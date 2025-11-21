Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại rau ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế

21-11-2025 - 15:00 PM | Sống

Rau vốn là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số loại rau củ nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách có thể tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây tổn thương.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, tham gia vào quá trình trao đổi chất, giải độc và chuyển hóa năng lượng . Tuy nhiên, một số loại rau củ nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách có thể tăng gánh nặng cho gan , thậm chí gây tổn thương.

Dưới đây là 5 loại cần đặc biệt lưu ý:

1. Mộc nhĩ ngâm lâu

Mộc nhĩ khô vốn không độc, nhưng nếu ngâm quá lâu, có thể bị vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans xâm nhập và sinh ra axit cocovenenans , một chất độc mạnh. Chất này có thể gây hoại tử tế bào gan hoặc suy gan cấp. Do đó, khi ngâm mộc nhĩ, nên khống chế trong 1-2 tiếng và ăn ngay, tránh ngâm lâu sinh độc.

5 loại rau ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế- Ảnh 1.

2. Đậu cô ve chưa chín kỹ

Đậu cô ve sống chứa saponin và lectin thực vật , ăn chưa chín có thể gây ngộ độc, biểu hiện bằng buồn nôn, nôn, đau bụng . Đồng thời, nó cũng làm gan phải tăng cường chuyển hóa để thải độc, ảnh hưởng chức năng giải độc bình thường. Khi chế biến, đậu phải xào hoặc luộc chín hẳn để tránh tổn thương gan.

3. Bí đỏ hỏng, lên men hoặc mốc

Bí đỏ hư hỏng sinh ra nhiều nitrit , khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine - chất có khả năng gây ung thư . Dùng thường xuyên có thể làm gan bị stress, giảm hiệu quả giải độc và tăng nguy cơ ung thư gan.

5 loại rau ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế- Ảnh 2.

4. Giá đỗ không rễ

Một số giá đỗ không rễ trong quá trình trồng có thể dùng hóa chất kích rễ, chứa 6-benzyladenine và các hợp chất cần gan chuyển hóa. Dùng lâu dài sẽ tăng gánh nặng cho gan , ảnh hưởng chuyển hóa dinh dưỡng và chức năng giải độc.

5. Khoai tây mọc mầm hoặc xanh

Khoai tây mọc mầm chứa solanine , một loại alkaloid độc hại . Ăn nhiều có thể gây tổn thương tế bào gan, rối loạn chức năng gan , thậm chí nguy hiểm tính mạng. Khi khoai tây mọc mầm, nên gọt bỏ phần mầm và xung quanh , không ăn phần biến chất.

5 loại rau ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế- Ảnh 3.

Bảo vệ gan, những thói quen cần duy trì

- Ngủ đúng giờ, đủ giấc: Hãy đảm bảo ngủ sâu và đều đặn, tốt nhất trước 23h để gan có thời gian tự sửa chữa và giải độc .

- Vận động vừa phải: Các bài tập như chạy bộ, yoga, aerobic khoảng 30 phút/lần, 3-5 lần/tuần giúp tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy chuyển hóa , hỗ trợ gan đào thải chất thải và nhận dưỡng chất tốt hơn.

- Quản lý cảm xúc: Gan dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, giận dữ hoặc lo âu kéo dài . Giữ tâm trạng bình tĩnh, tích cực, kết hợp thiền, hít thở sâu sẽ giúp khí huyết lưu thông, gan hoạt động hiệu quả hơn.

