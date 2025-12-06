Từ nghệ thuật trong rừng đến đảo nghệ thuật giữa lòng Hồ Núi Cốc

Một thập kỷ định hình DNA nghệ thuật của Flamingo

Trong suốt hành trình gần ba thập kỷ, Flamingo Holdings luôn giữ vị thế của "người tiên phong". Khi khái niệm "đưa rừng lên cao" còn xa lạ, họ đã biến nó thành kiến trúc biểu tượng với nhiều giải thưởng danh giá; khi nghệ thuật đương đại vẫn còn là thứ xa xỉ trong bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, họ đã lặng lẽ biến nó thành cấu trúc cốt lõi của không gian sống. Chính sự quan tâm sâu sắc đến văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan và sinh thái đã tạo nên một chủ đầu tư khác biệt. Flamingo Holdings không chỉ xây nhà, mà kiến tạo những vùng cảm xúc bền vững, nơi con người thực sự được "sống".

Triết lý "kiến tạo không gian giàu cảm xúc bằng ngôn ngữ nghệ thuật" đã được Flamingo nuôi dưỡng suốt 10 năm qua "Art in the Forest" – dự án tiên phong biến rừng thông Đại Lải thành bảo tàng ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 29/11/2025 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ khi lễ kỷ niệm 10 năm hành trình nghệ thuật trong rừng được tổ chức ngay trong lòng Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM), đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng. Hiếm có sự kiện văn hóa – nghệ thuật nào tại Việt Nam lại quy tụ hàng chục đại sứ quán, lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và hơn 100 tác phẩm đương đại cùng lúc hiện diện. Đó không chỉ là sự tôn vinh, mà là tuyên ngôn rõ ràng: FCAM đã chính thức trở thành điểm đến quốc tế.

Lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình nghệ thuật trong rừng của Flamingo quy tụ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật.

Giờ đây, từ rừng thông Đại Lải, câu chuyện nghệ thuật của Flamingo chính thức được nâng tầm và bước lên một "sân khấu" mới. "Hồ Núi Cốc với 2.500 ha mặt nước, bao quanh bởi núi rừng nguyên sơ, là nơi hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp thuần khiết. Đó chính là nền tảng lý tưởng để chúng tôi viết tiếp giấc mơ nghệ thuật. Lần này không chỉ trong rừng, mà giữa lòng hồ." – ông Nguyễn Thượng Quân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kiến trúc sư trưởng Tập đoàn Flamingo chia sẻ.

Sự thành công của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo là nền tảng để tập đoàn tiên phong mô hình "đảo nghệ thuật ngoài trời" giữa lòng Hồ Núi Cốc.

Từ rừng ra đảo – Flamingo viết tiếp chương mới trên mặt Hồ Núi Cốc

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc – dự án cao cấp nhất trong hệ sinh thái của Flamingo, đồng thời là mô hình đảo nghệ thuật ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á – đã đưa triết lý "Art in The Forest" bắt nguồn từ Đại Lải lên một tầm cao mới: nghệ thuật không còn là lớp trang trí cuối cùng mà trở thành cấu trúc xương sống của không gian sống. Từ Đại Lải, Flamingo từng mở lối bằng cách đưa nghệ thuật đương đại vào rừng thông, biến thiên nhiên thành khung vẽ, biến cây cối và ánh sáng thành chất liệu. Đến ba hòn đảo hôm nay, mạch nguồn ấy không chỉ được tiếp nối mà đã tiến hóa thành một tuyên ngôn mạnh mẽ hơn: thiên nhiên không còn là bối cảnh, mà chính là tác phẩm.

Đảo kết nối văn hóa – sinh thái chính là tuyên ngôn đầu tiên và dứt khoát nhất – một hòn đảo được tạo hình như một tác phẩm Land Art quy mô chưa từng có, mang hình dáng hoa trà mềm mại nở giữa mặt hồ, lặng lẽ tri ân vùng đất Thái Nguyên bằng chính ngôn ngữ của đất và nước. Nếu như ở Đại Lải, nghệ thuật từng "đi vào rừng" thì nay tại đây, cả một hòn đảo đã hóa thân thành bức điêu khắc sống, sẵn sàng đón nhận những tác phẩm kích thước khổng lồ.

Từ nền tảng ấy, đảo nghệ thuật đương đại đẩy ranh giới ra xa hơn nữa khi văn hoá trà Thái Nguyên được dịch chuyển hoàn toàn sang ngôn ngữ đương đại. Không còn là bảo tồn đơn thuần, cây chè được tái tạo thành không gian trải nghiệm đa giác quan, từ Tea Gallery với mái vòm như những tầng lá đón nắng gió đến nghi thức hái chè – sao chè – thưởng trà được dàn dựng như một màn trình diễn nghệ thuật có kịch bản chặt chẽ. Di sản không bị đóng khung trong quá khứ, mà được giải phóng, sống lại và tỏa sáng theo cách mà chỉ nghệ thuật đương đại mới làm được.

Đảo tái tạo sức khỏe – Nơi sức khỏe toàn diện trở thành một hình thức nghệ thuật trường tồn.

Và cuối cùng, đảo tái tạo sức khoẻ khép lại hành trình bằng một bước nhảy vọt đầy táo bạo: nghệ thuật gặp trị liệu, vẻ đẹp gặp chữa lành. Lấy hình ảnh thửa trà xếp tầng làm cảm hứng kiến trúc, Maison Wellness Center không chỉ là trung tâm wellness hàng đầu châu Á về công nghệ và dịch vụ, mà còn là một tác phẩm kiến trúc đầy cảm xúc, nơi mỗi liệu trình đều được kiến tạo như một trải nghiệm nghệ thuật sâu lắng. Nếu như ở Đại Lải, nghệ thuật từng chữa lành tâm hồn qua sự tĩnh lặng của rừng, thì tại đảo tái tạo sức khỏe, sự chữa lành ấy đã được mở rộng thành một hệ thống hoàn chỉnh – chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần, biến sức khỏe thành một hình thức nghệ thuật trường tồn.

Ba hòn đảo nghệ thuật tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là những điểm nhấn riêng lẻ, mà chính là ba chương liền mạch, hòa quyện chặt chẽ trong một câu chuyện lớn về nghệ thuật, wellness và văn hóa trà Thái Nguyên. Từ bến du thuyền, mỗi chuyến cập bến ba hòn đảo sẽ trở thành một hành trình nghệ thuật đích thực, nơi du khách thực sự bước vào một thế giới mà thiên nhiên, văn hóa và sáng tạo đã hòa làm một giữa lòng hồ Núi Cốc.

Như lời ông Nguyễn Thượng Quân chia sẻ: "Với Flamingo Maison 108, chúng tôi không chỉ xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái nghệ thuật gắn bó máu thịt với tinh thần vùng đất ‘đệ nhất danh trà’. Mỗi đường nét, mỗi chất liệu, mỗi không gian đều là một câu chuyện văn hóa bản địa được kể lại bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Khi nghệ thuật, thiên nhiên và văn hóa hòa quyện trọn vẹn, nơi đây sẽ trở thành vùng an trú khác biệt – mang hồn cốt Thái Nguyên, nhưng được nâng tầm bằng tầm nhìn toàn cầu của Flamingo."

Có thể nói, so với "Art in the Forest" tại Đại Lải, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi: đưa nghệ thuật đương đại vào lòng thiên nhiên nguyên sơ để tạo nên một bảo tàng mở thực thụ. Nhưng lần này, mọi thứ đã được nâng lên một tầng cao mới, sâu sắc và khác biệt hơn. Nghệ thuật không còn ẩn mình giữa rừng thông mà tự do lan tỏa trên mặt nước mênh mông, nghệ thuật không còn là điểm nhấn bổ sung mà đã trở thành cấu trúc xương sống, định hình toàn bộ không gian sống và trải nghiệm. Và điều quan trọng nhất, lần đầu tiên, nghệ thuật được gắn kết hữu cơ với hồn cốt văn hóa bản địa: câu chuyện "đệ nhất danh trà" Thái Nguyên được kể lại một cách tinh tế qua từng đường nét kiến trúc, cảnh quan, liệu trình wellness và mọi khoảnh khắc thưởng lãm, để Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ đẹp mà còn mang trọn vẹn linh hồn của vùng đất.