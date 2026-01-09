Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Duy Phương được một nam NSƯT giúp đỡ, hơn 10 năm mới dám nói điều này

09-01-2026

“Anh em tôi đã hát với nhau từ xưa nhưng phải hơn 10 năm tôi mới được gặp lại Kim Tiểu Long”, Duy Phương nói.

Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã có cơ hội gặp lại đàn em là NSƯT Kim Tiểu Long trong một buổi tiệc. Được biết, thời gian này Duy Phương đã khỏe trở lại và nhận nhiều show hát tiệc cuối năm.

Vô tình, ông gặp lại nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đi hát tiệc chung sau nhiều năm xa cách.

Duy Phương và Kim Tiểu Long

Duy Phương xúc động tiết lộ trên sân khấu: “Tôi xin nói với các bạn nghe điều này. Tôi để trong lòng nhiều năm qua rồi. Mãi tới hôm nay tôi mới có dịp gặp lại em tôi là Kim Tiểu Long.

Tôi xin bày tỏ trước quý vị khán giả về mối ân tình giữa tôi và Kim Tiểu Long. Trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, người giúp đỡ tôi chính là Kim Tiểu Long. Mối ân tình này tôi giữ bao năm qua, không nói ra.

Tới tận ngày hôm nay gặp lại Kim Tiểu Long, tôi mới lần đầu nói điều này ra trước khán giả. Kim Tiểu Long là người em mà tôi vô cùng yêu quý. Ngoài tình cảm anh em nghệ sĩ, Kim Tiểu Long còn luôn giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp.

Tôi khắc ghi ân tình của Kim Tiểu Long cũng như lòng tốt mà em đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi phải điều này ra để mọi người biết được con người thật của Kim Tiểu Long cũng như lòng tốt của em với đồng nghiệp. Không phải nghệ sĩ nào cũng có tấm lòng như em.

Một lần nữa, xin cảm ơn ân tình, lòng tốt của Kim Tiểu Long vì đã giúp đỡ anh trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Xin mọi người cho Kim Tiểu Long một tràng pháo tay.

Hôm nay được nói ra điều này với khán giả tôi toại nguyện lắm vì đã cất trong lòng từ nhiều năm qua. Tôi không ngờ ngày hôm nay lại có duyên gặp lại em Kim Tiểu Long. Anh em tôi đã hát với nhau từ xưa nhưng phải hơn 10 năm tôi mới được gặp lại Kim Tiểu Long. Hóa ra Kim Tiểu Long ở bên Mỹ”.

Được biết, nghệ sĩ Kim Tiểu Long định cư tại Mỹ nhiều năm qua nhưng những năm gần đây anh thường xuyên về nước để hoạt động, đi hát, làm từ thiện và kinh doanh buôn bán.

Anh là một nghệ sĩ khá tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, phát gạo cho người nghèo và giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Theo Tùng Ninh

