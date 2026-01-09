Hiện tượng ‘lạ’ ở Di sản Tràng An: Lời lý giải đang hút hơn 300.000 người xem

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-01-2026 - 10:48 AM | Lifestyle

Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với tỉnh Ninh Bình. Điểm đến này đã được UNESCO công nhận là di sản kép về thiên nhiên và văn hóa - sự kết hợp hiếm có trên thế giới và là duy nhất tại Việt Nam. Mới đây nhất, vào tháng 10/2025 vừa qua, Tràng An đã xuất sắc giành danh hiệu “Best of the Best” - hạng mục cao nhất của hệ thống Travellers’ Choice Awards 2025, dành cho 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Ảnh: Di sản Tràng An

Gần đây nhiều du khách ghé thăm điểm đến này và thắc mắc về hiện tượng có ở di sản. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao khu vực sân gửi xe của Tràng An lại thiết kế những lỗ nhỏ?; Tại sao không lấp những lỗ nhỏ này lại làm đường bình thường?

Nhiều người cho rằng những lỗ nhỏ này khiến người đi bộ đau chân và gây khó khăn cho việc di chuyển.

Ảnh chụp màn hình

Trước thắc mắc của du khách, Di sản Tràng An đã có những lý giải trên kênh TikTok của mình. Clip đã thu hút hơn 300.000 lượt xem

Theo đó, những lỗ tròn này đóng vai trò rất lớn. Đầu tiên, nó giúp giảm tốc độ của các phương tiện khi di chuyển trong sân đỗ xe của di sản. Bên cạnh đó, thiết kế này giúp thoát nước vào mùa mưa và tạo những mảng màu xanh cho không gian của di sản.

Vậy nên, cách làm này có thể gây khó khăn trong việc di chuyển với một vài du khách. Tuy nhiên nó vẫn được giữ lại đến bây giờ nhờ tính ưu việt.

Hiện để ghé thăm di sản Tràng An bạn có nhiều lựa chọn về hình thức di chuyển. Từ Hà Nội, du khách có thể bắt xe khách tại bến xe Giáp Bát hoặc đặt xe Limousine đến Ninh Bình. Thời gian di chuyển khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.

Nếu xuất phát từ TP.HCM, bạn có thể bay ra Hà Nội và đi xe khách đến Ninh Bình như cách trên.

Ngoài ra, du khách từ các tỉnh thành khác có thể đến Ninh Bình bằng tàu hỏa. Ga tàu hỏa Ninh Bình nằm ngay trung tâm.

Nếu đi bằng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội, du khách theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ đó đi hướng Phủ Lý là tới Ninh Bình.

Hiện giá vé tham quan Tràng An là 300.000 đồng/người lớn cao trên 1,3m. Trẻ em từ 1-1,3m giá vé là 150.000 đồng/vé.

