm ngon, cần có cách luộc đúng.

Khi luộc trứng nên đậy vung hay không?

Nhưng không ít người cho rằng, đậy vung khi luộc trứng có thể làm mất dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc đậy vung không trực tiếp làm mất protein và khoáng chất trong trứng, mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chín. Sự hao hụt dinh dưỡng trong trứng chủ yếu do thời gian luộc quá lâu, khiến một số vitamin bị hao hụt. Dù đậy vung hay mở vung, bạn đều nên kiểm soát thời gian luộc, trứng chín vừa đủ thì vẫn bảo toàn tốt giá trị dinh dưỡng.

Đậy vung khi luộc có hai tác dụng chính:

- Nhanh sôi hơn: Nồi kín giúp nước đạt 100°C nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian.

- Giữ nhiệt ổn định: Hơi nước tích tụ tạo áp suất nhẹ, giúp nhiệt truyền vào trứng đều và nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu nước sôi quá nhanh, đặc biệt khi luộc trứng lấy trực tiếp từ tủ lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa lòng trứng lạnh và nước sôi có thể tạo áp lực bên trong, khiến vỏ trứng nứt. Để tránh điều này, nên:

- Để trứng ở nhiệt độ phòng trước khi luộc.

- Thả trứng vào nồi khi nước còn nguội, sau đó đun sôi từ từ.

Bí quyết luộc trứng róc vỏ, thơm ngon

Luộc trứng tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không đúng cách, trứng sẽ khó bóc vỏ, lòng đỏ có viền xanh xám, hoặc trở nên khô cứng, kém ngon. Trứng có cấu trúc đặc biệt: lòng trắng chủ yếu gồm nước và protein (albumin), dễ đông khi nấu, trong khi lòng đỏ giàu chất béo và lecithin, tạo độ sánh và kết dính.

Khi đun nóng, protein trong trứng chuyển từ trạng thái lỏng sang đông đặc ở các mức nhiệt khác nhau: lòng trắng đông ở 62–65°C, lòng đỏ ở 68–70°C, và đến 80–85°C thì toàn bộ trứng đông cứng.

Dưới đây là những mẹo đơn giản để luộc trứng róc vỏ dễ dàng và thơm ngon hơn: 

Luộc trứng nên đậy vung hay mở vung, thêm 1 thứ vào vừa róc vỏ lại thơm ngon hơn- Ảnh 2.

Rửa trứng sạch với bột mì: Trước khi luộc, ngâm trứng trong nước pha một thìa bột mì khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch. Bột mì có khả năng hấp thụ chất bẩn trên vỏ trứng, giúp trứng sạch hơn, đảm bảo vệ sinh.

Thêm giấm trắng khi luộc: Cho trứng vào nồi nước âm ấm (khoảng 40°C), không dùng nước quá lạnh hoặc sôi. Khi nước bắt đầu nóng già, nhỏ 2–3 giọt giấm trắng vào nồi. Giấm trắng làm mềm vỏ trứng, giúp bóc vỏ dễ dàng hơn mà không làm mất hương vị.

Điều chỉnh lửa hợp lý: Đậy vung nồi và đun sôi trên lửa vừa. Khi nước sôi, tiếp tục luộc thêm 7 phút, sau đó tắt bếp và om trứng trong nồi thêm 1 phút. Tránh dùng lửa quá to vì nước sôi mạnh khiến trứng va chạm, dễ nứt vỏ và nước ngấm vào làm trứng nhạt.

Ngâm trứng trong nước lạnh sau khi luộc: Vớt trứng ra và cho ngay vào thau nước lạnh để làm nguội. Bước này giúp vỏ trứng và lòng trắng tách rời, khiến trứng dễ bóc vỏ hơn.

Luộc trứng đúng cách không chỉ giúp trứng chín đều, dễ bóc vỏ mà còn giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng. Việc đậy vung hay mở vung phụ thuộc vào cách bạn kiểm soát nhiệt độ và thời gian luộc. Thêm một chút giấm trắng và áp dụng các mẹo trên sẽ giúp bạn có những quả trứng luộc hoàn hảo, vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng, phù hợp cho cả bữa ăn hàng ngày lẫn các dịp đặc biệt.

Tổng hợp

Người bán thịt nói thẳng: "5 loại thịt có cho cũng đừng lấy, người bán cũng chẳng dám ăn"

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh”

"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh” Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!

14:53 , 08/09/2025
Nghỉ hưu với hơn 14 tỷ trong tay, cựu giám đốc bất ngờ ghen tị với cấp dưới "thiếu tiền"

Nghỉ hưu với hơn 14 tỷ trong tay, cựu giám đốc bất ngờ ghen tị với cấp dưới "thiếu tiền"

14:45 , 08/09/2025
452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:41 , 08/09/2025
Học sinh các trường dân lập, tư thục có được hỗ trợ học phí năm 2025?

Học sinh các trường dân lập, tư thục có được hỗ trợ học phí năm 2025?

14:40 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên