Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến hôm nào?

07-01-2026 - 17:39 PM | Sống

Trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng rét đậm diện rộng, vùng núi cao có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo, hình thái thời tiết này ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 9/1. Tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn. Đêm và sáng trời rét buốt, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 21 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8-20 độ, có nơi dưới 6 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8-21 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 11-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Gió mùa Đông Bắc lan rộng mạnh mẽ: Có nơi xuống chỉ còn 6-10 độ C

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
gió mùa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt Nổi bật

5 lỗi sai khiến bạn luôn bị trượt phỏng vấn dù CV không hề tệ

5 lỗi sai khiến bạn luôn bị trượt phỏng vấn dù CV không hề tệ Nổi bật

Loại khoai “kỳ lạ” cho củ trên cành, được săn tìm vì có công dụng này

Loại khoai “kỳ lạ” cho củ trên cành, được săn tìm vì có công dụng này

17:26 , 07/01/2026
Hà Nội rét cắt da 10°C, phố Cầu Giấy xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy từ 3h sáng

Hà Nội rét cắt da 10°C, phố Cầu Giấy xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy từ 3h sáng

17:10 , 07/01/2026
Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

16:54 , 07/01/2026
Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên dao nhà bếp

Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên dao nhà bếp

16:38 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên