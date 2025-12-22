7 câu chuyện - 1 triết lý: Gen Alpha và hành trình kiến tạo chuẩn mực mới cho nghề tư vấn bảo hiểm

Nhiều năm trước, tư vấn bảo hiểm nhân thọ thường đi theo định hướng cũ: bán hàng dựa vào cảm xúc, tập trung vào mục tiêu kinh doanh và đôi khi chưa thật sự rõ ràng trong cách truyền đạt. Nhưng thị trường đã thay đổi. Khách hàng ngày càng am hiểu hơn, yêu cầu và đòi hỏi tính minh bạch nhiều hơn, và mong muốn tìm thấy một người đồng hành đáng tin cậy thay vì một người tư vấn đơn thuần.

Trong bối cảnh ấy, AIA Việt Nam giới thiệu mô hình Alpha với mục tiêu đơn giản nhưng đầy thách thức: xây dựng một thế hệ tư vấn viên trẻ được chuẩn hóa về kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời mang trong mình tinh thần "Whole Person" - khỏe mạnh, tri thức, kỷ luật, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Những giá trị đó được kể lại qua 7 câu chuyện của 7 thành viên Gen Alpha, những người đã chọn nghề tư vấn bằng sự tử tế, kỷ luật và niềm tin vào giá trị mà bảo hiểm mang lại.

Trong nhiều năm, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam được soi chiếu qua những góc nhìn không phải lúc nào cũng đầy đủ. Nhiều người mặc định tư vấn viên chỉ là "người bán" bảo hiểm, thuyết phục bằng cảm xúc. Tuy nhiên, "người mua" bảo hiểm đã thay đổi góc nhìn ngày càng nhiều, đòi hỏi và kỳ vọng nhiều hơn khiến "người bán" phải thật sự phải chuyển mình.

AIA Việt Nam nhận ra rằng muốn thay đổi cách nhìn nhận về thị trường bảo hiểm, cần bắt đầu từ chính người tư vấn. Mô hình Alpha được ra đời với mong mỏi đào tạo thế hệ tư vấn viên trẻ, nhưng phải chuyên nghiệp, kỷ luật, nhân văn và hướng đến phụng sự cộng đồng. Không chỉ là một đội nhóm kinh doanh, Alpha được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi là phải cao hơn, chuẩn mực hơn, và bền vững hơn.

Hai năm sau ngày thành lập, Alpha không chỉ là một mô hình nội bộ. Nó trở thành nơi để các bạn tư vấn trẻ bước vào nghề với một sứ mệnh rõ ràng: mang bảo hiểm đến khách hàng cùng lời cam kết bảo vệ người thân, một sự chuẩn bị dành cho tương lai.

Hành trình của một tư vấn viên Alpha bắt đầu từ kỷ luật: đầu giờ mỗi ngày trong Morning Meeting, họ lập mục tiêu, chia sẻ bài học, rèn luyện tư duy. Tiếp đó là nhiều hoạt động đa dạng, trong đó có MDRT Clinic, giúp tư vấn viên không chỉ hiểu sản phẩm mà còn hiểu về sức khỏe, bệnh lý, hành trình điều trị để đồng cảm hơn với khách hàng; cùng với các workshop nơi tư vấn viên đào sâu các kĩ năng mềm, thông tin sản phẩm, phân tích hành vi tiêu dùng, học cách đặt câu hỏi đúng và dẫn dắt cuộc hội thoại theo hướng giá trị.

AIA Việt Nam cũng là nơi mang đến công cụ FHC (Phân tích nhu cầu và thông tin tài chính), giúp người tư vấn nhìn rõ bức tranh tài chính tổng thể của khách hàng. Nhờ vậy, mỗi giải pháp được đưa ra đều dựa trên dữ liệu thật, không phỏng đoán, không áp đặt, đồng hành cùng khách hàng để nhận ra nhu cầu thực tế phù hợp với tài chính và chủ động đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Alpha vận hành giống một "phòng tập nghề nghiệp": rèn luyện mỗi ngày, sửa mình mỗi ngày và trưởng thành mỗi ngày. Thành công ở đây không phải những con số may mắn, mà là kết quả của hàng nghìn giờ học, hàng trăm giờ thực chiến… giúp tư vấn viên và quản lý tiến bộ mỗi ngày. Ở đó, Alpha không chỉ là một đội nhóm mà là nơi làm việc vui vẻ, hạnh phúc, nơi mỗi người cảm thấy được nâng đỡ, được chia sẻ, được đồng hành và đều có thể kiến tạo hành trình MDRT của riêng mình.

Alpha là mô hình kinh doanh chú trọng phát triển con người nằm trong chiến lược Premier Agency 3.0 (Đại lý ngoại hạng 3.0) của AIA Việt Nam - nơi mỗi tư vấn viên được định hướng trở thành một ‘Whole Person’ đúng nghĩa. Triết lý MDRT Whole Person bao gồm 7 khía cạnh: sức khỏe, tinh thần, tri thức, tài chính, sự nghiệp, quan hệ và phục vụ cộng đồng. Mỗi giá trị được kể qua một con người thật - một câu chuyện thật - tạo nên bản sắc của Gen Alpha hôm nay.

Với anh Nguyễn Thanh Hòa (TP. Hồ Chí Minh), sức khỏe không phải lựa chọn, mà là nền móng của một tư vấn viên chuyên nghiệp luôn mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến khách hàng. Anh duy trì thói quen vận động mỗi ngày: chạy bộ, boxing, bơi, gym… Mỗi bộ môn mang đến một cảm giác khác nhau, nhưng tất cả đều giúp anh giữ được năng lượng sống.

AIA Vitality như một "người bạn đồng hành thông minh" hay "huấn luyện viên thầm lặng", giúp anh duy trì kỷ luật chăm sóc sức khỏe. "Càng khỏe, tôi càng vui. Càng vui, tôi càng gặp nhiều cơ hội tuyệt vời", anh Hòa nói. Nguồn năng lượng ấy lan tỏa đến đồng nghiệp, bạn bè và khách hàng, những người đôi khi chỉ cần một cuộc gặp đã cảm nhận được sự tích cực.

Hai năm liên tiếp đạt MDRT, chị Đặng Thị Hồng Hoa (Hà Nội) xem thành tích ấy không phải là đích đến, mà chỉ là kết quả của việc "làm nghề đúng đắn". Chị Hoa luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu thật sự của khách hàng trước khi bắt đầu tư vấn hợp đồng, và mong muốn khách hàng tham gia khi thật sự cần bảo hiểm.

"Trong nghề này, tôi chọn điều đúng, không chọn điều dễ", chị Hoa nói. Với chị, tư vấn bảo hiểm là lời cam kết đứng ở phía khách hàng, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất. Mỗi khi chứng kiến một gia đình nhận quyền lợi đúng lúc, chị lại càng tin rằng sự trung thực và tử tế hôm nay chính là niềm tin lâu dài ngày mai.

"Sức khỏe tinh thần" với chị chính là năng lượng để luôn giữ được trái tim ấm, đối đãi với khách hàng như người thân, bởi chị xem đó không chỉ là một công việc mà là trách nhiệm sống: đồng hành cùng khách hàng trải qua những biến cố trong cuộc sống.

"Khách hàng bây giờ không mua dựa vào nỗi sợ", chị Thẩm Thị Kiều Oanh (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ. "Họ mua khi họ thật sự hiểu và phù hợp với nhu cầu". Điều đó đòi hỏi mỗi tư vấn viên phải không ngừng học hỏi và nâng cấp bản thân.

Để đạt được điều đó, chị Oanh luôn kiên trì rèn luyện và coi việc học là ưu tiên hàng đầu. Chị nói, học để phục vụ khách hàng tốt hơn. Sau mỗi khóa đào tạo, chị chọn cách chia sẻ lại với đồng nghiệp vì chị tin rằng khi mình có thể thực hiện tốt điều này, nghĩa là mình đã thật sự hiểu sâu vấn đề.

Chị kể, khi kết thúc một quá trình tư vấn, khách hàng của chị thường phản hồi rằng cảm thấy rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt là được làm chủ quyết định của chính mình. Với chị, một người tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp không chỉ mang đến giải pháp tài chính, mà còn là người đồng hành tận tâm trong các giai đoạn của cuộc sống khách hàng. Cũng chính nhờ tri thức, cuộc tư vấn trở nên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc hơn.

Trong 8 năm làm nghề, chị Nguyễn Thị Phương Minh (Hà Nội), nhận ra rằng "sức khỏe tài chính" không nằm ở số tiền đang có, mà ở sự an tâm khi biến cố xảy đến. Chị ví tài chính như một ngôi nhà ba tầng: kiếm tiền - quản lý tiền - bảo vệ tiền, và cá nhân chị cho rằng bảo hiểm chính là mái nhà ấy.

Chị Minh chia sẻ một câu chuyện khiến chị ngày càng gắn bó với nghề tư vấn. Một khách hàng của chị (sinh năm 1990) có ý định dừng hợp đồng vì khó khăn tài chính đột ngột. Chị đã nỗ lực tư vấn để khách hàng hiểu giá trị của hợp đồng bảo hiểm là tạo một tấm khiên tài chính cho những biến cố trong cuộc sống, và khách hàng đồng ý tiếp tục. Hai tháng sau, tai nạn không may xảy ra với chồng chị. Số tiền bồi thường 500 triệu đồng được gửi đến như một tấm khiên bảo vệ, đồng hành cùng gia đình chị trong lúc khó khăn, mất mát.

Khoản tiền không thể thay thế người thân, nhưng đủ để hai đứa trẻ có một khởi đầu an toàn. Với chị Minh, đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của bảo hiểm: di sản của một đời sống có trách nhiệm. Giúp khách hàng an tâm tài chính, đó là thành công thật của người làm tư vấn.

Từng là lãnh đạo doanh nghiệp, đã quen với việc trao đi: trao cơ hội, trao quà, trao giá trị cho người khác, anh Trần Cần (Hà Nội) quyết định rẽ hướng sang bảo hiểm vì mong muốn một công việc nhân văn hơn nữa. Đến với Alpha, anh không ngờ nghề này lại trao tặng cho anh nhiều hơn anh tưởng: niềm tin, sự tri ân và những câu chuyện đời rất thật mà trước đây anh chưa từng có cơ hội chạm tới.

Hai năm gắn bó cùng Alpha cũng là hai lần anh đạt MDRT. "Danh hiệu không phải để khoe," anh chia sẻ. "MDRT là biểu tượng của kỷ luật, của sự bền bỉ và là minh chứng cho sự tin tưởng trọn vẹn của khách hàng."

Với anh, Alpha là nơi giúp anh lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm: sự tử tế, tình yêu thương và mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho thật nhiều người.

Sau 10 năm làm nghề, chị Quách Thảo Linh nhận ra rằng bảo hiểm không được xây trên sản phẩm mà xây trên niềm tin. Khách hàng đầu tiên của chị vẫn đồng hành suốt một thập kỷ. Mỗi năm, họ lại ngồi cùng nhau để "review" hợp đồng, chia sẻ những thay đổi trong cuộc sống, cập nhật những sản phẩm mới phù hợp hơn, và đó chính là minh chứng rõ nhất cho một mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng sự tận tâm và tin cậy.

"Tư vấn viên là công việc của sự gắn bó", chị Linh nói. Mười năm qua, chị học được rằng: khi mỗi tư vấn viên đặt tình người lên trước, thành công sẽ tự nhiên tìm đến. Và giá trị đẹp nhất mà nghề này mang lại chính là những mối quan hệ bền vững được xây nên từ lòng tin và tình cảm thật lòng.

Chị Lê Thị Vân (Hà Nội) có quan điểm cá nhân là thành công cần đi cùng với phục vụ cộng đồng. Dù từng du học Singapore, tốt nghiệp với hai bằng đại học và một bằng thạc sĩ, có một công việc thu nhập tốt tại một công ty nước ngoài, chị vẫn chưa tìm thấy đam mê của bản thân, cho đến khi chính mình trở thành khách hàng mua bảo hiểm thai sản. Nghề tư vấn viên bảo hiểm mở ra cho chị cơ hội để tạo thêm giá trị cho người khác và phục vụ cộng đồng.

Chị Vân xem "phụng sự" là cách rèn luyện bản thân. Chị nhớ mãi khoảnh khắc làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một người mẹ đơn thân có con thường xuyên nhập viện. Người mẹ bật khóc: "Nếu không có bảo hiểm, em không biết xoay xở viện phí thế nào". Giây phút ấy khiến chị thấm thía ý nghĩa của nghề.

Có lẽ chính tinh thần sống vì người khác đã phần nào giúp chị Vân trở thành MDRT chỉ sau 6 tháng. "Hạnh phúc nằm ở những điều ta cho đi", chị trải lòng.

Sự xuất hiện của Gen Alpha cho thấy nghề tư vấn bảo hiểm tại Việt Nam đã bước sang một chương mới: chú trọng tính chuyên nghiệp, nhân văn và bền vững. Alpha không chỉ tạo ra đội ngũ tư vấn viên có kỹ năng, mà còn là "người dẫn dắt" - những người giúp khách hàng hiểu giá trị của việc chuẩn bị cho tương lai.

Trong một xã hội ngày càng phát triển, rủi ro sức khỏe, tài chính và những biến cố không báo trước có thể xuất hiện khắp nơi. Những người tư vấn như Gen Alpha không bán sản phẩm, họ trao sự an tâm và đồng hành trong cuộc sống của mỗi khách hàng.

Và có lẽ, điều này giúp nghề tư vấn bảo hiểm ngày càng trở nên khắt khe và giá trị. Họ hiện diện với khách hàng trong những khoảnh khắc quan trọng, cùng khách hàng vượt qua một cách bình an và chủ động.