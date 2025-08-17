4 loại cá thịt ngọt chắc lại "bổ như sâm" giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe

Trong quan niệm ẩm thực truyền thống, cá luôn được coi là món ăn bổ dưỡng hàng đầu. Tuy nhiên, không phải cá nào cũng “đại bổ” như chúng ta vẫn nghĩ. Nhiều người quen chọn cá chim, cá rô phi, cá trôi… nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu muốn thực sự tăng cường miễn dịch, bổ não và bồi dưỡng cơ thể, có 4 loại cá vượt trội hơn hẳn. Đây là “kho báu dinh dưỡng” giàu DHA, protein chất lượng cao, canxi, phốt pho, sắt cùng nhiều vitamin. Rất phù hợp cho trẻ em đang lớn, người làm việc trí óc và cả những ai thể trạng yếu.

1. Cá tuyết

Thịt cá trắng, mềm, ít béo nhưng lại dồi dào Omega-3, đặc biệt là DHA, giúp phát triển trí não và cải thiện trí nhớ. Cách chế biến ngon nhất là hấp cùng gừng, hành, giữ nguyên vị thanh, bổ dưỡng, dễ ăn cho cả trẻ nhỏ lẫn người cao tuổi.

2. Cá hồi

Giàu DHA, EPA và astaxanthin (chất chống oxy hóa mạnh), cá hồi vừa bảo vệ tim mạch vừa bổ não. Chỉ cần áp chảo cùng măng tây, cà chua bi, thêm chút chanh là đã có món vừa ngon vừa cân bằng dinh dưỡng, rất hợp cho dân công sở bận rộn.

3. Cá basa

Thịt cá dày, không xương, ít béo nhưng giàu protein và DHA. Đặc biệt thích hợp cho học sinh, sinh viên hay người làm việc máy tính nhiều. Một tô canh chua cá basa vừa ngon miệng, dễ nấu, lại giúp chống mỏi mắt, tăng sức đề kháng.

4. Cá rô phi

Thịt thơm ngọt, dễ tiêu hóa, giàu vitamin nhóm B và khoáng chất. Món cá rô phi kho đậm đà, thịt mềm mà săn chắc, vừa đưa cơm vừa hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Lời khuyên khi chọn cá

Hãy ưu tiên cá tươi có mắt trong, mang đỏ, thịt đàn hồi. Nếu mua cá đông lạnh, chọn mua cá từ nguồn uy tín, tránh sản phẩm bị rã đông nhiều lần. Khi chế biến, có thể dùng gừng, chanh hoặc rượu để khử mùi tanh.

Bổ sung đều đặn 4 loại cá này vào thực đơn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn là “liều thuốc tự nhiên” giúp tăng cường trí nhớ, nâng cao miễn dịch và bồi dưỡng cơ thể cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu