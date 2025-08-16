Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người lo lắng khi chuyển khoản ủng hộ nhân dân Cuba nhưng ghi nhầm hoặc bỏ sót nội dung, Fanpage Thông tin Chính phủ lên tiếng

16-08-2025 - 19:25 PM | Sống

Fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định, dù người dân ghi nhầm thông tin khi chuyển khoản, toàn bộ số tiền vẫn được tính vào quỹ chung ủng hộ nhân dân Cuba.

Những ngày qua, kể từ khi phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba, Thông tin Chính phủ nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc khi chuyển khoản đã quên ghi nội dung "Cuba" hoặc ghi nhầm thông tin.

Trước băn khoăn này, trang Fanpage Thông tin Chính phủ đã lên tiếng cho biết, tài khoản mang số hiệu 2022 được thiết lập riêng để tiếp nhận toàn bộ sự ủng hộ cho chiến dịch "Cuba, luôn có Việt Nam". Vì vậy, người dân có thể yên tâm, dù nội dung chuyển khoản bị ghi nhầm hoặc bỏ sót, số tiền vẫn được ghi nhận và đưa vào quỹ chung của chương trình.

Nhiều người lo lắng khi chuyển khoản ủng hộ nhân dân Cuba nhưng ghi nhầm hoặc bỏ sót nội dung, Fanpage Thông tin Chính phủ lên tiếng- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 12 giờ trưa nay, ngày 16/8, chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" đã tiếp nhận gần 250 tỷ đồng - vượt hơn 3 lần mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng của cả đợt vận động.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025).

Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Chương trình thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba. Đồng thời tri ân những nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn. Chương trình cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam". 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp.

Các tổ chức, cá nhân, người dân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money).

Cùng với đó là trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ bạn nhỏ Cuba.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của chương trình:

- Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

- Số tài khoản: 2022

- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

- Nội dung chuyển khoản: CUBA

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

