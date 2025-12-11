Lộ diện hàng rau khiến một người vui, triệu người thấy đã mắt

Chợ búa, các quầy hàng ven đường vốn gắn liền với sự tất bật và đôi khi lộn xộn. Song chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ trong tình huống này là sạp rau vỉa hè đang viral trên Threads dưới đây.

Từ góc nhìn trên cao, những khay nhựa đựng rau xanh được xếp thành hàng lối rõ ràng, chia khu vực rành mạch: rau ăn lá, củ quả, hành tỏi, ớt, đậu… Mỗi loại một ô riêng, màu sắc hài hòa, không lấn át nhau. Màu rau quả xanh non, xanh đậm xen kẽ đỏ của ớt, cà chua, cà tím,.... tạo nên một tổng thể vừa trật tự vừa sống động.

Người bán rau không xuất hiện rõ mặt trong ảnh nhưng cách bày biện đã phần nào thể hiện về chủ nhân. Đó là sự chỉn chu, cẩn thận và tôn trọng cả sản phẩm lẫn khách hàng. Giữa một không gian đông người qua lại, việc giữ được một hàng rau ngăn nắp như thế không đơn thuần là thói quen, mà là đam mê. Bởi vậy, netizen bình luận vui rằng đây chính là hàng rau khiến "1 người vui (chủ sạp), triệu người đã mắt (người lướt qua)".

Vì vậy mà không chỉ người chụp, cư dân mạng khi xem clip và ảnh cũng tỏ ra thích thú. Chưa đầy 1 ngày đăng tải, sạp rau nhận về gần 360.000 lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trên Threads.

Bài đăng viral trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều bình luận cho rằng đây là hàng rau nhìn là muốn mua, dù chưa biết giá cả ra sao. Bởi lẽ, sự gọn gàng và sạch sẽ đã tạo cảm giác tin tưởng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có người còn đùa rằng, nhìn sạp rau này tự nhiên có động lực vào bếp hơn, như thể chỉ cần mua về là mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa cơm tươm tất.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Cách bày trí này hay quá. Nó làm tôi cũng muốn đi bán rau củ.

- Trông nó thoải mái quá, đến nỗi tôi nửa muốn mua nửa không vì sợ phá vỡ sự trật tự này.

- Hàng rau này trông hấp dẫn đến nỗi ngay cả những người không biết nấu ăn như tôi cũng muốn mua.

- Người chủ này giỏi quản lý cuộc sống hàng ngày, họ sẽ không cẩu thả.

- Ông chủ hàng rau: Không quan trọng là bạn có mua hay không, chỉ cần đừng làm chỗ rau này rối tung lên là được.

- Nhìn thấy một quầy hàng như thế này thì thật khó mà cưỡng lại việc mua một ít rau củ. Tôi chấp nhận ngay cả khi giá cao hơn các gian hàng khác.

- Ngăn nắp, sạch sẽ, màu sắc bắt mắt, được sắp đặt gọn gàng và nhiều lựa chọn đa dạng.

- Chỉ nhìn hình ảnh này cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Được biết, đoạn clip này của một tài khoản Douyin mang tên Tiểu Châu (đang sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc), đăng ngày 14/11 vừa qua. Chính người này cũng đã bị FOMO bởi hàng rau và đi mua rau củ ở sạp rau này. “Tôi không biết nên mua gì khi mua rau ở đây, tôi bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn” - Tiểu Châu nói.

Cận cảnh các khay rau sau khi người đăng clip quyết định đi mua

Các khách hàng đến mua sắm nhộn nhịp

Sau khi viral ở Trung Quốc, đoạn clip tiếp tục được cư dân mạng quốc tế chia sẻ rầm rộ, trong đó có Việt Nam như đã đề cập phía trên.

Thực tế, những bức ảnh hay video về sạp rau ngăn nắp, gọn gàng từ lâu đã trở thành nội dung dễ viral trên MXH. Chỉ cần xếp đều tay, phân loại rõ ràng, màu sắc hài hòa là gần như bài đăng nào cũng nhận về hàng nghìn lượt thích.

Ở Trung Quốc có những khu chợ nổi tiếng, trở thành điểm du lịch vì sắp xếp rau củ đẹp và gọn gàng như chợ nông sản ở Côn Minh. Hay một blogger ở Quảng Đông lại hot rần rần trên Xiaohongshu nhờ quầy hàng rau vỉa hè ngăn nắp của mình. Phía dưới các bài đăng về sạp rau được sắp xếp chỉn chu, nhiều người khẳng định mình cảm thấy được “chữa lành” vì sự dễ chịu, tươi ngon mà rau củ quả mang lại.

Rau củ quả bắt mắt ở chợ