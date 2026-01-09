TP.HCM lạnh thật rồi!
Sáng sớm ngày 9/1, nhiều người dân TP HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh se sắt ngay giữa lòng thành phố vốn quen với nắng nóng quanh năm.
Sáng ngày 9/1, không khí mát lạnh bao trùm khắp các tuyến phố. Trên nhiều con đường trung tâm như Quận 1, Quận 3 hay khu vực phía Đông thành phố, hình ảnh người đi xe máy quàng khăn, mặc áo khoác dày xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều người cho biết đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái lạnh rõ rệt như vậy ở TP HCM.
PT - Ảnh: Di Anh
Đời sống & pháp luật