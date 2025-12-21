Việt Nam tham dự SEA Games với lực lượng bằng một nửa chủ nhà Thái Lan vẫn xuất sắc cán đích top 3

SEA Games 33 đã chính thức khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình và vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng cộng 278 huy chương, bao gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Nếu tính thêm cả 5 tấm huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt tổng cộng 91 huy chương vàng, đạt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 90 huy chương vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games với vị trí thứ 3 (Ảnh: PH)

Ở SEA Games 33, Việt Nam xếp sau đoàn Thái Lan (232 HCV, 154 HCB, 106 HCĐ) và đoàn Indonesia (91 HCV, 111 HCB, 129 HCĐ. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tại SEA Games 33, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cán đích xuất sắc khi xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tính cả các vận động viên đi bằng kinh phí xã hội hoá, toàn đoàn Việt Nam chỉ có 841 vận động viên, trong khi chủ nhà Thái Lan có tới 1.530 vận động viên; Indonesia 1.020 vận động viên; Philippines 1.157 vận động viên; Malaysia 1.192 vận động viên và Singapore 976 vận động viên.

Như vậy, so với đoàn Thái Lan, Việt Nam ít hơn 689 vận động viên; ít hơn đoàn Indonesia 179 vận động viên; ít hơn đoàn Malaysia, hiện đứng ở vị trí thứ 4, là 351 vận động viên; ít hơn Singapore, ở vị trí thứ 6, là 135 vận động viên.

Đặc biệt, đây cũng là kỳ SEA Games cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic. Cho tới thời điểm này, các môn Olympic đã đoạt 59 HCV, chiếm tỉ lệ gần 70%. Nếu tính thêm 7 tấm HCV từ 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường ASIAD là karate và cầu mây, thì các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đoạt được tổng cộng 66 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ 76,7% tổng số huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng để thể thao Việt Nam hướng đến Olympic và ASIAD.