CEO Nagakawa nhận Tiến sĩ danh dự Đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU)

Danh hiệu được Hội đồng khoa học của IAU trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Huyền Thương trong quản trị doanh nghiệp, đổi mới tư duy lãnh đạo và đưa tri thức vào thực tiễn, góp phần lan tỏa mô hình phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Huyền Thương cùng đội ngũ Nagakawa kiên định theo đuổi con đường tăng trưởng bằng chất lượng, lấy khách hàng làm trung tâm, vận hành dựa trên dữ liệu và đầu tư mạnh mẽ cho con người. Trong 5 năm qua, Nagakawa duy trì đà tăng trưởng hai con số và nhiều năm liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương được vinh danh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam

Cuối năm 2025, Nagakawa đã công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, với triết lý "BỀN" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động: bền trong sản phẩm, bền trong quản trị, bền trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời bền trong những giá trị tích cực tạo ra cho xã hội.

Lãnh đạo Tập đoàn Nagakawa trong lễ công bố chiến lược 5 năm 2026-2030

Việc Tổng Giám đốc Nagakawa được trao bằng Tiến sĩ Danh dự không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân, mà còn phản ánh hành trình của một doanh nghiệp Việt trẻ trung, bản lĩnh – đang chuyển mình từ tăng trưởng theo tốc độ sang tăng trưởng theo chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tri thức hiện đại, sẵn sàng hội nhập và vươn xa.