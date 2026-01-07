5 loại cây chiêu tài được người giàu đặc biệt thích, 10 nhà thì 9 nhà đều trồng, mang lại sự thịnh vượng cho cả gia đình

Cây vạn tuế

Trong phong thủy, cây vạn tuế tượng trưng cho sự vững vàng, bền chắc về tài chính, thăng tiến ổn định và sức khỏe trường thọ. Loại cây này thường được trồng trước cửa nhà, sân vườn hoặc trong khuôn viên công trình lớn. Tán lá cứng cáp, xòe đều, thân cây chắc khỏe thể hiện nền tảng gia đình vững vàng, tài lộc tích lũy chậm nhưng bền.

Đặc biệt, vạn tuế rất hiếm khi ra hoa, nên khi cây nở hoa được xem là điềm lành lớn, báo hiệu gia đình sắp đón tin vui về tài chính hoặc con cháu. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, vạn tuế còn tạo cảm giác sang trọng, cổ điển, phù hợp để trưng trong không gian sống. Loại cây này rất dễ chăm sóc, ưa sáng và chịu hạn tốt, là lựa chọn phù hợp cho người mới chơi cây cảnh.

Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá tròn, dày, mọng nước, xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho tiền bạc tích tụ, của cải đầy kho. Theo phong thủy, cây ngọc bích càng xanh tốt thì dòng tiền trong gia đình càng ổn định. Vì vậy, nhiều gia đình thường đặt cây ngọc bích ở phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân hoặc gần cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên.

Ưu điểm lớn của cây ngọc bích là dễ trồng, ít cần chăm sóc, sống khỏe và bền bỉ. Trồng cây ngọc bích trong nhà còn giúp thanh lọc không khí, tốt cho sức khoẻ các thành viên trong gia đình.

Loại cây này cũng có tuổi thọ cao, trở thành biểu tượng cho sức khoẻ và tuổi thọ. Nhờ đặc điểm này, cây ngọc bích cũng được ưa chuộng làm quà tặng, biểu trưng cho mối quan hệ bền chặt, hòa thuận, gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng.

Cây hoàng dương

Ảnh minh hoạ

Trong phong thủy, hoàng dương tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và khả năng giữ tài sản. Nhiều gia đình trồng hoàng dương trong nhà hoặc sân vườn với mong muốn hạn chế thất thoát tiền bạc, giữ cho gia đình luôn an bình và ổn định về tài chính, ít gặp biến động lớn.

Hoàng dương có dáng cây gọn gàng, lá nhỏ, xanh quanh năm, rất thích hợp để trồng chậu hoặc tạo bonsai. Cây thường nở hoa vào mùa xuân, hoa mọc thành dạng chùm ở nách lá, hoa có màu vàng và nhỏ. Mùi thơm của loại cây này rất dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái, giải tỏa stress cho gia chủ.

Cây kim ngân

Ảnh minh hoạ

Nhắc đến cây chiêu tài thì không thể bỏ qua cây kim ngân. Ngay từ tên gọi, kim ngân đã mang ý nghĩa tượng trưng cho tiền bạc và sự sung túc. Loại cây được trồng nhiều nhất trong nhà, văn phòng và cơ sở kinh doanh.

Kim ngân thường được trồng với 3 hoặc 5 thân đan vào nhau, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa các yếu tố trong cuộc sống: gia đình - sự nghiệp - sức khỏe - tiền tài - các mối quan hệ. Nhiều người tin rằng trồng kim ngân giúp thu hút dòng tiền tích cực, mở rộng cơ hội làm ăn và tăng vận may trong kinh doanh.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, kim ngân còn có khả năng thanh lọc không khí, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Đặt một chậu kim ngân trong phòng khách hay phòng làm việc không chỉ giúp không gian thêm sang trọng mà còn mang lại cảm giác an tâm, thuận lợi trong mọi việc.

Cây sống đời

Ảnh minh hoạ

Sống đời là loại cây mang ý nghĩa phong thủy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Loại cây này tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự gắn kết và phúc khí lâu dài. Gia chủ thường trồng cây sống đời như một cách mong cầu gia đình khỏe mạnh, con cháu sum vầy, cuộc sống ổn định.

Sống đời rất dễ trồng, có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện khác nhau, ưa nắng nhưng có thể sống được một thời gian trong bóng râm. Điều này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nối dài phúc lộc qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, cây sống đời rất được ưa chuộng để trồng trong nhà, đặt ở ban công, phòng khách, phòng làm việc... và làm quà tặng.