The Coffee House lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan đến Đồ hộp Hạ Long

10-01-2026 - 10:12 AM | Sống

Trước những quan tâm của khách hàng về nguồn nguyên liệu, The Coffee House đã công bố thông tin làm rõ.

Sáng ngày 10/1, thương hiệu The Coffee House đã chính thức làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của một số sản phẩm đang được quan tâm gần đây.

The Coffee House lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan đến Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1.

Thông báo của The Coffee House. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung thông báo, thương hiệu này cho biết sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Halong Canfoco và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

Bên cạnh đó, The Coffee House cũng cho biết đối với hai sản phẩm là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, thương hiệu đã chủ động tạm dừng phục vụ hai sản phẩm này trên toàn hệ thống . Đồng thời, The Coffee House đang tiến hành chuyển sang nguồn cung thay thế nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Trong thông báo, thương hiệu này cho biết quyết định trên được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn.

The Coffee House cũng cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Đinh Anh

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

