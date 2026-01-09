Căn hộ 156m² ngập hoa của vợ chồng U60 ở Hà Nội - nơi tuổi trung niên chậm lại và an yên

Ở ngưỡng tuổi U60, khi nhịp sống không còn vội vã như những năm tháng mưu sinh tất bật, cô Lan và chồng chọn cho mình một cách an hưởng tuổi trung niên rất riêng. Niềm vui của hai vợ chồng cô đến từ việc chăm chút cho tổ ấm, từ những buổi sáng thong thả, những buổi trà chiều bên góc ban công ngập tràn sắc hoa...

Căn hộ chung cư của hai vợ chồng tuổi trung niên: Ban công bao quanh nhà, rộng tới hơn 20m2, luôn ngập tràn sắc hoa

Khi các con đã trưởng thành, sinh sống và làm việc ở nước ngoài, ngôi nhà trở thành không gian của sự tĩnh tại và gắn bó. Cô Lan dành thời gian trang hoàng từng góc nhỏ trong nhà, trồng cây và hoa ở ban công, để mỗi ngày trôi qua đều có sắc xanh, có hương hoa bầu bạn.

Căn hộ của vợ chồng cô Lan nằm trên tầng 15 của một khu chung cư tại Hà Nội, là căn góc thoáng mát với diện tích 156m2. Thay vì giữ nguyên thiết kế ban đầu, cô đã cải tạo lại không gian thành 2 phòng ngủ, vừa đủ cho cuộc sống của hai vợ chồng.

Điểm đặc biệt nhất của căn hộ chính là hệ ban công chạy quanh nhà, rộng khoảng 21-22m2. Với lợi thế hướng mát, nhiều ánh sáng nhưng không quá gắt, ban công trở thành không gian xanh mát của cả căn nhà.

Nói về khu vườn trên cao của mình, cô Lan chia sẻ: "Vì sống ở chung cư nên tôi rất thèm cảm giác của một khu vườn. Thế là tôi tự tạo ra một khoảng xanh cho riêng mình, có cây cao, cây thấp, để khi ngồi đó cảm giác như đang ngồi dưới bóng cây trong vườn".

Ban công nhà cô rực rỡ và sống động quanh năm với hoa giấy, các loại lan, hoa cúc rủ, ngọc trâm, xen kẽ là chanh Mỹ, chanh ta và nhiều loại rau gia vị như húng dũi, húng quế, húng Láng, húng chanh, hương thảo. Ngoài ra còn có những loại cây xanh ít nắng như vạn niên thanh, thiên môn đông hoa trắng - loài hoa có hương thơm nhẹ gợi nhớ mùi hoa sữa.

"Khi hoa nở rộ, cành hoa la đà trên tóc, tôi thấy rất lãng mạn. Góc cây này còn giúp tránh ồn và khói bụi dưới phố. Từ trong nhà nhìn ra là một mảng xanh ngay trước cửa kính, rất mát mắt, nhất là khi có nắng chiếu vào" - cô Lan tâm sự.

Ở góc ban công ấy, một bàn trà nhỏ luôn hiện diện. Đó là nơi cô Lan ăn sáng mỗi ngày, thưởng trà buổi chiều, hay mời bạn bè đến chơi khi hoa nở đẹp nhất.

"Tôi thích ngồi ở đó ăn sáng, đón nắng gió mỗi sớm. Ăn xong thì ngồi thư giãn một chút trước khi bắt đầu ngày mới. Những lúc có bạn bè sang, cùng nhau uống trà, ngắm hoa, nói chuyện vu vơ, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng và đủ đầy".

Một thập kỷ sưu tầm đồ gốm sứ: Mỗi món đồ là kỷ niệm theo từng năm tháng

Nếu ban công là khoảng xanh nuôi dưỡng tâm hồn, thì gốm sứ chính là mạch cảm xúc tinh tế chảy khắp không gian nội thất trong nhà cô Lan. Cô bắt đầu sưu tầm gốm từ hơn 10 năm trước, một cách tự nhiên, không chủ đích săn tìm theo trào lưu, mà chỉ đơn giản là yêu thích những họa tiết, hoa văn tinh xảo trên những món đồ gốm sứ ấy.

"Tôi rất yêu thích gốm Âu vì chất men và sự sang trọng của nó, nhưng cũng dành rất nhiều tình cảm cho gốm Nhật. Mỗi khi gặp món mình thích là tôi mua, không cần biết nó có 'hot' hay không" - cô Lan nói về đam mê gốm sứ của mình.

"Rất nhanh thôi, tôi sẽ biết món ăn này hợp với chiếc đĩa nào, loại trà này nên uống bằng tách gì. Đó là cảm xúc thoáng qua nhưng ở lại rất lâu trong ngày, khiến tôi vui vì được ngắm nhìn những thứ mình yêu", với cô, gốm sứ không chỉ là đồ dùng trong nhà, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Hành trình sưu tầm gốm sứ của cô Lan đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và một tình yêu đủ lớn: "Có khi phải chờ xem live trong và ngoài nước rất lâu, nhiều năm mới gom đủ vài món mình thật sự ưng. Mua được thì vui lắm, chờ ship về rồi ngồi ngắm mê mải".

"Có những món tôi rất thích nhưng người khác thấy bình thường. Với tôi, đồ dùng là kỷ niệm, là những vui buồn của năm tháng được in vào đó. Có những chiếc tách bị nứt, chủ cũ đã cố gắng hàn gắn chứ không vứt đi. Khi về với tôi, chúng thật sự rất quý, và tôi cũng nâng niu chúng như vậy", cô luôn dành sự nâng niu, trân trọng đặc biệt cho từng món đồ gốm sứ trong nhà.

Góc ban công ngập tràn sắc hoa, từng bộ gốm sứ, hay cả ngôi nhà được cô tự tay chăm chút, không chỉ là nơi ở, mà là nơi hai vợ chồng cùng nhau tận hưởng nhịp sống bình thản của tuổi trung niên sau bao năm tháng bận rộn. Và chính những đam mê ấy đã góp phần giúp tuổi trung niên của cô trở nên ấm áp, đủ đầy và thật đẹp theo cách rất riêng.

