Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!

08-09-2025 - 14:53 PM | Sống

Hãy tránh ăn 4 loại cá này, vì chúng rất bẩn, chứa nhiều kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe hãy bỏ đi.

Tôi sống ở vùng đất trù phú, rất thích câu cá và bắt tôm. Món ngon tôi thích nhất là cá. Nếu không ăn cá một ngày, tôi sẽ thấy nôn nao khắp người. Tuy cá rất ngon, nhưng không phải loại cá nào cũng hợp với tất cả mọi người.

Ví dụ, hôm kia, khi tôi đến thăm một người bạn, anh ấy biết tôi thích cá nên đã đặc biệt nướng và hấp một con cá cho tôi. Cá Vũ Xương hấp thì tươi, mềm và ngon, còn cá chép giòn nướng thì tuy đậm đà nhưng lại dai và có mùi tanh nồng. Tôi hỏi bạn tôi về món này, anh ấy nói rằng anh ấy mua cá sống, vừa mới giết mổ và chế biến.

Tôi nói với anh ấy rằng chắc chắn con cá anh ấy mua được nuôi trong môi trường nước kém chất lượng. Tôi cũng dặn bạn tôi sau này khi mua cá, hãy tránh ăn 4 loại cá này, vì chúng rất bẩn, chứa nhiều kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe hãy bỏ đi. Nghe vậy, bạn tôi nói: "Ồ giờ mình mới biết có rất nhiều mẹo để mua cá tươi ngon, tốt sức khỏe!". Bây giờ không giấu gì mọi người, tôi sẽ chia sẻ chi tiết với bạn những loại cá bạn nên tránh!

Loại thứ nhất: Cá trê

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!- Ảnh 1.

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ ăn cá trê. Nếu tôi bắt được cá trê, tôi sẽ vứt nó đi. Cá trê sinh trưởng trong bùn đất. Thức ăn của chúng chủ yếu là phù sa và rác thải, khiến thịt chúng đặc biệt tanh. Cá trê chế biến sẵn của hầu hết đều có mùi tanh nồng nặc. Cá trê không chỉ chứa hàm lượng kim loại nặng như thủy ngân quá mức mà còn chứa nhiều ký sinh trùng hơn các loại cá khác, vì vậy tốt nhất là tránh ăn.

Bạn không thể mua cá trê hoang dã, nhưng thịt cá trê nuôi ở vùng nước sạch rất ngon, nhưng lại khó tìm trên thị trường. Làm thế nào để phân biệt cá trê nuôi và cá trê hoang dã? Hãy nhìn vào màu sắc của chúng. Màu nhạt hơn là cá nuôi, màu đậm hơn là cá hoang dã.

Loại thứ hai: Cá ăn thịt lớn

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!- Ảnh 2.

Trong tự nhiên, có một chuỗi thức ăn hình kim tự tháp. Càng lên cao, kẻ săn mồi càng mạnh. Hơn nữa, tuổi thọ của chúng rất dài, và bụi bẩn tích tụ bên trong chúng theo năm tháng. Kết quả là, một số loài cá ăn thịt lớn chứa hàm lượng kim loại nặng quá mức. Hơn nữa, thịt của chúng dai, giá trị dinh dưỡng thấp và không ngon. Cá nhân tôi không bao giờ ăn cá ăn thịt lớn. Ví dụ, tốt nhất nên tránh cá ngừ, cá tuyết, cá mú, cá chó và cá thu lớn.

Loại thứ 3: Cá hố có vảy cứng

Cá hố là một loại cá biển mà tôi rất thích ăn, vì thịt của nó tươi và mềm, thường có sẵn ở đất liền, vì vậy mỗi lần tôi đi siêu thị và gặp cá hố chất lượng tốt, tôi luôn mua một ít. Và một lần khi tôi đi siêu thị để mua cá hố, tôi tình cờ gặp một ông lão đánh cá khoảng 60 tuổi. Ông ấy nói rằng cá hố trong siêu thị hiện nay đều được ngâm thuốc, vì vậy đừng mua chúng. Tôi đã không tin. Ông ấy nói, hãy nhìn xem, vảy của cá hố rất mỏng. Sau khi cá hố bị bắt và mang lên bờ, nó sẽ chết ngay lập tức do chênh lệch áp suất. Vảy của cá hố được thả ra một thời gian ít nhiều đã bị rụng. Hãy nhìn những con cá hố này, vảy hoàn hảo, chúng đều được ngâm thuốc. Đúng vậy! Tôi đã chạm mạnh vào một vài con cá hố, và vảy thực sự không rơi ra. Từ khi tôi học được mẹo này, cá hố tôi mua không còn mùi đặc biệt nữa.

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!- Ảnh 3.

Trên thực tế, hầu hết cá hố trên thị trường đều an toàn để mua, chỉ một phần nhỏ được ngâm thuốc, nhưng bạn vẫn cần cẩn thận khi mua. Ngoài ra, trên thị trường cũng có một số loại cá hố đã cắt miếng, được đóng gói kín và bán. Cố gắng tránh mua những loại cá hố này vì chúng có một lớp băng dày trên bề mặt. Sau khi băng tan, cá hố rất mỏng và hầu như không có thịt sau khi nấu. Không nên mua loại cá này.

Loại thứ tư: Cá có mang trắng

Cá mang trắng là cá đã chết từ lâu. Cá chết lâu ngày, protein và các chất dinh dưỡng khác trong cá bị vi khuẩn ăn mòn, dẫn đến sản sinh kim loại nặng và ký sinh trùng. Một số loài cá chết đặc biệt do bệnh tật hoặc ngộ độc thuốc trừ sâu, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Ăn phải những con cá chết như vậy có thể gây ngộ độc thực phẩm, trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây loét dạ dày. Do đó, khi mua cá, hãy tránh săn hàng giá rẻ và cố gắng mua cá tươi.

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!- Ảnh 4.

Nếu bạn mua cá về và thấy nó chết sau khi cho ăn, bạn có thể ăn. Tuy nhiên, nếu mang cá chuyển sang màu trắng và ngửi kỹ thấy mùi hôi thì có nghĩa là cá đã bị hỏng từ lâu. Không nên mua vì ăn cá sẽ bị tiêu chảy.

Tôi vừa biết rằng cá trê, cá ăn thịt lớn, cá hố có vảy cứng, và cá mang trắng đều cực kỳ bẩn. Tất cả chúng đều mang kim loại nặng và ký sinh trùng, vì vậy vì sức khỏe của bạn và gia đình, nên ăn ít hơn!

