“Quái ngư" 230kg tại sông Hậu từng làm rúng động miền Tây, vừa kéo lên bờ đã được bán với giá không tưởng

Vào cuối tháng 12/2019, một sự việc hy hữu đã xảy ra ở đầu nguồn sông Hậu từng khiến cả miền Tây xôn xao. Thời điểm ấy, mạng xã hội và các diễn đàn địa phương lan truyền chóng mặt hình ảnh một con cá khổng lồ, thân to gần bằng người trưởng thành vừa được ngư dân kéo lên từ dòng sông giáp ranh Việt Nam và Campuchia.

Theo báo Người Lao Động, nhân vật chính của câu chuyện là ông Salyman, một ngư dân người Chăm sinh sống tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Chiều ngày 21/12, như thường lệ, ông cùng những người bạn ra sông đánh bắt cá. Khi đang kéo lưới, cả nhóm bất ngờ phát hiện một con cá cực lớn liên tục trồi đầu lên mặt nước. Chưa xác định được đó là loài cá gì, họ phải dùng lưới nêm có mắt lưới rộng 3cm (lưới bao) và huy động đến 7 người đàn ông khỏe mạnh thay phiên nhau giữ lưới, kéo suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới đưa được con cá lên thuyền.

Đến tối cùng ngày, con cá khổng lồ được đưa về xóm Chăm ở ấp Búng Lớn, thu hút sự hiếu kỳ của rất đông người dân xung quanh. Thương lái nhanh chóng tìm đến để xem hàng. Do trọng lượng vượt quá khả năng cân thông thường, người mua buộc phải đưa cá về vựa, ghép nhiều cân lớn mới xác định được trọng lượng cuối cùng là hơn 230 kg. Mức giá được chốt là 200.000 đồng mỗi kg, tương đương số tiền hơn 46 triệu đồng, con số được xem là rất lớn với một ngư dân vùng sông nước vào thời điểm đó.

Sau này, cơ quan chức năng tỉnh An Giang xác nhận con cá mà ông Salyman bắt được là cá tra dầu, một loài cá nước ngọt quý hiếm bậc nhất thế giới, có tên khoa học là Pangasianodon gigas. Đây là loại cá có thể dùng đến 3m, nặng gần 300kg và từng được mệnh danh là “quái ngư” của sông Mekong. Cá tra dầu nằm trong sách đỏ ở Việt Nam và danh sách cực kỳ nguy cấp của IUCN, với nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên.

Nhìn lại sau nhiều năm, câu chuyện “quái ngư” nặng hơn 230kg vẫn được người dân miền Tây nhắc lại như một giai thoại hiếm hoi của vùng sông nước.