Nam NSƯT chuyển sang nghề bất động sản, rao bán biệt thự nghìn m2

07-01-2026 - 09:39 AM | Lifestyle

NSƯT Minh Minh Tâm là học trò của người sáng tạo ca cổ hơi dài Việt Nam - Minh Cảnh.

Mới đây, nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn đã theo chân NSƯT Minh Minh Tâm đi review, giới thiệu một căn biệt thự ở vùng quê miền Tây. Được biết, chủ nhân căn biệt thự này là một người bạn của nghệ sĩ Minh Minh Tâm.

Ông nói: "Bữa nay tôi đi hát gần đây nên ghé qua thăm bạn tôi. Giá nhà này như thế nào thì mọi người tự liên hệ với chủ nhà là bạn tôi qua số điện thoại, tôi chỉ giới thiệu nhà thôi.

Tôi sẽ đọc số điện thoại, quý vị ở mọi nơi muốn mua thì gọi trực tiếp cho chủ nhà, giá cả ra sao quý vị tự thương lượng.

Nghệ sĩ Minh Minh Tâm quay review biệt thự nghìn m2 để rao bán

Vì ở quê nên xung quanh nhà là đồng ruộng, không nhiều nhà cửa. Dẫn vào biệt thự là một con đường lát bê tông, ô tô đi được hai làn thoải mái.

Từ đây đi ra Quốc lộ 1 chỉ mất 2 phút và từ đó chạy về Sài Gòn chỉ mất 15 phút. Đó là đường đi hồi xưa, còn giờ người ta làm cầu vượt rồi đi còn nhanh hơn. Các đường ở quanh đây xe 4 chỗ hoặc xe tải đi lại thoải mái.

Căn nhà này có sân vườn rộng rãi, ước chừng diện tích lên tới cả nghìn mét vuông. Chỉ riêng diện tích nhà ở cũng tới vài trăm mét vuông, chia làm nhiều phòng ốc. Vì diện tích rộng nên nhà chỉ xây nhà một tầng. Ngoài sân vườn có hồ nước lớn và trồng nhiều cây cảnh đắt tiền.

Bên trong biệt thự được xây sửa mới tinh, nội thất mới lắp đặt còn chưa có người ở. Các nội thất từ phòng khách, phòng bếp tới phòng ngủ, nhà vệ sinh đều mới và sạch sẽ, tinh tươm, ốp gỗ trạm trổ quý phái. Ngay trong phòng khách, nam nghệ sĩ còn đặt cả bàn thờ ông thần tài. Vì phòng khách quá rộng nên chủ nhà còn đặt hẳn một bàn chơi bi-a để giải trí".

NSƯT Minh Minh Tâm được biết đến là học trò của người sáng tạo ca cổ hơi dài Việt Nam - Minh Cảnh. Minh Minh Tâm mê giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh từ khi còn học trường làng. Đến năm 1980, ông bước vào nghề ca hát, ở Đoàn cải lương Bến Tre.

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn đi hát ở các đám tiệc, sự kiện và chương trình ca nhạc để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, do cải lương đi xuống, nghệ sĩ cải lương ít sống được với nghề nên Minh Minh Tâm kiêm thêm công việc review, giới thiệu bất động sản.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

