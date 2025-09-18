Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy!

18-09-2025 - 13:15 PM | Sống

Bức ảnh khiến những sinh viên sắp ra trường cảm thấy "ngộp thở"

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã phản ánh rõ nét sự khó khăn của giới trẻ Trung Quốc trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Sự việc diễn ra tại Đại học Hắc Long Giang, nơi một buổi tuyển dụng quy mô lớn được tổ chức, thu hút lượng thí sinh khổng lồ – ước tính hơn 100.000 người. Trên tay ai cũng cầm CV với hy vọng tìm được một công việc ổn định, thế nhưng số lượng vị trí tuyển dụng lại vô cùng hạn chế.

Điều đáng chú ý là trong đám đông ấy, không ít người sở hữu bằng thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, nhưng vẫn phải chen lấn giữa biển người để tìm kiếm cơ hội. Điều này cho thấy tình trạng cung vượt cầu trên thị trường lao động ngày càng trầm trọng.

Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy!- Ảnh 1.

Bức ảnh khiến những sinh viên sắp ra trường tại Trung Quốc cảm thấy "ngộp thở"

Theo chia sẻ của một số sinh viên từng tham gia các sự kiện tương tự, nhiều công ty hiện nay chỉ tuyển dụng ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, hoặc nếu có nhận bằng cử nhân thì mức lương cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì thế, phần đông sinh viên lựa chọn học tiếp cao học thay vì đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả với tấm bằng thạc sĩ, khả năng tìm được việc làm phù hợp cũng vô cùng khó khăn.

Một sinh viên sắp tốt nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng: “Xung quanh toàn thạc sĩ, tiến sĩ, vậy thì sinh viên đại học như chúng tôi đứng ở đâu?”.

Bức ảnh chụp cảnh hàng nghìn người chen chúc tại buổi tuyển dụng không chỉ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng khủng hoảng việc làm trong giới trẻ.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều biến động, thị trường lao động thắt chặt và số lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng, áp lực tìm việc của thanh niên Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn này, nhiều bạn trẻ vẫn giữ vững tinh thần, không ngừng trau dồi kỹ năng và tìm kiếm cơ hội cho mình.

Cô gái 28 tuổi khóc vì cuộc sống áp lực, 'chưa từng nắm tay đàn ông'

Theo Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất? Không phải 3 hay 5 tuổi, con số khiến bạn bất ngờ

Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất? Không phải 3 hay 5 tuổi, con số khiến bạn bất ngờ Nổi bật

Những hình ảnh "cưng xỉu" tại 1 "trường làng" ở Hà Nội đang khiến nhiều cha mẹ xuýt xoa: Có động lực đi họp phụ huynh hẳn!

Những hình ảnh "cưng xỉu" tại 1 "trường làng" ở Hà Nội đang khiến nhiều cha mẹ xuýt xoa: Có động lực đi họp phụ huynh hẳn!

12:51 , 18/09/2025
Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép

12:02 , 18/09/2025
Bắt gặp thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ở "lò đào tạo Hoa hậu TOP 1 Việt Nam"

Bắt gặp thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ở "lò đào tạo Hoa hậu TOP 1 Việt Nam"

11:55 , 18/09/2025
Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không làm theo: Có thể bị mất sạch tiền trong tài khoản

Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không làm theo: Có thể bị mất sạch tiền trong tài khoản

11:48 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên