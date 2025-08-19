Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong nhà đặt 5 loại cây cảnh này, may mắn tăng nhanh, tài lộc vào như nước

19-08-2025 - 15:08 PM | Sống

Trong nhà đặt 5 loại cây cảnh này, may mắn tăng nhanh, tài lộc vào như nước

Nhiều người tin rằng các loài cây còn có thể giúp thu hút tài lộc, xua đuổi năng lượng tiêu cực và mang đến may mắn cho gia chủ.

Ngày nay, xu hướng đưa cây xanh vào không gian sống ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình và cả giới trẻ thành thị. Không chỉ dừng lại ở mục đích trang trí, cây cảnh còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe và tinh thần.

Một chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc có thể giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, trong khi những cây cảnh lớn trong phòng khách lại góp phần tạo nên sự cân bằng và thoáng đãng cho ngôi nhà.

Bên cạnh đó, nhiều loài cây còn được tin rằng có ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút tài lộc, xua đuổi năng lượng tiêu cực và mang đến may mắn cho gia chủ. Chính nhờ những giá trị đa dạng ấy, cây cảnh không chỉ xuất hiện trong gia đình mà còn hiện diện phổ biến ở văn phòng, quán cà phê, khách sạn hay các không gian công cộng.

Dưới đây là một số loài cây mang ý nghĩa may mắn tốt cho gia chủ mà mọi người có thể tham khảo, chiêm nghiệm:

Cây tuyết tùng

Tuyết tùng thuộc họ thông, bắt nguồn từ dãy Himalaya. Loài cây này thường có thân thẳng, cao vút, lớp vỏ nâu đỏ sần sùi, tán lá xanh mướt và tỏa hương dịu nhẹ, thoang thoảng. Trong phong thủy, tuyết tùng được coi là biểu tượng của tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn. Ngoài ra, loại cây này còn được tin rằng có khả năng xua đuổi tà khí, mang đến bầu không khí trong lành, góp phần bảo vệ gia chủ khỏi điều không lành.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ, còn gọi là hổ vĩ, gây ấn tượng bởi hình dáng khỏe khoắn: lá dày, mọc thẳng đứng, màu xanh sẫm đan xen với những vân vàng hoặc trắng độc đáo. Đây là loài cây dễ sống, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và tượng trưng cho sức sống bền bỉ. Theo quan niệm dân gian, cây lưỡi hổ giúp thu hút may mắn, tài lộc và bảo vệ gia đình khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực.

photo-1755586948319

Cây hồng môn

Hồng môn, hay còn được biết đến với cái tên “hoa môn hồng”, có kích thước nhỏ, mọc thành bụi, lá xanh hình tim cùng hoa đỏ rực rỡ. Hiện nay, cây được lai tạo thành nhiều màu khác nhau như trắng, hồng phấn hay đỏ truyền thống. Trong phong thủy, chữ “hồng” gắn với may mắn, còn “môn” tượng trưng cho cánh cửa. Vì vậy, hồng môn được hiểu như cánh cửa mở ra hạnh phúc và thuận lợi. Với những người kinh doanh, đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc hoặc tại quầy lễ tân được tin rằng sẽ giúp thu hút tài lộc, công việc hanh thông.

Cây trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ nổi bật với phiến lá xanh mướt, xẻ thùy mềm mại, mang đến cảm giác tươi mát và tràn đầy sức sống. Đây là loài cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thích hợp với nhiều không gian sống. Trong phong thủy, màu xanh tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Đặc biệt, lá cây có hình dáng tựa như chiếc quạt, thể hiện sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống.

Cây phú quý

photo-1755586986151

Phú quý là loài cây lai từ Indonesia, có thân trắng hồng, lá xanh điểm viền đỏ nổi bật. Đúng như tên gọi, cây mang ý nghĩa về sự giàu sang, đủ đầy và tài lộc. Vì thế, phú quý thường được nhiều gia đình chọn làm cây cảnh trang trí trong nhà hoặc dùng làm quà tặng dịp lễ Tết, mừng thọ, với mong muốn đem đến may mắn, phát triển và hưng thịnh cho gia chủ.

Lưu ý: Việc lựa chọn một loài cây phù hợp còn thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính của người trồng, từ đó biến cây xanh trở thành một phần quan trọng trong phong cách sống hiện đại.

Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?

Thùy Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

Siêu bão đáng sợ nhanh nhất năm nay đã xuất hiện: Vệ tinh ghi lại cảnh tượng kỳ dị

Siêu bão đáng sợ nhanh nhất năm nay đã xuất hiện: Vệ tinh ghi lại cảnh tượng kỳ dị

15:02 , 19/08/2025
2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người

2 loại cá không nên ăn nhiều kẻo nạp toàn thuốc kháng sinh, kim loại nặng vào người

14:54 , 19/08/2025
Người phụ nữ đang đi thì bị giật dây chuyền, diễn biến xảy ra sau đó khiến tất cả đều ngỡ ngàng

Người phụ nữ đang đi thì bị giật dây chuyền, diễn biến xảy ra sau đó khiến tất cả đều ngỡ ngàng

14:46 , 19/08/2025
NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới

NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới

14:36 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên