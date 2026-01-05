Mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới, da trắng như sứ, được ví là “người đẹp không góc chết”

Được tạp chí TC Candler bình chọn là Top 10 trong 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025, Dasha Taran, 27 tuổi, đã lần thứ 7 lọt vào danh sách này. Năm 2023, người đẹp từng đứng thứ hai. TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, Dasha Taran còn khiến nhiều người bất ngờ khi được xếp vào hàng ngũ những triệu phú trẻ. Theo một số nguồn quốc tế, khi mới ngoài 20 tuổi, cô đã sở hữu khối tài sản ước tính từ 5 đến 15 triệu USD, đến từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau liên quan đến mạng xã hội, người mẫu, quảng cáo và kinh doanh.

Dasha Taran sinh năm 1999 tại Voronezh và hiện sinh sống tại Krasnodar, Nga. Cô mang trong mình hai dòng máu Nga - Ukraine, điều được cho là góp phần tạo nên nét đẹp vừa mềm mại vừa sắc sảo. Tên tuổi của Dasha gắn liền với mạng xã hội, nơi cô sở hữu lượng người theo dõi lên đến hàng triệu trên nhiều nền tảng như Instagram, YouTube, Twitter và TikTok. Riêng Instagram, tài khoản của cô có hơn 6,4 triệu người theo dõi dù số lượng bài đăng không quá nhiều.

Với gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn cùng làn da mịn màng, Dasha được cư dân mạng ưu ái gọi bằng nhiều biệt danh như “thiên thần mạng xã hội”, “búp bê nước Nga” hay “người đẹp không góc chết”. Phong thái nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút giúp cô nhanh chóng trở thành hình mẫu được yêu thích, đặc biệt trong giới trẻ.

Dù nổi tiếng trên mạng xã hội, đời sống cá nhân của Dasha Taran lại khá kín tiếng. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2017, khi những bức ảnh chân dung được đăng tải trên trang cá nhân bất ngờ lan truyền mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một năm, lượng người theo dõi của cô tăng trưởng nhanh chóng, từ vài chục nghìn lên con số hàng triệu.

Trang cá nhân của Dasha ngập tràn những hình ảnh từ chân dung cận mặt đến ảnh toàn thân. Trong bất kỳ khung hình nào, cô cũng toát lên vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Đáng chú ý, vẻ đẹp của Dasha đặc biệt được yêu thích tại các quốc gia châu Á. Điều này thể hiện rõ qua lượng người xem lớn trong các video hướng dẫn trang điểm, làm đẹp mà cô đăng tải.

Khác với nhiều người mẫu phương Tây thường gây chú ý bằng phong cách gợi cảm, táo bạo, Dasha Taran lựa chọn hình ảnh kín đáo, tinh tế. Ngay cả khi diện trang phục đơn giản, không cầu kỳ, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ thần thái và nét đẹp tự nhiên. Nhiều người cho rằng, nhìn Dasha có thể hiểu vì sao Nga luôn được nhắc đến như một trong những quốc gia sở hữu nhiều phụ nữ xinh đẹp.

Danh tiếng của Dasha càng được khẳng định khi cô xếp thứ 4 trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Đây là bảng xếp hạng thường niên uy tín, được thực hiện từ năm 1990 bởi một tổ chức phê bình độc lập của Mỹ. Trước đó, Dasha từng nhiều lần góp mặt trong danh sách này nhưng ở thứ hạng thấp hơn, và vị trí hiện tại được xem là dấu mốc cao nhất trong sự nghiệp nhan sắc của cô.

Ít ai biết rằng, Dasha Taran khởi đầu không phải với vai trò người mẫu. Ban đầu, cô làm công việc nhiếp ảnh, đứng sau ống kính nhiều hơn là trước ống kính. Tuy nhiên, trong một lần được mời chụp ảnh, chính vẻ ngoài nổi bật đã giúp cô được một nhiếp ảnh gia khác phát hiện và giới thiệu đến con đường người mẫu. Dasha từng chia sẻ rằng trước đó cô chỉ nghĩ mình có ngoại hình bình thường và chưa bao giờ xem nghề người mẫu là mục tiêu sự nghiệp.

Nhờ vẻ đẹp được cho là “hợp gu” châu Á, Dasha hiện làm việc chủ yếu tại Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết từng nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các công ty trên khắp thế giới, nhưng lựa chọn gắn bó với Hàn Quốc vì cảm nhận được sự tôn trọng và chân thành, nơi con người được đặt lên trên yếu tố lợi nhuận.

Hình mẫu mà Dasha ngưỡng mộ là Kendall Jenner. Cô bày tỏ mong muốn xây dựng hình ảnh đa chiều, không bó buộc trong một khuôn mẫu cố định, đồng thời thể hiện con người thật của mình qua công việc và đời sống.

Hiện tại, Dasha Taran là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu mỹ phẩm, trang sức và thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, trong đó có Seoul Fashion Week. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu và KOL, Dasha còn chứng minh khả năng kinh doanh khi sở hữu một thương hiệu thời trang mang tên riêng.

Vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối giúp Dasha dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Nhiều người nhận xét rằng dù trang điểm nhẹ và phối đồ tối giản, cô vẫn nổi bật nhờ vẻ ngọt ngào và hình thể hài hòa. Khi tham dự sự kiện, Dasha thường sử dụng các phụ kiện hàng hiệu đến từ những thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Chanel hay MCM. Trong đời thường, cô lại chuộng phong cách năng động với sneakers, mũ bucket và trang phục thoải mái.

Để duy trì vóc dáng và nhan sắc, Dasha Taran theo đuổi lối sống kỷ luật. Cô chú trọng chăm sóc da, hạn chế các yếu tố gây ảnh hưởng xấu và duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Theo chia sẻ, mỗi buổi sáng cô đều dành thời gian tập thể dục tại nhà, bắt đầu với các bài tập toàn thân trước khi tập trung vào từng nhóm cơ.

Để giữ vòng eo săn chắc, Dasha thường thực hiện các bài tập như gập bụng, leo núi, nâng gối. Với phần đùi và vòng ba, cô ưu tiên squat, lunge hay donkey kick. Người đẹp nhấn mạnh việc tập chậm, đúng kỹ thuật để cảm nhận cơ bắp thay vì chạy theo tốc độ. Bên cạnh đó, cô cũng chú ý bổ sung đủ nước trong quá trình luyện tập để duy trì làn da khỏe mạnh.

(Tổng hợp/Ảnh: IGNV)