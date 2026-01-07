Bậc thầy phong thủy tiết lộ 6 đặc điểm của một ngôi nhà dễ hút lộc, gia chủ càng ở lâu càng giàu có

Chuyên gia phong thuỷ nổi tiếng Hoàng Thiên Hùng (Thâm Quyến, Trung Quốc) nhận định nhà là không gian để nuôi dưỡng năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận của cả gia đình. Từ nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, ông đã tổng kết 6 dấu hiệu tốt lành giúp nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt, mang lại may mắn và thịnh vượng lâu dài.

Bố cục nhà vuông vức

Theo chuyên gia Hoàng, những ngôi nhà có bố cục vuông vắn, cân đối, không khuyết góc hay méo mó thường có trường năng lượng ổn định, giúp các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, tinh thần an yên.

Ngược lại, nhà bị thiếu góc rõ rệt có thể ảnh hưởng đến vận khí và các mối quan hệ, cần được điều chỉnh bằng giải pháp phong thủy phù hợp.

Ảnh minh hoạ

Khoảng không gian phía trước rộng rãi, thông thoáng

Trong phong thủy, một ngôi nhà tốt có khoảng không gian phía trước rộng, sáng, không bị che chắn bởi các vật cản lớn như cột điện, biển quảng cáo hay nhà cao tầng quá gần.

Không gian phía trước thoáng đãng giúp dòng khí lưu thông thuận lợi, mang đến cơ hội phát triển và sự hanh thông trong công việc. Ngoài ra, tầm nhìn từ cửa chính, ban công hoặc cửa sổ cũng rất quan trọng, nên hướng ra cảnh quan dễ chịu, tránh những nơi được cho là có năng lượng tiêu cực mạnh.

Có điểm tựa phía sau vững chắc

Theo chuyên gia này, một ngôi nhà tốt thường có núi, đồi, hoặc công trình cao, vững chắc phía sau, mang ý nghĩa được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp ổn định và cuộc sống an toàn.

Nếu phía sau nhà trống trải, giáp đường lớn hoặc sông suối, gia chủ dễ cảm thấy bất an, vận may khó bền. Đối với nhà chung cư, việc có tòa nhà cao hơn phía sau cũng được xem là một dạng “điểm tựa” phong thủy tích cực.

Ảnh minh hoạ

Ánh sáng tự nhiên dồi dào, thông gió tốt

Ánh sáng mặt trời và không khí trong lành là hai yếu tố cốt lõi của một ngôi nhà vượng khí. Theo chuyên gia phong thuỷ Hoàng Thiên Hùng, nhà ở có ánh sáng đầy đủ, đón được nắng tự nhiên sẽ tràn đầy năng lượng tốt, giúp tinh thần con người tích cực, sức khỏe cải thiện và tài lộc ổn định.

Bên cạnh đó, thông gió hợp lý giúp không khí lưu chuyển, mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho ngôi nhà. Tuy nhiên, gió không nên quá mạnh hoặc thổi xuyên thẳng từ cửa trước ra cửa sau, vì điều này có thể làm thất thoát năng lượng và khó giữ tài lộc.

Có yếu tố “nước” bao quanh, tài lộc dễ hội tụ

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho tiền tài. Ngôi nhà lý tưởng là nơi có dòng nước uốn lượn xung quanh, không lao thẳng hay chảy xiết. Đặc điểm này được cho là giúp gia chủ dễ ích của cải.

Ở đô thị hiện đại, nếu sông hồ không phổ biến thì hướng đường xung quanh rất quan trọng. Hướng đường quanh nhà cũng cần tránh tạo thế xung thẳng hoặc cong ngược bởi điều này có thể gây hao tài và bất hòa trong gia đình.

Cây xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống

Ảnh minh hoạ

Cây cối đại diện cho sinh khí và sự phát triển. Những ngôi nhà may mắn thường có mật độ cây xanh vừa phải, giúp điều hòa môi trường sống và cân bằng năng lượng. Ông Hoàng Thiên Hùng khuyên nên trồng hoặc đặt trong nhà các loại cây mang ý nghĩa cát tường như cây kim tiền, trầu bà, cây trúc.

Ngược lại, nên hạn chế cây có gai nhọn hoặc dây leo rậm rạp, vì dễ tạo cảm giác bức bối, cản trở dòng khí. Cây trồng trong sân, ban công cũng cần được cắt tỉa thường xuyên để tránh sự lộn xộn ảnh hưởng đến phong thủy tổng thể.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Sohu