Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam tham dự SEA Games với lực lượng bằng một nửa chủ nhà Thái Lan vẫn xuất sắc cán đích top 3

21-12-2025 - 23:27 PM | Sống

Tại SEA Games 33, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí chỉ bằng hơn một nửa so với nước chủ nhà, nhưng Đoàn Việt Nam vẫn cán đích xuất sắc khi xếp thứ 3 toàn đoàn.

SEA Games 33 đã chính thức khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình và vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng cộng 278 huy chương, bao gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Nếu tính thêm cả 5 tấm huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt tổng cộng 91 huy chương vàng, đạt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 90 huy chương vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games với vị trí thứ 3 (Ảnh: PH)

Ở SEA Games 33, Việt Nam xếp sau đoàn Thái Lan (232 HCV, 154 HCB, 106 HCĐ) và đoàn Indonesia (91 HCV, 111 HCB, 129 HCĐ. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tại SEA Games 33, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cán đích xuất sắc khi xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tính cả các vận động viên đi bằng kinh phí xã hội hoá, toàn đoàn Việt Nam chỉ có 841 vận động viên, trong khi chủ nhà Thái Lan có tới 1.530 vận động viên; Indonesia 1.020 vận động viên; Philippines 1.157 vận động viên; Malaysia 1.192 vận động viên và Singapore 976 vận động viên.

Như vậy, so với đoàn Thái Lan, Việt Nam ít hơn 689 vận động viên; ít hơn đoàn Indonesia 179 vận động viên; ít hơn đoàn Malaysia, hiện đứng ở vị trí thứ 4, là 351 vận động viên; ít hơn Singapore, ở vị trí thứ 6, là 135 vận động viên.

Đặc biệt, đây cũng là kỳ SEA Games cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic. Cho tới thời điểm này, các môn Olympic đã đoạt 59 HCV, chiếm tỉ lệ gần 70%. Nếu tính thêm 7 tấm HCV từ 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường ASIAD là karate và cầu mây, thì các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đoạt được tổng cộng 66 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ 76,7% tổng số huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng để thể thao Việt Nam hướng đến Olympic và ASIAD.

YeaH1 phải cầu xin khán giả

Theo Hải Đăng

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai?

Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai? Nổi bật

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ Nổi bật

Shipper đột quỵ trên đường giao hàng, dòng ghi chú trên xe khiến tất cả rơi nước mắt

Shipper đột quỵ trên đường giao hàng, dòng ghi chú trên xe khiến tất cả rơi nước mắt

22:58 , 21/12/2025
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?

Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?

22:52 , 21/12/2025
3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt

22:42 , 21/12/2025
Nắm trọn quyền hành nhưng tại sao Tào Tháo nhất quyết không xưng đế?

Nắm trọn quyền hành nhưng tại sao Tào Tháo nhất quyết không xưng đế?

22:28 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên