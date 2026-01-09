Động thái của hội nổi tiếng từng ăn, bán pate Cột Đèn Hải Phòng của công ty vướng bê bối

Vụ vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), đặt tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Theo VTV, chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng cho biết, tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khoảng 126 tấn.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng (1 trong 9 đối tượng bị khởi tố) bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra còn có trên 13.661kg bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và hàng nghìn hộp pate hiệu Cột Đèn Hải Phòng.

Ngay lập tức sản phẩm pate hiệu Cột Đèn Hải Phòng của công ty này trở thành tâm điểm quan tâm của cư dân mạng và người tiêu dùng. Bởi sản phẩm này từng có thời gian viral trên MXH, được TikToker và YouTuber review, giới thiệu đến cộng đồng. Ngay trong ngày 8/1, sau khi vụ bê bối 126 tấn thịt lợn bị phát hiện, nhiều người nổi tiếng và người từng bán buôn, giới thiệu sản phẩm này đã lên tiếng.

Chiều 8/1, Hoàng Anh Panda - TikToker có hơn 3 triệu người theo dõi trên 3 kênh TikTok - đã lên tiếng về việc từng review sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng của CTCP Đồ hộp Hạ Long.

Hoàng Anh Panda

Hoàng Anh cho biết không chỉ bản thân mà còn cho mọi người trong công ty ăn sản phẩm này và chia sẻ cảm nhận. Thời điểm review, TikToker cảm thấy sản phẩm này không hợp với mình vì nhạt và nhiều tiêu.

TikToker này cũng khẳng định mình không nhận booking và quảng cáo sản phẩm này nói riêng cũng như nhiều đồ ăn đồ uống đưa vào người nói chung vì: "Mình thích ăn, thích review nhưng đưa cảm nhận vừa phải, không chấm 10 điểm vì cuộc đời này không có gì là tuyệt đối. Niềm tin vào bất kỳ ai hay bất kỳ sản phẩm nào cũng như vậy".

Ngoài ra Hoàng Anh nói thêm rằng mình hay lên tiếng khi có sản phẩm vướng drama vì là người làm social, không lên tiếng thì không công bằng với người xem kênh mình.

Đến tối 8/1, TikToker Lê Anh Nuôi cũng lên tiếng về việc từng quảng cáo sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng của CTCP Đồ hộp Hạ Long.

Lê Anh Nuôi trong clip lên tiếng

Theo lời Lê Anh Nuôi, anh hợp tác với nhãn hàng này vào đầu năm 2023 và hợp tác khoảng 1 tháng thì dừng hoàn toàn. Sau khi ngừng hợp tác Lê Anh Nuôi đã xoá clip, không còn liên quan đến nhãn hàng pate cột đèn nữa, không phải bây giờ mới xoá như thông tin trên MXH lan truyền.

Ở thời điểm hợp tác, Lê Anh Nuôi khẳng định nhãn hàng có đầy đủ giấy tờ cấp phép lưu hành trên thị trường: "Họ còn vượt qua được phần kiểm duyệt để đưa vào siêu thị lớn. Phần này mình chỉ là KOL review sản phẩm, chỉ biết căn cứ vào những giấy tờ mà nhãn hàng cung cấp, không có chuyên môn về thẩm định, xét nghiệm, phân tích sản phẩm".

Cuối cùng Lê Anh Nuôi xin lỗi và khẳng định không có liên quan gì đến nhẫn hàng trong 2 năm nay.

Ngoài 2 TikToker, một số nhà sáng tạo nội dung cũng từng làm clip liên quan đến sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng của CTCP Đồ hộp Hạ Long như Pít Ham Ăn, Đàm Đức Review, Võ Hà Linh, Quan Không Gờ, Tôm Tồm Tộp,... Hiện tại - tối 8/1, những người này chưa lên tiếng song về sự việc cũng không tìm thấy clip trên kênh TikTok chính chủ của họ.

Hình ảnh các TikToker giới thiệu sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng

Ở một diễn biến khác, cư dân mạng cũng phát hiện ra Pít Ham Ăn và Đàm Đức Review vẫn giữ clip review sản phẩm này trên YouTube và gắn link mua hàng như bình thường. Trên YouTube, clip của Pít Ham Ăn và Đàm Đức Review vẫn hiển thị thông báo "nhận được tiền hoa hồng từ sản phẩm được gắn thẻ".

Sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng vẫn được gắn link trên kênh YouTube của Pít Ham Ăn và Đàm Đức Review

Trước đó, từ sáng 8/1, anh H.N - một người làm kinh doanh F&B có tiếng ở Hải Phòng cũng đăng lời xin lỗi công khai đến mọi người vì "đã từng đứng ra bán giúp 1 số lượng lớn pate Đồ hộp Hạ Long" trong năm 2024.

Theo anh H.N, sau khi thử sản phẩm và thấy ổn với cá nhân, anh đã đăng bài kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Hành động này "xuất phát từ sự tin tưởng và muốn làm điều tốt, không hề có ý chủ quan hay xem nhẹ sức khỏe của bất kỳ ai".

Hiện tại, anh thừa nhận rằng kiến thức và sự kiểm chứng còn hạn chế và việc tin tưởng vào đơn vị sản xuất mà chưa lường hết các rủi ro là trách nhiệm của bản thân. Vì vậy anh nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Bài đăng của anh H.N vào năm 2024

Hiện tại, cộng đồng đang để lại nhiều bình luận bày tỏ góc nhìn phía dưới những chia sẻ này. Nhiều người cho rằng khi nhãn hàng lớn, cung cấp đầy đủ giấy tờ thì các TikToker, người nổi tiếng cũng sẽ tin tưởng như người tiêu dùng bình thường.

Song nhiều ý kiến cũng khẳng định những người từng review hoặc quảng cáo sản phẩm nên lên tiếng vì nhiều người đã mua hàng theo họ. Đồng thời, netizen nhấn mạnh dù có nhận hoa hồng hay không thì đây tiếp tục là bài học kinh nghiệm cho những người làm nội dung, quảng cáo sản phẩm.

(Ảnh chụp màn hình)