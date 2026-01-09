Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện hàng chục triệu đồng nằm chơ vơ trong khe trả tiền của cây ATM tại Lâm Đồng: Công an sử dụng nghiệp vụ xác minh

09-01-2026 - 14:50 PM | Sống

Anh Nguyễn Quốc Sơn là người phát hiện nguyên một cọc tiền nằm trong khay đựng tiền của cây ATM khi đến giao dịch rút tiền.

Vào ngày 7/1 vừa qua, công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về gương người tốt việc tốt trong việc trả lại tài sản cho người bị bỏ quên.

Cụ thể, sáng ngày 01/01/2026, anh Nguyễn Quốc Sơn đến cây ATM đặt tại địa bàn phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đến thực hiện giao dịch rút tiền. Trong quá trình thao tác, anh phát hiện trong khe trả tiền của máy còn nguyên một khoản tiền mặt trị giá hơn 25 triệu đồng. Nhận thấy đây không phải là số tiền của mình, anh Sơn đã dừng lại và kiên nhẫn chờ đợi với suy nghĩ người vừa giao dịch trước đó có thể quay lại tìm.

Sau một thời gian không thấy ai quay lại nhận tiền, người đàn ông đã chủ động thông báo sự việc với Công an phường Phú Thủy để được hỗ trợ. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chị P.T.M.H là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trên. Ngay sau đó, việc bàn giao toàn bộ số tiền cho chị H được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự. Đáng chú ý, trong suốt quá trình đó, anh Sơn không có bất kỳ yêu cầu nào về việc cảm ơn hay ghi nhận. Khi được hỏi, anh chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng: “Đó không phải tiền của mình, giữ lại hay lấy đi đều không yên lòng. Trả lại được cho người mất là thấy vui rồi”.

Phát hiện hàng chục triệu đồng nằm chơ vơ trong khe trả tiền của cây ATM tại Lâm Đồng: Công an sử dụng nghiệp vụ xác minh - Ảnh 1.

Anh Sơn trả lại số tiền nhặt được tại cây ATM. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành động bình tĩnh, trung thực và đầy trách nhiệm của anh Nguyễn Quốc Sơn đã góp phần bảo đảm tài sản được trả lại đúng người, đúng việc, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về ý thức công dân trong đời sống thường ngày.

