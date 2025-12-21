Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà có 3 dấu hiệu này chứng tỏ tài lộc đang bị chặn đứng

21-12-2025

Nếu nhà bạn có 3 dấu hiệu này, hãy tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt.

Không ít gia đình rơi vào tình trạng làm ăn mãi không khá, tiền vào rồi lại ra, cuộc sống thiếu ổn định dù rất chăm chỉ. Theo phong thủy nhà ở, nguyên nhân đôi khi không nằm ở năng lực hay vận may, mà xuất phát ngay từ không gian sống hằng ngày. Dưới đây là 3 dấu hiệu phổ biến cho thấy tài lộc trong nhà đang bị chặn, gia chủ nên sớm nhận ra để điều chỉnh.

Dấu hiệu 1: Cửa chính lộn xộn, bừa bộn hoặc bị che chắn

Cửa chính được xem là nơi đón khí, đón tài lộc vào nhà. Nếu khu vực này thường xuyên bừa bộn giày dép, đồ cũ, thùng carton, xe đạp hoặc bị che khuất bởi vật cản lớn, luồng khí tốt sẽ khó đi vào, tài lộc vì thế cũng bị tắc nghẽn. Nhiều nhà còn để cửa chính đối diện hành lang tối, thang bộ, cột điện hoặc khu vực ẩm thấp, khiến khí xấu xâm nhập, làm suy yếu vận tài chính. Dấu hiệu dễ nhận biết là gia chủ hay gặp các khoản chi bất ngờ, tiền vừa có đã phải dùng đến, khó tích lũy lâu dài.

Nhà có 3 dấu hiệu này chứng tỏ tài lộc đang bị chặn đứng- Ảnh 1.

Cách hóa giải đơn giản là giữ cửa chính luôn thông thoáng, sáng sủa, sạch sẽ. Nên dọn gọn đồ đạc, đảm bảo lối vào không bị cản trở, ánh sáng đầy đủ. Một tấm thảm sạch, màu sắc hài hòa cũng giúp kích hoạt sinh khí tốt cho ngôi nhà.

Dấu hiệu 2: Nhà ở ẩm thấp, thiếu ánh sáng, không khí tù đọng

Một ngôi nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, bí bách, ẩm mốc lâu ngày không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm suy giảm vận khí. Trong phong thủy, nhà tối tượng trưng cho khí âm nặng, khiến tinh thần uể oải, công việc trì trệ, tài lộc khó sinh sôi. Những dấu hiệu thường thấy là tường ẩm, trần bong tróc, góc nhà có mùi khó chịu, ít mở cửa sổ hoặc hiếm khi đón gió. Gia chủ sống trong môi trường này thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực, dễ đưa ra quyết định sai lầm về tiền bạc.

Nhà có 3 dấu hiệu này chứng tỏ tài lộc đang bị chặn đứng- Ảnh 2.

Để cải thiện, cần tăng cường thông gió, mở cửa sổ hằng ngày, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Có thể bổ sung đèn chiếu sáng ở những góc tối, đồng thời xử lý triệt để tình trạng ẩm mốc. Nhà khô ráo, sáng sủa sẽ giúp dòng khí lưu thông tốt hơn, từ đó tài lộc cũng dễ quay trở lại.

Dấu hiệu 3: Bàn thờ đặt sai vị trí, bừa bộn hoặc thiếu chăm sóc

Bàn thờ là nơi kết nối tâm linh, tượng trưng cho gốc rễ và phúc phần của gia đình. Nếu bàn thờ đặt ở vị trí không phù hợp như gần nhà vệ sinh, dưới gầm cầu thang, đối diện bếp hoặc nơi ồn ào, tài lộc rất dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bàn thờ bám bụi, đồ lễ cũ không được dọn dẹp, bát hương quá đầy chân nhang cũng là dấu hiệu cho thấy sự sao nhãng trong đời sống tinh thần. Nhiều gia đình gặp cảnh làm ăn chật vật, gia đạo bất ổn mà không để ý rằng bàn thờ đã lâu không được chăm sóc đúng cách.

Nhà có 3 dấu hiệu này chứng tỏ tài lộc đang bị chặn đứng- Ảnh 3.

Gia chủ nên đặt bàn thờ ở vị trí yên tĩnh, trang nghiêm, cao ráo. Thường xuyên lau dọn nhẹ nhàng, giữ mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Việc thắp hương đúng thời điểm, với tâm thành, không phô trương cũng giúp ổn định vận khí, tạo nền tảng cho tài lộc lâu dài.

Phong thủy không phải mê tín, mà là cách con người sắp xếp không gian sống sao cho hài hòa với tự nhiên. Khi cửa chính thông thoáng, nhà cửa sáng sủa và bàn thờ được chăm sóc đúng mực, dòng khí tốt sẽ được khơi thông. Tài lộc nhờ đó không còn bị chặn đứng, mà dần dần quay trở lại một cách bền vững.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

