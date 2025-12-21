Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?

21-12-2025 - 22:52 PM | Sống

Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 lần đầu tiên áp dụng cơ chế quản lý điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Theo quy định, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm, thông tin điểm được tích hợp trên ứng dụng VNeID tại mục giấy phép lái xe. Tùy theo mức độ và tính chất hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ điểm trong bằng lái với mức cao nhất là 10 điểm.

Trường hợp bị trừ hết 12 điểm, người lái xe không được tiếp tục điều khiển phương tiện tương ứng với loại GPLX đó. Tuy nhiên, nếu vẫn cố tình điều khiển phương tiện, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Cụ thể, theo khoản 5, điều 18, Nghị định 168, người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW với bằng lái đã bị trừ hết điểm sẽ bị phạt tiền 2 - 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng cho các loại xe máy phổ thông và xe điện có công suất nhỏ.

Theo khoản 7, điều 18 Nghị định 168, người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm sẽ bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng.

Không ít trường hợp đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép lái xe vì vi phạm luật giao thông nhưng vẫn tiếp tục lái xe. (Ảnh minh họa)

Trường hợp người điều khiển ô tô, xe tương tự ô tô, xe chở người hoặc chở hàng bốn bánh có gắn động cơ khi bằng lái đã không còn điểm, căn cứ theo khoản 9, điều 18 của Nghị định 168 sẽ bị xử phạt 18 - 20 triệu đồng.

Như vậy, Nghị định 168 đã quy định rõ mức phạt đối với người điều khiển phương tiện khi bằng lái bị trừ hết điểm làm ba trường hợp, gồm: điều khiển mô tô hai bánh có dung tích đến 125 cm³ hoặc mô-tơ điện công suất đến 11 kW; điều khiển mô tô có dung tích trên 125 cm³ hoặc công suất mô-tơ điện trên 11 kW và điều khiển ô tô, xe tương tự ô tô, xe chở người hoặc hàng bốn bánh có gắn động cơ. Mức phạt dao động 2 - 20 triệu đồng tùy trường hợp.

Trường hợp người điều khiển có nhiều loại giấy phép lái xe khác nhau, việc bị trừ hết điểm một loại GPLX không đồng nghĩa với việc mất quyền điều khiển tất cả các phương tiện.

Người đó vẫn có thể điều khiển loại phương tiện khác nếu bằng lái tương ứng với phương tiện đó vẫn còn đủ điểm theo quy định.

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

Theo PV

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai?

Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai? Nổi bật

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ Nổi bật

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt

22:42 , 21/12/2025
Nắm trọn quyền hành nhưng tại sao Tào Tháo nhất quyết không xưng đế?

Nắm trọn quyền hành nhưng tại sao Tào Tháo nhất quyết không xưng đế?

22:28 , 21/12/2025
Đào móng công trình, đội công nhân phát hiện trận địa cọc gỗ "hình chữ T" bí ẩn, chuyên gia lập tức phong toả hiện trường

Đào móng công trình, đội công nhân phát hiện trận địa cọc gỗ "hình chữ T" bí ẩn, chuyên gia lập tức phong toả hiện trường

22:00 , 21/12/2025
Người xưa dạy: Phòng ngủ chật đến đâu cũng đừng dại đặt 6 thứ này ở đầu giường, giật mình vì toàn món quen

Người xưa dạy: Phòng ngủ chật đến đâu cũng đừng dại đặt 6 thứ này ở đầu giường, giật mình vì toàn món quen

21:59 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên