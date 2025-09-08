Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn

08-09-2025 - 10:45 AM

Đối với trẻ đang lớn, việc ăn cá điều độ còn có thể giúp thúc đẩy sự phát triển thần kinh não bộ và thị lực.

Là cha mẹ, bạn có thường nghe nói rằng "ăn cá giúp trẻ thông minh hơn" không? Thực tế đã có bằng chứng khoa học chứng minh cho nhận định này! DHA trong cá, được mệnh danh là "vàng não", là một dưỡng chất thiết yếu thúc đẩy sự phát triển não bộ và cải thiện trí nhớ. Nhưng với rất nhiều lựa chọn cá trong siêu thị, loại nào là tốt nhất cho trẻ em?

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 1.

Dưới đây là 4 loại cá "tăng cường trí não" và các công thức nấu ăn đơn giản giúp con bạn thông minh hơn!

1. Cá hồi: "Vua DHA" trong số các loài cá biển sâu

Cá hồi được công nhận rộng rãi là thực phẩm bổ não, tự hào có hàm lượng DHA cao nhất trong số các loại cá biển sâu, với khoảng 1,2 gram trên 100 gram, vượt xa hàm lượng DHA trong các loại cá nước ngọt thông thường. DHA là thành phần cốt lõi của vỏ não và võng mạc, thúc đẩy kết nối thần kinh và tăng cường khả năng tập trung cũng như học tập của trẻ.

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 2.

Món ăn gợi ý: Bít tết cá hồi hấp với đậu phụ

Nguyên liệu: 1 miếng cá hồi, nửa miếng đậu phụ non, một ít gừng băm nhỏ, 1 thìa nước tương cá hấp.

Cách làm: Xếp các lát đậu phụ xuống đáy, cho cá hồi và gừng băm nhỏ vào, hấp trong 8 phút sau khi nước sôi và rưới thêm nước tương.

Món hấp có thể giữ lại DHA ở mức tối đa và tránh được sự phá hủy các chất dinh dưỡng trong cá do nhiệt độ cao.

2. Cá vược: "Nhà vô địch về não" trong số các loài cá nước ngọt

Trong số các loại cá nước ngọt, cá vược (còn gọi là cá chẽm) nổi bật với hàm lượng DHA, chiếm 18,6% đến 20,1% tổng lượng axit béo, thậm chí còn cao hơn một số loại cá biển. Kết cấu mềm mại và hàm lượng xương thấp của cá vược khiến nó trở thành thực phẩm phù hợp cho trẻ em. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em thường xuyên ăn cá vược có kết quả kiểm tra nhận thức tốt hơn.

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 3.

Món ăn gợi ý: Cá vược hấp

Nguyên liệu: 1 con cá vược, hành lá và gừng (nếu cần), 2 thìa canh nước tương để hấp.

Cách làm: Khứa cá, ướp với hành lá, gừng và rượu nấu ăn trong 5 phút, hấp trong 8 phút. Rưới dầu nóng và nước tương lên trên.

Món cá vược hấp ăn kèm với cơm hoặc cháo rau củ để cân bằng dinh dưỡng hơn.

3. Cá tuyết: "Kho báu dinh dưỡng" ít béo, giàu protein

Cá tuyết là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn bổ sung của trẻ em tại các gia đình châu Âu và Mỹ. Cá tuyết chứa 20% protein, chỉ 0,5% chất béo, giàu vitamin A, D và canxi. Đặc biệt phù hợp cho trẻ em cần kiểm soát cân nặng, giúp nuôi dưỡng não bộ mà không gây tăng cân.

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 4.

Món ăn gợi ý: Cháo cá tuyết rau củ

Nguyên liệu: 50g cá tuyết, 20g cà rốt thái hạt lựu, 50g gạo.

Cách làm: Nấu cháo gạo, cho cà rốt thái hạt lựu và cá tuyết thái nhỏ vào, ninh nhỏ lửa trong 10 phút.

4. Cá hố: Loài cá biển giá rẻ nuôi dưỡng não bộ

Cá hố, tuy là loại cá tương đối rẻ tiền, nhưng lại có hàm lượng DHA tương đương với các loại cá cao cấp! Cứ 100 gram cá hố chứa 0,3 gram DHA, và cũng rất giàu lecithin, có tác dụng tăng cường trí nhớ. Cá hố ít xương và có kết cấu dày hơn, thích hợp để chiên, nướng hoặc hầm, rất được trẻ em ưa chuộng.

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 5.

Món ăn gợi ý: Cá hố chiên giòn

Nguyên liệu: Cá hố thái lát, gừng thái lát và một chút muối.

Cách làm: Ướp cá hố với muối và gừng thái lát trong 10 phút, sau đó chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt.

Lưu ý: Sử dụng chảo chống dính với lượng dầu tối thiểu để tránh làm mất chất dinh dưỡng do nhiệt độ cao.

DHA là dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển não bộ, hệ thần kinh và võng mạc của trẻ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trẻ sẽ thông minh hơn sau khi bổ sung DHA. Các dưỡng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ. Ví dụ, sắt có thể thúc đẩy sự phát triển cơ thể, cải thiện sự chú ý, trí nhớ và nâng cao khả năng học tập của trẻ; kẽm có tác dụng bảo vệ thị lực và não bộ. Các dưỡng chất khác bao gồm iốt, protein...

4 loại cá được não bộ đặc biệt ưa thích, trẻ ăn nhiều sẽ tăng cường trí nhớ, học tập ngày càng tốt hơn, 2 loại cá tốt nhất không cho trẻ ăn- Ảnh 6.

Ngoài ra, mặc dù cá tốt cho mọi lứa tuổi, nhưng không nên ăn quá nhiều. Theo nhu cầu tiêu thụ thủy sản của từng nhóm trẻ:

- Trẻ 2-3 tuổi nên tiêu thụ 15-20g thủy sản mỗi ngày, 2-3 lần/tuần;

- Trẻ 4-6 tuổi nên tiêu thụ 20-40g thủy sản mỗi ngày, 3-5,5 lần/tuần;

- Trẻ 7-10 tuổi và thanh thiếu niên nên tiêu thụ 40g thủy sản mỗi ngày, 5,5 lần/tuần.

Mặt khác, cha mẹ nên cho trẻ ăn uống điều độ. Ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa lên dạ dày, gan và thận, đồng thời có thể làm giảm lượng thức ăn khác hấp thụ, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và thậm chí chậm phát triển.

Có 2 loại cá trẻ không nên ăn

1. Cẩn thận với cá có nhiều xương nhỏ: Nhiều bà mẹ biết rằng cho bé ăn cá rất tốt, và họ sẽ cẩn thận nhặt những con cá có xương nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp trẻ sơ sinh bị xương cá mắc kẹt trong cổ họng hàng năm.

2. Cẩn thận với các loại cá có "hương vị nặng", bao gồm cá nướng, cá chiên, cá hun khói, cá muối kiểu Trung Quốc...: Những loại cá này không thể giữ lại hết các chất dinh dưỡng có trong cá và do thời gian nấu quá lâu, chúng sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng và benzopyrene, không tốt cho sự phát triển của trẻ em.

4 loại cá khó nuôi nhân tạo, thịt bổ không tanh, nhà giàu săn lùng từng con

Theo TT

Thanh niên Việt

