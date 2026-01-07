Đứa trẻ sinh vào những tháng này thường có chỉ số giàu có vượt trội, khả năng trở thành CEO và bác sĩ cao nhất!

Tại Việt Nam, chúng ta thường nghe những lời truyền tai về việc sinh con "hợp tuổi" cha mẹ để dễ làm ăn. Thế nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao trong cùng một lớp học, có những đứa trẻ luôn dẫn đầu, tự tin làm lớp trưởng, trong khi số khác lại luôn chật vật để bắt kịp bạn bè? Câu trả lời có thể nằm ở một nghiên cứu hệ thống của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) năm 2011 dựa trên dữ liệu tổng điều tra dân số.

Nghiên cứu này đã phân tích 19 nhóm nghề nghiệp điển hình và phát hiện những người sinh vào tháng 1 và tháng 2 chiếm tỉ lệ áp đảo trong các nhóm ngành có thu nhập cao nhất xã hội. Cụ thể, nhóm bác sĩ đa khoa sinh vào tháng 1 chiếm tới 10,2% (vượt xa mức trung bình 8,3%). Tương tự, tỉ lệ CEO - những người đứng đầu các tập đoàn lớn với mức thu nhập hàng triệu bảng mỗi năm sinh vào tháng này cũng chạm mốc 10%.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có sự ưu ái kỳ lạ của "số phận" dành cho những đứa trẻ sinh đầu năm đến vậy?

Bí mật đầu tiên không nằm ở các chòm sao, mà nằm ở hệ thống giáo dục. Tại Anh, ngày 1/9 là mốc chốt tuổi nhập học, điều này khiến những đứa trẻ sinh tháng 1, tháng 2 thường "già dặn" hơn các bạn cùng lớp sinh vào mùa hè từ 7 đến 11 tháng. Ở độ tuổi mầm non và tiểu học, khoảng cách gần một năm tuổi là một bầu trời khác biệt về nhận thức, thể chất và sự trưởng thành trong giao tiếp.

Vì già dặn hơn, những đứa trẻ này dễ dàng nổi bật, được giáo viên chú ý và tin tưởng giao cho các vị trí thủ lĩnh như lớp trưởng hay nhóm trưởng. Sự tự tin này tạo thành một "vòng lặp thành công": Con càng tự tin, con càng nỗ lực; con càng nỗ lực, kết quả lại càng cao. Nghiên cứu cho thấy điểm số các môn cốt lõi của nhóm trẻ này cao hơn hẳn bạn bè cuối năm, từ đó mở ra cánh cửa vào các đại học danh giá và các ngành nghề "hái ra tiền" như y khoa hay tài chính.

Không chỉ dừng lại ở giáo dục, khoa học còn tìm thấy mối liên hệ mật thiết giữa môi trường bào thai và sự phát triển trí tuệ. Những đứa trẻ sinh tháng 1 và tháng 2 trải qua giai đoạn cuối của thai kỳ vào mùa hè và mùa thu - thời điểm ánh sáng mặt trời dồi dào nhất. Việc người mẹ hấp thụ đủ Vitamin D từ tự nhiên giúp hệ thần kinh của thai nhi phát triển vượt trội, tăng khả năng kháng áp lực và sự nhạy bén trong tư duy.

Bên cạnh đó, việc sinh ra vào mùa đông lạnh giá được cho là một hình thức "rèn luyện" hệ miễn dịch sớm, hình thành nên những cá tính kiên cường và bền bỉ. Đây chính là những tố chất sống còn để một cá nhân có thể trụ vững ở những vị trí áp lực cao như CEO hay bác sĩ phẫu thuật.

Đừng để tháng sinh trở thành định mệnh

Dù những con số thống kê mang lại cái nhìn thú vị, nhưng mục tiêu của nghiên cứu không phải để cha mẹ lo lắng về việc chọn tháng sinh. Ngược lại, nó cảnh báo chúng ta về sự công bằng trong giáo dục.

Nếu con bạn sinh vào những tháng cuối năm và có vẻ "chậm" hơn các bạn, hãy hiểu rằng đó đơn thuần là sự khác biệt về tuổi sinh học, không phải năng lực. Đừng vội áp đặt định kiến hay gây áp lực, hãy cho con thêm thời gian để trưởng thành theo đúng nhịp độ của mình.

Đối với các bậc phụ huynh, thay vì tin vào những quan niệm mê tín, hãy tập trung vào những giá trị thực chất như bổ sung dinh dưỡng thai kỳ đầy đủ và kiên trì rèn luyện cho con tính kỷ luật, sự tự tin ngay từ nhỏ.

Sau cùng, tháng sinh có thể tạo ra một lợi thế khởi đầu, nhưng chính sự kiên trì và khả năng tự học mới là thứ quyết định con bạn sẽ đứng ở đâu trong bản đồ thành công của cuộc đời. Hãy nhớ rằng, mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng, và nhiệm vụ của chúng ta là kiên nhẫn chăm sóc cho đến ngày đó.