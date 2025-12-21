Shipper đột quỵ trên đường giao hàng, dòng ghi chú trên xe khiến tất cả rơi nước mắt

Một câu chuyện đau lòng xảy ra vào tháng 11 vừa qua đã khiến cộng đồng shipper ở Trung Quốc không khỏi bàng hoàng, đau lòng.

Ngày 10/11, một shipper bằng xe tải quê ở Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) trong lúc chở hàng đi giao đã bị đột quỵ và không qua khỏi. Điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn là sau khi anh mất, gia đình không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, trong khi anh là thu nhập chính của cả nhà, phía sau còn vợ và 2 người con đang tuổi ăn tuổi học.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, người shipper xấu số là anh Lưu 43 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, anh đang điều khiển xe tải chở hàng từ Giang Tô đi Chiết Giang. Khi xe đến địa phận Hàng Châu, anh tấp xe vào lề đường. Khoảng hơn 1 ngày sau, cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện anh đã qua đời.

Nhận được tin, vợ anh Lưu lập tức đến hiện trường, xác nhận đó đúng là chồng mình, cô ngất lịm đi và phải vào bệnh viện. Điều đáng lo lúc đó không chỉ là chuyện hậu sự của anh Lưu, mà còn là lô hàng trên xe cùng chiếc xe tải không biết phải xử lý ra sao. Trong lúc bế tắc, gia đình đã cầu cứu cộng đồng các shipper và tài xế đường dài. Ngay khi nhận được thông tin, nhiều tài xế quen biết nhau qua các hội nhóm đã lập tức đứng ra hỗ trợ, cùng nhau lên kế hoạch hoàn thành nốt chuyến hàng dang dở và đưa chiếc xe tải về quê cho gia đình người đã khuất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sina)

Anh Tăng Đạo Nhân, một thành viên của hội shipper xe tải, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia hành trình này, cho biết tối 11/11, ngay sau khi nhận được lời nhờ giúp đỡ từ gia đình, anh và nhiều tài xế khác đã tức tốc xuất phát trong đêm. Bản thân anh lái xe từ Giang Tây, vượt quãng đường khoảng 600 km để đến Hàng Châu. Phải đến khoảng 4 giờ sáng ngày 12/11, anh mới có mặt tại nơi vụ việc xảy ra. Ngoài các thành viên trong hội, còn có một tài xế nhiệt tình đến từ Hà Bắc cũng tự nguyện tham gia.

Sáng 12/11, mọi người gặp nhau tại khu dịch vụ Kính Sơn. Khi đó, gia đình nạn nhân đã không còn ở hiện trường. Qua trao đổi, nhóm tài xế được biết lô hàng trên xe cần được giao đến Ôn Châu. Sau khi bàn bạc, họ thống nhất sẽ tiếp tục thay mặt người đã khuất giao hàng đến đúng địa điểm, sau đó mới lái xe quay về Từ Châu để trả xe cho gia đình.

Trong quá trình kiểm tra chiếc xe tải, anh Tăng Đạo Nhân không khỏi chạnh lòng. Lốp xe còn rất mới, có lẽ vừa được thay không lâu. Trên cánh cửa xe, người shipper họ Lưu còn dán một mảnh giấy với dòng chữ tự động viên bản thân: "Dù khổ dù mệt cũng đừng sợ, trong tim có ước mơ thì trước mắt sẽ có đường" .

Không ai ngờ đó lại trở thành lời nhắn cuối cùng anh để lại.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 13/11, anh Tăng Đạo Nhân cùng hội shipper hỗ trợ đến nơi giao hàng, hàng hóa được dỡ xuống đúng như kế hoạch, tiền cước vận chuyển cũng được thanh toán. Sau đó, không ai nghỉ ngơi, cả đoàn tiếp tục lái xe xuyên đêm, hướng về quê nhà của người shipper xấu số tại Từ Châu.

Suốt 3 ngày 3 đêm liên tục, vượt hàng nghìn cây số, đến ngày 14/11, chiếc xe tải cuối cùng cũng được đưa về đến nhà anh Lưu. Theo anh Tăng Đạo Nhân, riêng anh đã chạy tổng cộng khoảng 3.000 km trong hành trình này. Chi phí xăng dầu và phí đường bộ vào khoảng 10.000 NDT (tương đương 35 triệu đồng), toàn bộ số tiền này do một số doanh nghiệp hảo tâm đứng ra tài trợ.

Một shipper khác cũng tham gia trong chuyến giao hàng này cho biết cha anh cũng từng là một shipper bằng xe tải, nên khi nghe tin đã không ngần ngại lái xe từ xa đến Hàng Châu để góp sức. Với anh, đây không chỉ là giúp đỡ một gia đình xa lạ, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc giữa những người cùng nghề, cùng cảnh mưu sinh trên những cung đường dài.

Theo người thân của nạn nhân, vợ anh Lưu hiện tinh thần suy sụp nghiêm trọng. Nhiều ngày liền chị không ăn uống được, phải truyền dinh dưỡng để cầm cự. Gia đình có 2 người con, cả 2 đều đang tuổi ăn học còn vợ anh Lưu vốn chỉ ở nhà lo nội trợ, vì sức khỏe yếu. Ngoài nỗi mất mát quá lớn về tinh thần, họ còn phải đối mặt với gánh nặng nợ nần vì chiếc xe tải anh Lưu mua cũng là tiền đi vay.

Câu chuyện thương Tâm của anh Lưu đến giờ vẫn khiến nhiều người - đặc biệt là cộng đồng shipper, không khỏi nghẹn ngào. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu đây không nên là công việc để làm cả đời, vì quá nhiều rủi ro lớn khó lường trước.

(Nguồn: Gmw.cn)