Cặp vợ chồng 9x xây biệt thự 300m2 để sống an nhàn ở tuổi 40, lỗ 50% vẫn hài lòng: “60 tuổi mới nghỉ hưu là quá muộn”

Vài năm trước, cặp vợ chồng Ngọc Sơn và Trương Anh mua một biệt thự ở vùng ngoại ô Trùng Khánh đúng vào thời điểm giá bất động sản đạt đỉnh. Khi thị trường lao dốc, giá nhà giảm gần một nửa. Do ngôi nhà nằm khá xa trung tâm thành phố và thiếu ánh sáng tự nhiên, hai vợ chồng từng nghĩ đến việc bán đi.

Tuy nhiên cả hai bắt đầu kinh doanh riêng từ năm 2023 nên việc đi lại không còn là trở ngại. Thay vì bán đi, họ chọn tự tay cải tạo ngôi nhà ấy thành không gian sống lý tưởng cho hai người, chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu sớm ở tuổi 40.

Không gian phòng khách

Ngôi nhà nơi Ngọc Sơn và Trương Anh sinh sống có diện tích sử dụng khoảng 120m2, đi kèm một khu vườn rộng 180m2. Trong suốt 2 năm cải tạo, họ quyết định phá bỏ bố cục cũ, mở tối đa các không gian sinh hoạt chung.

“Chúng tôi hình dung khu vườn là trái tim của toàn bộ ngôi nhà”, Ngọc Sơn chia sẻ. Vì vậy, toàn bộ cải tạo từ kết cấu không gian, hướng nhìn, vật liệu cho đến ánh sáng đều xoay quanh khu vườn này.

Để giải quyết nhược điểm thiếu sáng, họ mạnh tay thay đổi cấu trúc không gian. Từ một phòng khách có cửa sổ rộng khoảng 4m và bếp kín, họ mở rộng toàn bộ khu vực bếp - phòng khách, tạo nên một ô cửa sổ ngang dài hơn 7m, đưa trọn khung cảnh khu vườn vào trong nhà.

Không gian làm việc tạo cảm hứng cho hai vợ chồng

Hệ cửa sổ được thiết kế với hai trạng thái: cửa thép đen trong suốt có thể mở hoàn toàn hoặc gập lại và cửa gỗ mờ có thể mở phần trên để tạo ra những góc nhìn khác nhau, giúp tầm nhìn luôn biến đổi theo thời gian và mùa.

Khu vườn có hình chữ U, chia thành vườn trước và vườn sau. Cặp đôi yêu thích cảm giác của một khu rừng. Ba cây thông đen được trồng làm điểm nhấn, cùng với vườn cây ăn quả và khoảng 60-70 loại cây khác. Hệ thống tưới tự động được điều khiển bằng điện thoại giúp khu vườn phát triển ổn định, kể cả khi họ đi công tác xa.

Bên trong ngôi nhà, sàn đá vôi đen được sử dụng để tạo cảm giác trầm tĩnh, làm nổi bật mảng xanh bên ngoài. Phòng tắm lát gạch tối màu, khi mở cửa là khung cảnh cây cối hiện ra ngay trước mắt.

Căn bếp mở trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu quen thuộc của hai vợ chồng và bạn bè

Hai vợ chồng Trương Anh vốn là nhà thiết kế. Lần này, cả hai được “làm khách hàng của chính mình”. Trương Anh phụ trách nội thất cứng, còn Ngọc Sơn đảm nhận nội thất mềm. Mọi món đồ đều là những thứ họ yêu thích và gắn với kỷ niệm nghề nghiệp.

Khu vực sinh hoạt chung được mở rộng, bếp trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu. Dịp Trung thu năm ngoái, họ mời bạn bè đến làm đèn lồng, biến ngôi nhà thành một không gian sống động, ấm áp.

Nhờ chất liệu xây dựng đặc biệt, ngôi nhà của họ có khả năng điều tiết khí hậu tự nhiên, khiến mùa xuân và mùa thu trở nên dễ chịu hơn giữa thời tiết khắc nghiệt. Ngọc Sơn không muốn khu vườn lúc nào cũng xanh tốt hoàn hảo mà muốn cảm nhận rõ sự thay đổi của các mùa, thậm chí không ngại tình trạng côn trùng xuất hiện.

Nhiều người ngưỡng mộ tính chất công việc linh hoạt, cuộc sống vừa làm việc vừa du lịch của họ. Nhưng từ khi có ngôi nhà này, cả hai luôn mong được trở về tổ ấm riêng. Mục tiêu cuối cùng của Ngọc Sơn và Trương Anh là nghỉ hưu ở tuổi 40. Trước mốc này, họ dự định chuyển giao công ty cho các học trò, giảm khối lượng công việc và dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống - một quá trình tự hoàn thiện bản thân.

Họ quen nhau khi là đối tác kinh doanh, nên có tinh thần hợp tác rất mạnh mẽ. Trong cả công việc lẫn đời sống, mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng, tôn trọng quan điểm của đối phương và tránh xung đột không cần thiết.

“Cuộc sống thực sự ngắn ngủi và thời gian trôi qua rất nhanh. Khi bạn nghỉ hưu ở tuổi 60-70 và muốn trải nghiệm thế giới một lần nữa, sức khoẻ khi ấy không còn đáp ứng được mong muốn lặn biển hay đi du lịch xa”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Theo anh, giai đoạn 40-50 tuổi là thời điểm lý tưởng nhất để tạm gác bộn bề công việc, tận hưởng cuộc sống. Người đàn ông khẳng định:“Ở độ tuổi đó, thể trạng vẫn rất tốt, bạn có đủ năng lượng, có một khoản tiết kiệm và tự do hơn trong lựa chọn công việc”.