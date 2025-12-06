5 loại rau càng rẻ càng dễ dính hóa chất

Rau rẻ theo mùa là chuyện bình thường nhưng nếu một số loại bỗng rẻ bất thường, thấp hơn hẳn mặt bằng chung và không theo quy luật thị trường, người mua cần đặc biệt cảnh giác. Giá rẻ đột xuất đôi khi phản ánh rủi ro tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng hoặc quy trình trồng trọt không bảo đảm an toàn. Đây là 5 loại rau thường được cảnh báo có nguy cơ cao hơn khi xuất hiện mức giá thấp bất thường.

1. Rau cải các loại như cải ngọt cải xanh cải bẹ và rau muống

Nhóm rau lá mỏng dễ bị sâu ăn lá nên nông hộ có xu hướng phun thuốc trừ sâu nhiều đợt. Rau cải sinh trưởng cực nhanh chỉ vài ngày sau phun đã thu hoạch nếu người trồng không tuân thủ thời gian cách ly, dư lượng hóa chất rất dễ vượt ngưỡng. Các đợt kiểm tra định kỳ của cơ quan quản lý thị trường trong nhiều năm đều cho thấy tỷ lệ rau cải vi phạm dư lượng cao hơn nhiều loại rau củ khác. Người mua nên ưu tiên rau có lỗ sâu tự nhiên, thân không quá mập và mùi vị tự nhiên.

2. Hành lá

Hành lá là cây thân mềm, dễ bị rệp và sâu bệnh tấn công, đồng thời thường được thu hoạch liên tục. Đây là loại được ghi nhận nhiều trường hợp tồn dư thuốc trừ nấm thuốc trừ rệp vượt mức an toàn nếu trồng theo mô hình nhỏ lẻ không kiểm soát quy trình. Đặc biệt hành lá giá rẻ bất thường hoặc cọng xanh đậm bóng lưỡng thường là dấu hiệu dùng kích lá hoặc phân bón lá quá liều.

3. Su su và các loại dây leo cho quả non

Su su và bầu bí non là nhóm được nhiều tiểu thương phản ánh về tình trạng dùng thuốc kích thích tăng trưởng để quả lớn nhanh và giữ màu xanh lâu. Quả su su rẻ bất thường, căng bóng, da mịn bất thường và trọng lượng nặng hơn so với kích thước có thể là dấu hiệu dùng chất điều hòa sinh trưởng không đúng quy định. Các chương trình giám sát an toàn thực phẩm từng nhiều lần đưa nhóm quả non này vào diện rủi ro vì thời gian thu hoạch ngắn và khó kiểm soát liều lượng thuốc.

4. Đậu que

Đậu que dễ bị sâu đục quả nên người trồng thường phải dùng thuốc bảo vệ thực vật liên tục trong giai đoạn quả non. Đây cũng là loại dễ bị phun chất giữ tươi để kéo dài thời gian bán. Đậu quá thẳng, vỏ bóng như phủ một lớp màng và đồng đều tuyệt đối về kích thước là dấu hiệu cần cân nhắc. Đậu que an toàn thường không quá thẳng, có độ cong nhẹ và màu xanh tự nhiên.

5. Cà chua chín trái vụ

Cà chua là loại dễ bị phun thuốc để chống nấm và kích màu khi trái non. Đặc biệt cà chua chín đỏ đều vào thời điểm trái vụ hoặc rẻ hơn mặt bằng giá chung thường tiềm ẩn nguy cơ dùng chất kích thích chín nhanh. Cà chua an toàn thường chín không đều màu, phần cuống hơi xanh, vỏ không quá bóng và có mùi thơm tự nhiên.

Lời khuyên khi chọn rau củ an toàn

Người tiêu dùng nên ưu tiên mua theo mùa, tránh hàng rẻ đột ngột, chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng hoặc từ các chuỗi cung ứng được kiểm soát. Rau củ an toàn thường không quá đẹp, có độ tự nhiên, màu sắc vừa phải và giữ được mùi đặc trưng của từng loại.