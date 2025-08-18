Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không chỉ cá hồi, 7 loại cá này cũng là “báu vật dinh dưỡng”, cực giàu omega-3: Đi chợ nên mua ngay

18-08-2025 - 15:26 PM

Trên thực tế, các loại cá này luôn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất đa dạng.

Ai cũng biết cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tự nhiên, hỗ trợ tim khỏe mạnh và giảm viêm. Loại cá này cũng chứa nhiều vitamin D, canxi và magiê – các chất giúp xương chắc khỏe và tăng cường miễn dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có nhiều loài cá khác cũng rất giàu dinh dưỡng. Trên thực tế, trong nhóm thực phẩm từ biển, cá luôn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất đa dạng như A, D, canxi, photpho, i-ốt, kẽm, đồng, natri, clo…

Đặc biệt, các loại cá béo như cá thu, cá ngừ, cá trích hay cá cơm còn nổi bật với lượng omega-3 dồi dào – dưỡng chất quan trọng cho tim mạch và não bộ.

Cá cơm

Loài cá nhỏ bé này lại có giá trị dinh dưỡng vượt trội. Cá cơm giàu protein, vitamin A, D cùng omega-3 chuỗi dài, mang lại lợi ích thiết thực cho hệ tim mạch và sức khỏe toàn thân.

Cá da trơn

Có thể sống ở cả nước mặn và nước ngọt, cá da trơn là nguồn cung omega-3 tốt cho mắt, não, tim và hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại cá này còn giàu vitamin B12 – dưỡng chất thiết yếu trong quá trình tạo DNA và duy trì tế bào máu khỏe mạnh.

Không chỉ cá hồi, 7 loại cá này cũng là “báu vật dinh dưỡng”, cực giàu omega-3: Đi chợ nên mua ngay- Ảnh 1.

 

Cá trích

Thịt cá trích mềm, giàu protein, canxi và nhiều vitamin nhóm A, D. Hàm lượng omega-3 cao trong cá trích giúp hỗ trợ xương khớp, đồng thời cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cá thu

Cá thu chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn và đa, ít chất béo bão hòa nên có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch hay rối loạn nhịp tim. Ngoài việc điều hòa đường huyết, cá thu còn giúp giảm mỡ nội tạng và chống viêm, có lợi cho người bị viêm khớp dạng thấp.

Cá ngừ

Là một trong những loại cá phổ biến nhất, cá ngừ nổi bật với hàm lượng selen, vitamin B12 và omega-3. Đây cũng là nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất quan trọng cho cơ thể.

Cá mòi

Cá mòi giàu protein, canxi, magiê, kẽm và đặc biệt là omega-3. Lượng vitamin D và B12 dồi dào trong cá mòi giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Cá tuyết

Được xem là thực phẩm “ít calo, giàu dưỡng chất”, cá tuyết cung cấp omega-3, omega-6, vitamin B6, B12, cùng nhiều khoáng chất như kali, phốt pho, selen. Nhờ đặc tính nạc, cá tuyết rất phù hợp cho chế độ ăn kiêng và kiểm soát cân nặng.

Không chỉ cá hồi, 7 loại cá này cũng là “báu vật dinh dưỡng”, cực giàu omega-3: Đi chợ nên mua ngay- Ảnh 2.

 

Lưu ý khi chọn cá để đảm bảo an toàn

Mặc dù cá biển mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, song một số loài có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao – chất độc hại ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Khi thủy ngân trong đại dương tích tụ, cá sẽ hấp thụ và chuyển hóa thành metyl thủy ngân, gây nguy cơ ngộ độc. Ngoài ra, các hóa chất công nghiệp như polychlorinated biphenyls (PCB) cũng có thể tồn tại trong môi trường nước, đi vào cơ thể cá.

Những loài cá đứng đầu chuỗi thức ăn thường chứa nhiều độc tố hơn, điển hình như cá mập, cá kiếm, cá ngừ lớn, cá kình hay cá thu cỡ lớn. Do đó, nên ưu tiên chọn các loại cá nhỏ hơn, ít tích lũy kim loại nặng.

Với cá nuôi, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ nguồn nuôi đạt chứng nhận an toàn.

Để hạn chế rủi ro, nên mua cá tươi, chế biến chín kỹ trước khi ăn. Các món cá sống như sushi hay sashimi tuy hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh gây hại cho sức khỏe.

(Tổng hợp)

