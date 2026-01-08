Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh sốc trên biển: Đàn cá heo vây quanh 2 cha con, khung cảnh thót tim nhưng sự thật là...

Mục đích của đàn cá heo là gì?

Kình ngư người Anh Rob Hoey đang tận hưởng khoảng thời gian bơi lội yên bình cùng con gái ngoài khơi Đảo Bắc của New Zealand thì đại dương bất ngờ trở nên náo động. Một đàn cá heo xuất hiện và bắt đầu vây quanh họ một cách chặt chẽ. Chúng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lùa hai cha con quay trở lại mỗi khi Rob cố gắng bơi ra xa, như thể đang cảm nhận được một mối nguy hiểm mà anh không hề hay biết.

Bức ảnh sốc trên biển: Đàn cá heo vây quanh 2 cha con, khung cảnh thót tim nhưng sự thật là...- Ảnh 1.

Hình ảnh sốc được chia sẻ trên MXH

Chỉ ít phút sau, mối đe dọa đã lộ diện: một con cá mập trắng lớn dài gần 3 mét đang tiến vào khu vực này. Ngay lập tức, đàn cá heo thay đổi chiến thuật. Chúng dùng đuôi quất mạnh xuống mặt nước, lao đi theo những đợt phối hợp nhịp nhàng và tạo thành một lá chắn sống giữa những người đi bơi và kẻ săn mồi, chủ động xua đuổi con cá mập ra xa.

Trong gần 40 phút, đàn cá heo giữ vững đội hình, không để Rob và con gái rời đi cho đến khi con cá mập cuối cùng phải rút lui. Chỉ khi đó, chúng mới mở vòng vây, cho phép hai cha con bơi an toàn vào bờ. Được chứng kiến bởi một nhân viên cứu hộ và những người đi biển, cuộc chạm trán này là một minh chứng mạnh mẽ về trí thông minh phi thường và bản năng bảo vệ con người của loài cá heo.

Tại sao cá heo lại bảo vệ con người trước cá mập?

Hành động anh hùng của đàn cá heo tại New Zealand không đơn thuần là sự tình cờ. Theo các nhà sinh vật học biển, cá heo là loài động vật có cấu trúc xã hội cực kỳ phức tạp và trí tuệ vượt trội. Bản năng bảo vệ của chúng bắt nguồn từ thói quen sinh tồn trong tự nhiên, nơi các thành viên trong đàn luôn hiệp lực để bảo vệ cá heo con hoặc những cá thể yếu hơn khỏi kẻ thù.

Cá heo sở hữu hệ thống định vị vật cản bằng âm thanh (sonar) siêu đẳng, cho phép chúng phát hiện ra sự hiện diện của cá mập từ khoảng cách rất xa, ngay cả khi tầm nhìn dưới nước bị hạn chế. Khi cảm nhận được kẻ săn mồi, chúng thường sử dụng chiến thuật vòng tròn bảo vệ hoặc tấn công trực diện vào vùng bụng mềm của cá mập để xua đuổi. Trong mắt cá heo, con người có thể được xem là những sinh vật yếu ớt và cần được bảo vệ trong môi trường đại dương.

Bên cạnh đó, lòng trắc ẩn của cá heo còn được giải thể qua sự phát triển của thùy bên trong não bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về cảm xúc và sự gắn kết xã hội. Đã có nhiều ghi chép lịch sử về việc cá heo hỗ trợ ngư dân săn bắt cá hoặc cứu người đuối nước, cho thấy một sợi dây liên kết đặc biệt giữa loài người và người bạn thông minh này dưới lòng biển cả.

Nguồn: Nairaland

Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy!

