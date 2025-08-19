Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người

19-08-2025 - 08:54 AM | Sống

Thịt cá ngon, giàu chất dinh dưỡng nhưng không phải loại cá nào cũng nên ăn nhiều.

Trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt, cá luôn là món khoái khẩu, nào là cá lóc kho tộ, cá diêu hồng chiên giòn, cá chép nấu riêu… chỉ nghe tên đã thấy thèm. Thế nhưng, ít ai ngờ có những loại cá lại “nguy hiểm tiềm ẩn”, ăn nhiều chẳng những không tốt mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.

1. Cá biển lớn

Những loại cá sang chảnh như cá ngừ đại dương, cá kiếm… thường được ca ngợi là giàu dinh dưỡng. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, đây cũng chính là nhóm cá có hàm lượng thủy ngân cao gấp nhiều lần so với cá thông thường. Lý do là chúng nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, tích tụ độc tố qua thời gian. Nếu phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ ăn quá nhiều, nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh và trí tuệ là rất lớn.

2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người- Ảnh 1.

2. Cá nuôi tăng trưởng nhanh

Một số loài cá nuôi trong ao hồ tăng trưởng “thần tốc”, chỉ ba tháng đã xuất bán. Nhưng tốc độ này thường đi kèm với việc lạm dụng kháng sinh và chất kích thích tăng trưởng. Chưa kể, chúng hay sống trong lớp bùn đáy, dễ nhiễm ký sinh trùng và kim loại nặng.

2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người- Ảnh 2.

Làm sao chọn cá an toàn?

- Quan sát màu sắc: cá tươi có màu trong, thịt sáng. Cá có vết vàng úa hay trắng bệch thì nên tránh.

- Ngửi mùi: cá bình thường có mùi tanh nhẹ, nếu hắc nồng bất thường dễ là cá đã xử lý hóa chất.

- Thử độ đàn hồi: cá tươi khi ấn tay sẽ bật lại, thịt nhão để lại vết lõm là cá kém chất lượng.

2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người- Ảnh 3.

Ăn cá sao cho đúng cách?

- Mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 bữa cá, mỗi bữa khoảng 100-150 gram.

- Kết hợp rau củ giàu vitamin C như bông cải, cà rốt để hỗ trợ đào thải độc tố.

- Nên ưu tiên hấp, nấu canh thay vì chiên rán để giữ trọn dinh dưỡng.

Các chuyên gia khuyến nghị: nên chọn cá nhỏ, cá đồng như cá rô, hoặc các loại cá nước ngọt nuôi an toàn. Ngoài ra, tôm, ngao, sò cũng là nguồn đạm dồi dào và ít rủi ro hơn.

Cá là món ngon, nhưng ăn thế nào để vừa ngon vừa khỏe mới là điều quan trọng. Đừng để bữa cơm gia đình vô tình trở thành “cái bẫy” sức khỏe chỉ vì chọn sai loại cá.

Nguồn và ảnh: Sohu

2 loại cá là 'kẻ thù' của huyết áp, làm tăng nguy cơ mắc ung thư: Là món khoái khẩu của nhiều người

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

