Khi về già, có 3 điều cha mẹ nào cũng ngại nói ra: Điều đầu tiên khiến ai cũng nhói lòng

22-12-2025 - 17:42 PM | Sống

Khi bạn còn nhỏ, cha mẹ giống như “siêu nhân”, nhưng khi bạn trưởng thành, cha mẹ lại dần trở thành “trẻ nhỏ”.

Cha mẹ đã đi qua hầu hết những chặng đường mà con cái đang trải nghiệm hôm nay. Họ từng đối mặt với áp lực mưu sinh, những vấp ngã đầu đời, những lựa chọn khó khăn và cả nỗi cô đơn âm thầm. Chính vì đã thấu hiểu nên khi con trưởng thành, cha mẹ thường chọn im lặng, ít khi than thở cho riêng mình. Trong sự lặng lẽ ấy không chỉ có cô đơn, mà còn chất chứa nhiều nỗi niềm không dễ nói thành lời.

Khi về già, có những điều cha mẹ rất ngại bày tỏ. Nếu đủ tinh tế, con cái sẽ nhận ra để kịp thời quan tâm, yêu thương họ nhiều hơn, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Thứ nhất, lo cho con đủ điều nhưng bất lực vì không còn sức

Khi bạn còn nhỏ, cha mẹ giống như những “siêu nhân”, có thể che chở và giải quyết mọi khó khăn. Nhưng thời gian trôi qua, sức khỏe cạn dần, họ không còn đủ khả năng đứng ra gánh vác thay con như trước. Điều duy nhất cha mẹ có thể làm là lo lắng, dặn dò và hỏi han.

Mỗi khi con gặp trắc trở, thất bại hay tổn thương, người đau lòng nhất vẫn luôn là cha mẹ. Dù ngoài kia có bao nhiêu người quay lưng, chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện. Thấy con khổ mà không thể giúp, đó chính là nỗi day dứt lớn nhất của họ. Vì vậy, đừng bao giờ trách cha mẹ để lại cho mình quá ít, bởi những gì họ có, họ đã dành trọn cho con từ rất lâu rồi.

Thứ hai, khi nói chuyện luôn dè dặt, sợ làm con không vui

Có một ngày, bạn chợt nhận ra lưng cha mẹ đã còng, bước chân chậm hơn, lời nói cũng trở nên dè dặt. Trước mặt con cháu, họ bắt đầu quan sát nét mặt, đoán cảm xúc của bạn rồi mới dám mở lời. Khi đã già, cha mẹ giống như trẻ nhỏ, dễ tổn thương và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Họ không phải cố ý, mà đó là kết quả tự nhiên của sự suy thoái chức năng thần kinh.

Cha mẹ có thể lặp lại một câu chuyện nhiều lần, nói dài dòng về những điều rất nhỏ. Con cái vì bận rộn mà mất kiên nhẫn, vô tình tỏ ra thờ ơ. Những phản ứng ấy cha mẹ đều nhìn thấy, nhưng chỉ lặng lẽ cất vào lòng. Ngoài xã hội, chúng ta luôn giữ vẻ hòa nhã, dễ chịu với người khác, nhưng khi trở về nhà, lại dễ buông bỏ sự kiên nhẫn với chính những người yêu thương mình nhất.

Thực ra, điều cha mẹ cần rất đơn giản: được lắng nghe. Chỉ cần con chịu ngồi lại, trò chuyện đôi câu, kể cho họ nghe về cuộc sống của mình, với cha mẹ, đó đã là niềm vui và sự thỏa mãn.

Thứ ba, đau ốm cũng không muốn kể vì sợ làm con lo lắng

Nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, làm việc, xây dựng cuộc sống ở nơi xa, đồng nghĩa với việc không thể ở cạnh, chăm sóc cha mẹ mỗi ngày. Hiểu điều đó, cha mẹ thường chọn cách tự chịu đựng khi sức khỏe có vấn đề. Chỉ đến khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, con cái mới hay tin – và khi ấy, mọi chuyện thường đã không còn đơn giản.

Tuổi già kéo theo sức khỏe suy giảm, những cơn đau mỏi, mất ngủ, ăn uống kém dần trở thành chuyện thường ngày. Thế nhưng, cha mẹ hiếm khi than phiền. Nếu con có hỏi, họ chỉ nhẹ nhàng xua đi: “Không sao đâu”, “ngủ một giấc là ổn”. Thực chất, họ chỉ sợ trở thành gánh nặng, sợ con cái phải bận tâm thêm vì mình. Đây là tâm lý chung của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ.

Bởi vậy, con cái đừng đợi đến lúc cha mẹ ốm đau mới bắt đầu quan tâm. Một cuộc gọi ngắn, một lần hỏi han thường xuyên cũng đủ để cha mẹ cảm thấy được yêu thương và không bị bỏ quên.

Lời kết

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái chưa bao giờ có điều kiện hay đòi hỏi hồi đáp. Chính vì yêu thương quá nhiều, họ mới chọn cách im lặng, giấu đi nỗi lo và sự mệt mỏi của bản thân để con yên lòng. Con người rồi cũng sẽ đi hết một vòng đời: từ đứa trẻ thành người lớn, rồi lại già đi. Cha mẹ của hôm nay chính là hình ảnh của chúng ta trong tương lai.

Khi cha mẹ còn bên cạnh, đó là may mắn lớn nhất của đời người. Một khi họ rời xa, sẽ không còn nơi nào thực sự là “nhà” để trở về. Dù bận rộn đến đâu, hãy cho cha mẹ biết bạn vẫn ổn. Dù cuộc sống còn khó khăn, cũng đừng để thiếu đi sự quan tâm và chăm sóc dành cho những người đã yêu thương bạn bằng cả cuộc đời.

(Tổng hợp)

Câu hỏi "Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ O?": Đáp án dễ không ngờ nhưng nhiều học sinh giỏi bó tay

Thùy Linh

Phụ nữ mới

