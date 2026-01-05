Gió mùa Đông Bắc tiếp tục tràn xuống: Chỉ vài giờ tới, các khu vực này có mưa to và rất to

Hiện nay (5/1), không khí lạnh đã bắt đầu tác động đến một số khu vực thuộc Đông Bắc Bắc Bộ. Trên toàn Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 15–18 độ C, một số nơi thấp hơn 13 độ C.

Trong ngày 5/1, khối không khí lạnh này tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ. Từ đêm 05/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi tác động sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trong ngày và đêm 5/1, Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, thời tiết rét đậm, có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, một số nơi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10–13 độ C; riêng vùng núi Bắc Bộ từ 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 5 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, trong ngày và đêm 05/01 có mưa nhỏ vài nơi. Thời tiết trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 10–13 độ C.

Từ ngày 05/01/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai được dự báo có mưa, mưa rào; cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong các cơn mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đặc biệt lưu ý nguy cơ băng giá và sương muối.

Rét đậm, rét hại cùng các hiện tượng băng giá và sương muối có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người, gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết từ nay đến 14/01

Trong ít ngày tới, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi; riêng Bắc Bộ trong ngày 5/1 xuất hiện mưa rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ ngày 5/1, rét đậm bao trùm nhiều nơi, có nơi rét hại. Khu vực núi cao Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá.

Từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, ban đêm có mưa, mưa rào rải rác. Trong các ngày 5–6/01, mưa gia tăng với mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và kèm dông. Thời tiết phổ biến trời lạnh.

Các khu vực còn lại, ban đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, từ chiều tối ngày 05/01 đến ngày 06/01 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong giai đoạn từ đêm 6/1/2026 đến ngày 14/1/2026, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời có mưa vài nơi. Không khí lạnh duy trì khiến thời tiết rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ cần lưu ý nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong đêm 06 đến ngày 7/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 8/1, mưa giảm dần nhưng vẫn còn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác phổ biến có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tiếp tục được cảnh báo.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)