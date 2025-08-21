4 loại cá làm tăng nguy cơ mắc ung thư: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

Tuy nhiên, có 4 loại cá nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Đáng nói, đây đều là món ăn yêu thích của rất nhiều người.

4 loại cá làm tăng nguy cơ mắc ung thư

1. Cá nướng

Nướng cá ở nhiệt độ cao có thể sản sinh các hợp chất gây ung thư (Ảnh minh họa).

Theo trang Very Well Health, việc nướng thịt hoặc cá ở nhiệt độ cao – đặc biệt là nướng quá kỹ hoặc cháy xém – có thể sinh ra các hợp chất nguy hại như heterocyclic amines (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Những chất này đã được chứng minh có thể gây tổn thương ADN và làm tăng nguy cơ ung thư, chẳng hạn ung thư đại trực tràng, dạ dày và tuyến tụy.

Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR) khuyến cáo mọi người nên hạn chế ăn các món nướng bị cháy xém. Đồng thời, nên sử dụng kỹ thuật nướng an toàn hơn như tẩm ướp với gia vị tự nhiên, nướng ở nhiệt độ vừa phải và tránh để thức ăn bị cháy quá mức. Bên cạnh đó, nên ăn kèm rau củ và nước sốt ít muối, ít đường để bảo vệ sức khỏe.

2. Cá sống làm gỏi

Gỏi cá (Ảnh minh họa).

Thói quen ăn cá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis). Các nghiên cứu cho thấy loại ký sinh này có thể sống trong cơ thể từ 20 đến 30 năm. Khi xâm nhập, chúng cư trú ở các ống mật trong gan, gây tổn thương và dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm túi mật, xơ gan, thậm chí ung thư đường mật.

Điều đáng lo ngại là khoảng 1/3 bệnh nhân nhiễm sán lá gan không có triệu chứng rõ rệt, khiến họ dễ bỏ qua tình trạng bệnh cho tới khi biến chứng nặng xuất hiện. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên tránh ăn gỏi cá và luôn nấu chín cá trước khi dùng. Những cách làm truyền thống như ngâm với chanh, giấm hay thậm chí uống rượu mạnh hoàn toàn không tiêu diệt được ký sinh trùng.

3. Cá ướp muối

Cá ướp muối (Ảnh minh họa).

Cá ướp muối là cá tươi được ướp nhiều muối, sau đó phơi hoặc sấy khô để bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, phương pháp này khiến cá chứa hàm lượng nitrit cao. Khi vào dạ dày, nitrit có thể biến đổi thành nitrosamine – hợp chất đã được chứng minh liên quan tới ung thư dạ dày, đại trực tràng và vòm họng.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp cá ướp muối vào nhóm 1 chất gây ung thư ở người. Do đó, dù cá ướp muối có hương vị đậm đà, bạn vẫn nên hạn chế tiêu thụ, chỉ nên ăn tối đa 2–3 lần mỗi tháng. Khi chế biến, nhớ ngâm rửa kỹ để giảm bớt lượng muối và nitrit tồn dư.

4. Cá chứa nhiều thủy ngân

Cá ngừ đại dương có hàm lượng thủy ngân cao hơn so với nhiều loại cá khác (Ảnh: The New York Times).

Không ít người chuộng cá ngừ đại dương, cá mập hay cá kiếm vì thịt chắc và bổ dưỡng. Nhưng đây lại là những loài cá săn mồi lớn, có hàm lượng thủy ngân cao.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá ngừ chứa trung bình từ 0,126 đến 0,689 phần triệu thủy ngân, một số loại thậm chí có nồng độ cao hơn.

Dù thủy ngân trong thực phẩm chỉ ở mức rất nhỏ, nhưng nếu ăn nhiều và kéo dài, chất độc này sẽ tích tụ dần trong cơ thể, gây tổn thương hệ thần kinh, tim mạch và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi người nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá mỗi tuần (khoảng 340 g). Tuy nhiên, cần thận trọng với những loài cá chứa nhiều thủy ngân, thay vào đó nên ưu tiên lựa chọn cá hồi, cá thu trắng hay cá mòi – vừa an toàn vừa giàu axit béo omega-3.