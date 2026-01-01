1 tuần nữa có 2 con giáp bước vào thời kỳ huy hoàng, giàu có viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tý

Đứng vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh và nhanh nhẹn của mình. Chính sự nhạy bén với thời cuộc đã giúp họ luôn nhanh chóng nắm bắt các xu hướng mới, từ đó giành được lợi thế cạnh tranh và gặt hái thành công. Giỏi quan sát và phân tích, con giáp tuổi Tý còn biết cách tránh được rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình nên cuộc sống ngày một đủ đầy, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Tháng 11 âm, tài lộc của tuổi Tý đã có những tín hiệu khả quan hơn so với tháng 10 âm nhiều thử thách vừa qua. Tuy nhiên, nếu để nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì chưa có nhiều. Song, chỉ khoảng 1 tuần nữa, khi tháng 12 âm gõ cửa, tuổi Tý sẽ thật sự bước vào thời kỳ huy hoàng nhất trong năm của họ. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp chiếu rọi, tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn bậc nhất khi sự nghiệp, công danh và tài lộc sẽ đều khởi sắc. Thu nhập tăng đột biến giúp con giáp này dư dả tiền sắm Tết hoặc dành dụm cho tương lai. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ còn đón nhiều tin vui khác nữa.

Tuổi Dậu

Sở hữu trí thông minh không thua kém tuổi Tý, tuổi Dậu còn có thêm sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực là sẽ dễ gặt hái đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Dậu cũng là con giáp gặp thời đổi vận khi tháng 12 âm bắt đầu. Được tam hợp chống lưng, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng may mắn, gặt hái nhiều lộc lá hơn bình thường. Ngoài ra, chuyện tình cảm, gia đạo của họ cũng vô cùng suôn sẻ. Chính điều này sẽ giúp họ chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự đủ đầy, viên mãn bậc nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp thường gặt hái thành công thông qua việc sử dụng "quyền lực mềm" của họ. Họ luôn được đánh giá cao trong việc đối nhân xử thế bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù là làm việc gì thì con giáp tuổi Mùi cũng luôn cố gắng làm hết sức, không tính toán thiệt hơn. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu sắp bước vào thời kỳ huy hoàng nhất trong năm thì tuổi Mùi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, còn gọi là tháng Chạp, nếu không cẩn thận, tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tài chính. Ngoài ra, thời điểm cuối năm bận rộn, con giáp này cũng dễ làm việc quá sức, không ngủ đủ giấc dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Do đó, để phòng ngừa các nguy cơ, tuổi Mùi nên chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư cũng như chăm sóc bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.