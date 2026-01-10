Giảm cân sau 45 tuổi có siêu khó không? Ăn 5 thực phẩm này thì mỡ "cứng đầu" cũng bị đốt cháy ngay cả khi ngủ

Nhiều người bước qua tuổi 45 đều có chung một cảm giác: ăn không nhiều hơn trước, vận động cũng không ít đi, nhưng cân nặng vẫn âm thầm tăng. Những vòng mỡ xuất hiện dai dẳng, đặc biệt ở bụng và eo, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc trao đổi chất suy giảm theo tuổi tác, nội tiết tố thay đổi, giấc ngủ dễ bị gián đoạn và khả năng kiểm soát đường huyết kém hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cơ thể mất hoàn toàn khả năng đốt mỡ. Ngược lại, nếu ăn uống đúng cách, ban đêm có thể trở thành “thời gian vàng” để phục hồi và đốt mỡ, nhất là với người trung niên.

Chuyên gia dinh dưỡng Sahar Berjis, nhà sáng lập Inner Health and Wellness, cho biết: Lựa chọn đúng thực phẩm trước khi ngủ có thể giúp ổn định đường huyết, giảm viêm, hỗ trợ gan và hệ tiêu hóa, từ đó thúc đẩy quá trình đốt mỡ ngay cả khi bạn đang ngủ sâu.

5 thực phẩm nên dùng buổi tối giúp hỗ trợ đốt mỡ sau tuổi 45

1. Trà quế và nhục đậu khấu - làm ấm cơ thể, ổn định đường huyết

Những loại trà thảo mộc có tính ấm như quế và nhục đậu khấu giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời, chúng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ban đêm, yếu tố rất quan trọng với người trung niên đang gặp tình trạng tích mỡ bụng.

2. Trứng luộc - nguồn đạm giúp duy trì trao đổi chất

Một quả trứng luộc nhỏ trước khi ngủ cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ, hạn chế cảm giác đói về đêm và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra ổn định suốt giấc ngủ.

3. Trà bồ công anh hoặc trà rễ cúc diếp - hỗ trợ gan thải độc

Gan là cơ quan trung tâm trong quá trình chuyển hóa chất béo. Các loại trà thảo mộc vị đắng nhẹ như bồ công anh hay rễ cúc diếp giúp kích thích chức năng gan, hỗ trợ cơ thể xử lý chất béo hiệu quả hơn vào ban đêm.

4. Trà mướp đắng - “trợ thủ” điều hòa đường huyết

Mướp đắng từ lâu đã được biết đến với khả năng cải thiện độ nhạy insulin. Uống trà mướp đắng nhạt vào buổi tối có thể giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao khi ngủ – nguyên nhân âm thầm khiến mỡ tích tụ.

5. Nước ấm pha giấm táo - hỗ trợ tiêu hóa sau bữa tối

Một cốc nước ấm pha loãng giấm táo sau bữa tối giúp giảm đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế dao động đường huyết, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể đốt mỡ khi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là ăn gì mà còn là ăn đúngt hời điểm. Nên tránh xa thực phẩm nhiều đường, tinh bột tinh chế và đồ chiên rán vào buổi tối. Những món này dễ khiến insulin tăng cao, làm gián đoạn quá trình đốt mỡ ban đêm.

Một bữa ăn nhẹ, lượng vừa phải trước khi ngủ 1-2 tiếng có thể giúp cơ thể không rơi vào trạng thái đói, tránh thức giấc giữa đêm và duy trì giấc ngủ sâu - yếu tố then chốt cho giảm cân ở tuổi trung niên.

Ăn đêm không hẳn gây béo, vấn đề là ăn đúng hay sai

Chuyên gia Sahar Berjis cho rằng quan niệm “ăn tối là tăng cân” không hoàn toàn chính xác. Với người trên 45 tuổi, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, dễ tiêu, hỗ trợ chuyển hóa có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, ngủ sâu hơn và thậm chí nhẹ người hơn vào sáng hôm sau.

Giảm cân sau tuổi 45 không còn là câu chuyện ép cân hay nhịn ăn khắc nghiệt, mà là hiểu cơ thể mình cần gì và tận dụng cả giấc ngủ để hỗ trợ quá trình đốt mỡ một cách tự nhiên, bền vững.