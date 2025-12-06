Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 quỹ sống còn cho mọi gia đình - càng lập sớm đời càng nhẹ

Phần lớn áp lực tài chính trong gia đình không đến từ thu nhập thấp, mà đến từ việc không phân chia tiền rõ ràng. Ba quỹ dưới đây được xem là “xương sống” cho mọi gia đình Việt: có đủ thì sống ổn, thiếu một là dễ rối. Lập sớm một năm, nhẹ người nhiều năm.

1. Vì sao gia đình dễ rơi vào khủng hoảng dù thu nhập không thấp?

Mỗi tháng, rất nhiều gia đình rơi vào tình trạng giống nhau:

– Lương về đầy ví nhưng 10 ngày sau tiền bắt đầu cạn.

– Cảm giác luôn “chạy theo chi tiêu”.

– Luôn hụt khi có khoản phát sinh dù đã cố tiết kiệm.

Nguyên nhân không nằm ở mức lương, mà nằm ở cách chia tiền.

Nếu tất cả tiền nằm chung trong một tài khoản, mọi khoản chi – từ tiền chợ, tiền điện, tiền học con đến quà biếu – đều “ăn mòn” nhau. Không có giới hạn, không có ưu tiên, không có điểm dừng.

Giải pháp cực kỳ đơn giản nhưng lại ít ai làm: chia tiền thành ba quỹ sống còn.

3 quỹ sống còn cho mọi gia đình - càng lập sớm đời càng nhẹ- Ảnh 1.

2. Ba quỹ sống còn – xương sống tài chính của mọi gia đình

Quỹ 1: Quỹ thiết yếu – để đảm bảo cuộc sống không bị đảo lộn

Đây là tiền dành riêng cho các khoản bắt buộc mỗi tháng:

– Tiền ăn uống – chợ – đồ khô

– Điện – nước – Internet

– Xăng xe – gửi xe

– Tiền học con

– Chi phí cố định của gia đình

Đặc điểm của quỹ thiết yếu:

✔ Không được cắt bừa

✔ Phải có hạn mức rõ ràng

✔ Phải chuyển ngay khi nhận lương

Gia đình nào để tất cả khoản này “tự tiêu theo cảm xúc” đều rất dễ hụt.

3 quỹ sống còn cho mọi gia đình - càng lập sớm đời càng nhẹ- Ảnh 2.

Quỹ 2: Quỹ dự phòng – để không sợ phát sinh, không sợ biến cố

Quỹ dự phòng giúp gia đình đối phó với:

– Ốm đau bất ngờ

– Sự kiện hiếu hỷ

– Quà tặng – sinh nhật

– Sửa xe – sửa đồ

– Mất việc, giảm thu nhập

Thiếu quỹ này, hầu hết gia đình đều phải “bốc” vào tiền ăn, tiền tiết kiệm hoặc vay mượn. Đây chính là lý do tạo ra vòng xoáy áp lực.

Quỹ dự phòng nên đạt tối thiểu: 2–3 tháng chi phí thiết yếu.

Nhưng nếu chưa đủ, chỉ cần bắt đầu bằng việc tách riêng 500.000 – 1.000.000/tháng.

3 quỹ sống còn cho mọi gia đình - càng lập sớm đời càng nhẹ- Ảnh 3.

Quỹ 3: Quỹ tương lai – để gia đình có tiền dư thật sự

Điều làm nên sự nhẹ nhõm của một gia đình không phải thu nhập cao, mà là có tiền hướng về tương lai:

– Quỹ giáo dục con

– Quỹ mua nhà

– Quỹ thay đồ gia dụng lớn

– Quỹ tích lũy – tiết kiệm

– Đầu tư nhỏ theo sức

Quỹ tương lai giúp gia đình không phải dùng toàn bộ thu nhập cho hiện tại, tạo sự an tâm dài hạn.

3 quỹ sống còn cho mọi gia đình - càng lập sớm đời càng nhẹ- Ảnh 4.

3. Bảng phân bổ tiền theo 3 mức thu nhập – dễ hình dung, dễ áp dụng

Mức 1: Thu nhập 12–15 triệu/tháng (gia đình nhỏ, 1 con)

QuỹTỷ lệSố tiền mẫu (13 triệu)Ghi chú
Quỹ thiết yếu60%7.800.000Tiền chợ, điện nước, học con
Quỹ dự phòng15%1.950.000Hiếu hỷ, ốm đau, sửa xe
Quỹ tương lai25%3.250.000Tích lũy, đổi đồ dùng, quỹ học

Cách áp dụng: Ưu tiên kiểm soát ăn uống + mua vặt; tập trung tránh ship.

Mức 2: Thu nhập 18–22 triệu/tháng (gia đình 2 con)

QuỹTỷ lệSố tiền mẫu (20 triệu)Ghi chú
Quỹ thiết yếu55%11.000.000Bao gồm học thêm – ăn uống
Quỹ dự phòng20%4.000.000Tăng quỹ vì nhiều phát sinh từ con
Quỹ tương lai25%5.000.000Tích lũy + đầu tư nhỏ

Cách áp dụng: Mỗi tháng giữ lại 1 phần cho quỹ mùa tựu trường, tết thiếu nhi, cuối năm.

Mức 3: Thu nhập 25–30 triệu/tháng (gia đình 4 người, sống ở thành phố lớn)

QuỹTỷ lệSố tiền mẫu (28 triệu)Ghi chú
Quỹ thiết yếu50%14.000.000Không nên vượt quá mức này
Quỹ dự phòng20%5.600.000Dùng cho khấu hao đồ dùng lớn
Quỹ tương lai30%8.400.000Tích lũy – đầu tư – quỹ giáo dục

Cách áp dụng: Đây là mức thu nhập lý tưởng để bắt đầu đầu tư bài bản (quỹ mở, vàng, tiết kiệm mục tiêu).

4. Cách lập 3 quỹ để gia đình nào cũng áp dụng được ngay

- Mỗi quỹ tách một tài khoản riêng: Không để chung – không lẫn dòng tiền.

- Chuyển tiền ngay khi nhận lương: Ai chuyển cuối tháng cũng… chẳng còn gì để chuyển.

- Quỹ thiết yếu không tăng theo cảm xúc: Tháng này tăng, tháng sau lại tăng → mất kiểm soát.

- Quỹ dự phòng phải có “nắp”, không dùng tùy tiện: Dùng đúng công dụng: phát sinh – hiếu hỷ – ốm đau.

- Quỹ tương lai phải có mục tiêu rõ: Mua nhà, học con, đổi đồ bếp… Khi có mục tiêu, tiền không bị xài lung tung.

5. Kết: Gia đình nào lập 3 quỹ này sớm thì đời nhẹ từ rất sớm

Ba quỹ sống còn này không phải mô hình phức tạp, ngược lại còn phù hợp hoàn hảo với tâm lý chi tiêu của gia đình Việt.

Nó giúp gia đình:

✔ Không bị rối khi có phát sinh

✔ Không cãi nhau về tiền

✔ Không tiêu lố

✔ Không lo khi trẻ vào năm học mới

✔ Có tích lũy thật, không phải phần dư “hên xui”

Tiền không khiến cuộc sống nhẹ hơn – cách chia tiền mới là thứ làm cuộc sống nhẹ hơn.

