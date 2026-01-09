TP.HCM lạnh thật rồi!

Không chỉ TP HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt thấp hơn thường lệ. Miền Đông phổ biến từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Miền Tây dao động trong khoảng 19 đến 22 độ C, riêng khu vực ven biển có nơi 23 đến 24 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn ở mức 29 đến 32 độ C, tạo nên sự chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm.