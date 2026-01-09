Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Nagakawa nhận Tiến sĩ danh dự Đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU)

09-01-2026 - 14:30 PM | Sống

CEO Nagakawa nhận Tiến sĩ danh dự Đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU)

New Delhi, ngày 08/01/2026 – Bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa (NAG), đã được trao bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trong khuôn khổ Diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học và Kinh tế Quốc tế với chủ đề "Cùng phát triển – Cùng thịnh vượng".

Danh hiệu được Hội đồng khoa học của IAU trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Huyền Thương trong quản trị doanh nghiệp, đổi mới tư duy lãnh đạo và đưa tri thức vào thực tiễn, góp phần lan tỏa mô hình phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Huyền Thương cùng đội ngũ Nagakawa kiên định theo đuổi con đường tăng trưởng bằng chất lượng, lấy khách hàng làm trung tâm, vận hành dựa trên dữ liệu và đầu tư mạnh mẽ cho con người. Trong 5 năm qua, Nagakawa duy trì đà tăng trưởng hai con số và nhiều năm liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

CEO Nagakawa nhận Tiến sĩ danh dự Đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU)- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương được vinh danh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam

Cuối năm 2025, Nagakawa đã công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, với triết lý "BỀN" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động: bền trong sản phẩm, bền trong quản trị, bền trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời bền trong những giá trị tích cực tạo ra cho xã hội.

CEO Nagakawa nhận Tiến sĩ danh dự Đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU)- Ảnh 2.

Lãnh đạo Tập đoàn Nagakawa trong lễ công bố chiến lược 5 năm 2026-2030

Việc Tổng Giám đốc Nagakawa được trao bằng Tiến sĩ Danh dự không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân, mà còn phản ánh hành trình của một doanh nghiệp Việt trẻ trung, bản lĩnh – đang chuyển mình từ tăng trưởng theo tốc độ sang tăng trưởng theo chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tri thức hiện đại, sẵn sàng hội nhập và vươn xa.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Tập đoàn Nagakawa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin MỚI NHẤT về việc cho học sinh Hà Nội nghỉ học khi trời rét

Thông tin MỚI NHẤT về việc cho học sinh Hà Nội nghỉ học khi trời rét Nổi bật

Những đứa trẻ “thông minh giả vờ” thường có 3 đặc điểm: Cha mẹ đừng vội mừng

Những đứa trẻ “thông minh giả vờ” thường có 3 đặc điểm: Cha mẹ đừng vội mừng Nổi bật

Mẹ trẻ run tay khi phát hiện con đã uống hết hộp sữa trong danh sách thu hồi

Mẹ trẻ run tay khi phát hiện con đã uống hết hộp sữa trong danh sách thu hồi

14:25 , 09/01/2026
Người giàu không bao giờ đặt 5 thứ này ở ban công, người nghèo lại vô tư chất đống

Người giàu không bao giờ đặt 5 thứ này ở ban công, người nghèo lại vô tư chất đống

14:13 , 09/01/2026
Ai vẫn ngủ trưa tư thế này tại văn phòng nên bỏ ngay

Ai vẫn ngủ trưa tư thế này tại văn phòng nên bỏ ngay

13:02 , 09/01/2026
3 con giáp đầu năm đã kiếm bộn tiền, được Thần tài ưu ái, dễ gặp quý nhân cuộc đời

3 con giáp đầu năm đã kiếm bộn tiền, được Thần tài ưu ái, dễ gặp quý nhân cuộc đời

12:48 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên