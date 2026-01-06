Những đứa trẻ lớn lên sẽ làm nên chuyện thường có 4 đặc điểm này

Là cha mẹ, ai cũng mong con mình sau này lớn lên sẽ là người có tương lai, có chỗ đứng, sẽ làm nên chuyện. Vì thế, rất nhiều phụ huynh dồn gần như toàn bộ tâm sức vào thành tích học tập của con. Sợ con "thua ngay từ vạch xuất phát", cha mẹ cho con học đủ loại lớp từ lớp năng khiếu đến các lớp phụ đạo.

Thế nhưng trên thực tế, ngoài điểm số, thứ tạo ra khác biệt lâu dài giữa các đứa trẻ lại thường là những năng lực mềm khó nhìn thấy. Những đứa trẻ sau này thực sự "làm nên chuyện" không hẳn là người có bảng điểm đẹp nhất, mà là những em sở hữu những phẩm chất có khả năng phát triển bền vững theo thời gian.

1. Tư duy linh hoạt, biết nhìn thế giới từ nhiều góc độ

Trong cuộc sống, con người rất dễ hình thành thói quen suy nghĩ cố định và làm theo số đông, nhưng có những đứa trẻ lại biết dừng lại để đổi góc nhìn. Các em không dễ bị cuốn theo ý kiến chung, cũng không rơi vào lối suy nghĩ "hoặc thế này, hoặc thế kia", mà thường tìm kiếm một cách giải quyết khác mềm dẻo hơn.

Ảnh minh họa: Sohu

Nhờ khả năng chuyển đổi góc nhìn, các em có thể bình tĩnh xử lý mâu thuẫn, không đối đầu gay gắt mà tìm ra lựa chọn phù hợp cho tất cả các bên. Đây là một dạng nhận thức rất linh hoạt, giúp trẻ sau này thích nghi tốt hơn với những vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

2. Cảm xúc có độ bền cao, không dễ bị đánh gục bởi thất bại

Khi gặp khó khăn hay tổn thương, mỗi đứa trẻ phản ứng một cách khác nhau. Có em dễ bùng nổ cảm xúc, có em lại thu mình, nhưng những đứa trẻ "sống ổn" thường biết cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Dù vẫn buồn, vẫn thất vọng, các em không để mình mắc kẹt quá lâu trong cảm xúc tiêu cực mà nhanh chóng tìm cách vượt qua.

Những đứa trẻ có độ bền cảm xúc cao thường giữ được sự ổn định nội tâm, nhờ đó có thể tiếp tục tiến lên ngay cả khi gặp trắc trở.

3. Có động lực nội tại mạnh, chủ động thử và làm

Trong chuyện của con cái, nhiều phụ huynh quen với việc sắp xếp thay con. Không ít khi, đó lại không phải là điều con thực sự muốn làm. Lâu dần, nhiều đứa trẻ quen với việc "bố mẹ bảo gì làm nấy", không muốn suy nghĩ, làm việc chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, thiếu hẳn sự hứng thú.

Ngược lại, những đứa trẻ có động lực nội tại mạnh thường làm việc vì bản thân chúng muốn, chứ không phải vì bị ép buộc. Các em sẵn sàng thử nghiệm cái mới, kiên trì theo đuổi điều mình thích và tìm thấy niềm vui ngay trong quá trình trải nghiệm. Chính cảm giác hứng thú này giúp trẻ không dễ bỏ cuộc giữa chừng và có khả năng theo đuổi mục tiêu lâu dài.

Ảnh minh họa: Sohu

4. Khả năng đồng cảm tốt, biết đặt mình vào vị trí người khác

Khả năng đồng cảm là một năng lực xã hội vô cùng quan trọng, giúp trẻ hiểu và kết nối với thế giới xung quanh. Những đứa trẻ có khả năng đồng cảm cao thường nhạy cảm với cảm xúc của người khác, biết lắng nghe, an ủi và phản ứng một cách tinh tế.

Nhờ đó, các em dễ xây dựng được những mối quan hệ tin cậy, tạo cảm giác an toàn và dễ chịu cho người đối diện. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp trẻ hợp tác tốt và được yêu mến trong tập thể khi trưởng thành.

Tổng hòa lại, những đứa trẻ có tư duy linh hoạt, cảm xúc bền bỉ, động lực nội tại mạnh và khả năng đồng cảm tốt thường sở hữu một nội tâm tích cực và vững vàng. Dù tương lai có nhiều biến động, các em vẫn có thể duy trì mối quan hệ lành mạnh với chính mình, từng bước tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống theo cách riêng. Chính những đặc điểm "âm thầm" này mới là nền móng giúp trẻ lớn lên và thực sự làm nên chuyện.