Hơn 90% người dùng smartphone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ bên cạnh cổng sạc

10-01-2026 - 16:07 PM | Sống

Hơn 90% người dùng smartphone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ bên cạnh cổng sạc

Đây không phải là lỗ tháo SIM hay lỗ thoát khí như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

Nếu quan sát kỹ phần cạnh dưới của hầu hết các mẫu smartphone hiện nay, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy một lỗ nhỏ li ti nằm cạnh cổng sạc. Chi tiết này xuất hiện trên cả iPhone lẫn điện thoại Android, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Dù quen mắt, chi tiết này thường bị người dùng bỏ qua, thậm chí bị nhầm lẫn là lỗ chọc khay SIM, lỗ thoát khí hay chi tiết trang trí. Thực tế, lỗ nhỏ tưởng chừng thừa thãi này là vị trí đặt micro phụ của điện thoại - một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc thu âm và xử lý âm thanh. góp phần quyết định trải nghiệm sử dụng điện thoại.

Theo đó, micro này hoạt động song song với micro chính để ghi nhận âm thalỗnh từ môi trường xung quanh, từ đó hỗ trợ hệ thống lọc tiếng ồn khi gọi điện, ghi âm hoặc quay video.

Trên các dòng smartphone hiện đại, nhà sản xuất thường trang bị nhiều micro ở các vị trí khác nhau. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi hoặc quay video, phần mềm sẽ phân tích âm thanh thu được từ các micro, phân biệt đâu là giọng nói chính và đâu là tạp âm, rồi loại bỏ tiếng ồn không cần thiết. Nhờ đó, âm thanh truyền đi rõ ràng hơn, đặc biệt trong những môi trường đông người hoặc nhiều tiếng động.

Việc đặt micro phụ gần cổng sạc không phải ngẫu nhiên. Đây là vị trí tương đối gần miệng người dùng khi cầm điện thoại gọi điện theo cách thông thường, giúp việc thu âm đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, thiết kế này cũng giúp bố trí linh kiện hợp lý trong không gian ngày càng hạn chế của smartphone hiện đại.

Hơn 90% người dùng smartphone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ bên cạnh cổng sạc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chính vì kích thước nhỏ và hình dạng giống lỗ chọc SIM, chi tiết này lại thường xuyên trở thành "nạn nhân" của những thao tác sai lầm. Nhiều người dùng có thói quen dùng kim hoặc vật nhọn chọc vào lỗ nhỏ này, vô tình làm hỏng micro. Hậu quả có thể là âm thanh cuộc gọi bị rè, nhỏ, thậm chí mất tiếng hoàn toàn khi ghi âm hoặc quay video.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu lỗ micro bị bám bụi, người dùng chỉ nên vệ sinh nhẹ nhàng bằng khăn mềm, tăm bông khô hoặc dụng cụ thổi khí. Việc dùng vật sắc nhọn hoặc kim loại không chỉ làm hỏng micro mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong thiết bị.

Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, lỗ micro cạnh cổng sạc lại góp phần trực tiếp vào chất lượng âm thanh – yếu tố ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng điện thoại hằng ngày. Từ những cuộc gọi rõ ràng hơn, video có âm thanh chân thực hơn cho đến khả năng nhận diện giọng nói chính xác của trợ lý ảo, tất cả đều có sự đóng góp thầm lặng của bộ phận này.

Trong thiết kế smartphone hiện đại, hiếm có chi tiết nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Và lỗ nhỏ bí ẩn bên cạnh cổng sạc chính là minh chứng cho việc những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa lại giữ vai trò quan trọng hơn nhiều người vẫn nghĩ.

(Tổng hợp)

