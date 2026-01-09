60 năm mới có 1 năm Bính Ngọ, 12 con giáp phát tài đổi vận, hưởng trọn lộc trời, tiền vàng ào ào về túi

Năm 2026, Tết Nguyên đán sẽ rơi vào ngày 17/2, đánh dấu sự kết thúc của năm Rắn (Mộc) và sự bắt đầu của năm Ngựa (Hoả) - 60 năm mới có 1 lần, hứa hẹn cả may mắn lẫn thách thức.

Nhà tiên tri nổi tiếng Trung Quốc Tong Pik-ha đưa ra những dự đoán toàn diện cho năm nay, đi sâu vào những ảnh hưởng của các vì sao sẽ định hình vận mệnh của các con giáp.

Số may mắn: 1; màu may mắn: đen; nguyên tố may mắn: xanh ngọc lam

Năm nay, tuổi Ngọc vừa xung khắc vừa xung đột với thần Thái Tuế , báo hiệu một năm đầy biến động. May mắn thay, cũng có nhiều sao may mắn giúp giảm bớt tác động tiêu cực. Một sao mang đến tài lộc, trong khi một sao khác đặc biệt thuận lợi cho khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng, có thể mang lại lợi ích cho những người làm trong các lĩnh vực và ngành nghề như xây dựng và kỹ thuật.

Tuổi Mùi (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Con số may mắn: 4; màu sắc may mắn: trắng; chất liệu may mắn: bạc nguyên chất

Đây là một năm tốt lành cho người tuổi Mùi, vận may tổng thể của họ tốt hơn đáng kể so với năm 2025. Nhiều sao tốt lành tỏa sáng rực rỡ trong bản đồ tử vi của họ, đem tới tài lộc, thuận lợi, đặc biệt là trong công việc. Trong năm 2026, người tuổi Mùi sẽ có những nam quý nhân hỗ trợ thực hiện các kế hoạch dài hạn.

Những người làm việc trong các ngành nghề truyền thống do nam giới thống trị như đồng hồ, ô tô và tài chính... cũng đặc biệt có vận may lớn, suôn sẻ trong mọi việc.

Tuổi Thân (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Số may mắn: 5; màu may mắn: vàng; nguyên tố may mắn: thạch anh vàng

Hai ngôi sao may mắn soi đường cho người tuổi Thân trong năm Ngọ báo hiệu sự thành công đáng kể hơn trong sự nghiệp và tài chính so với năm Tỵ. Một trong những sao may mắn tượng trưng cho những chuyến đi, vì vậy những người sinh dưới cung này cần chủ động tạo ra cơ hội di chuyển. Điều này cũng có nghĩa là tạo ra thu nhập quanh năm bằng cách "kiếm tiền".

Nếu bạn đang có ý định di cư hoặc mua bất động sản ở nước ngoài, thì đây chắc chắn là một năm tốt để thực hiện những kế hoạch đó.

Tuổi Dậu (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Số may mắn: 5, 10; màu may mắn: nâu đậm; nguyên tố may mắn: đá mắt hổ

Năm nay, người tuổi Dậu sẽ được bao quanh bởi những người hảo tâm. Thêm vào đó, hai sao may mắn sẽ mang đến tài lộc và sự nghiệp tốt lành.

Một ngôi sao tốt lành tượng trưng cho mùa màng bội thu, trong khi ngôi sao kia biểu thị sự chuyển động và các mối quan hệ. Điều này có nghĩa là những sự kiện vui vẻ như hôn nhân và sinh con có thể sẽ đến trong năm nay. Những người tuổi Dậu đã kết hôn có thể muốn nắm bắt cơ hội để trở thành cha mẹ.

Tuổi Tuất (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Số may mắn: 6; màu may mắn: xám; nguyên tố may mắn: sapphire

Những người sinh năm Tuất sẽ có một năm bình yên, ổn định. Với sự phù hộ của nhiều sao tốt lành, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công và năng suất trong tài chính và sự nghiệp.

Một sao may mắn tượng trưng cho sự thăng tiến thông qua suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng, điều này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Một sao tốt lành khác sẽ giúp người tuổi Tuất tránh được tai họa và giải quyết vấn đề.

Tuổi Hợi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Số may mắn: 2, 7; màu may mắn: đỏ; nguyên tố may mắn: hồng ngọc

Những người sinh năm Hợi có hai sao tốt liên quan đến sự nghiệp và tài lộc trong năm Ngọ, báo hiệu sự thăng tiến trong sự nghiệp.

Một sao tốt lành sẽ giúp giảm thiểu thiên tai và mang lại bình an, giúp cải thiện các mối quan hệ và xây dựng mạng lưới. Điều này đặc biệt có lợi cho những người tự kinh doanh hoặc đang làm ăn. Đây là năm thích hợp để mở rộng kinh doanh và đạt được kết quả tốt.

Sao may mắn còn lại có thể xoay chuyển tình thế khó khăn. Khi gặp gian khổ, các ân nhân sẽ dang tay giúp đỡ và giải quyết mọi thử thách.

Tuổi Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Số may mắn: 4, 9; màu may mắn: vàng, bạc; nguyên tố may mắn: vàng

Những người tuổi Tý sẽ trải qua một năm đầy biến động vì đây là năm mà cung hoàng đạo của họ đối nghịch với cung Thái Tuế . Tốt nhất là nên đón năm mới bằng những sự kiện vui vẻ như kết hôn, mua nhà, sinh con hoặc khởi nghiệp để cân bằng lại những điều không may.

Mặc dù trong tử vi năm Ngọ không có sao tốt nào cho người tuổi Tý, nhưng đây vẫn là một năm thuận lợi cho sự nghiệp, với triển vọng thăng tiến.

Tuổi Sửu (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Con số may mắn: 2; màu sắc may mắn: tím; nguyên tố may mắn: thạch anh tím

Năm nay, người tuổi Sửu xung khắc với sao Thái Tuế , điều này có nghĩa là năm nay sẽ là một năm yếu kém về các mối quan hệ và giao tiếp. Tuy nhiên, những sao may mắn sẽ tạo nên sự khác biệt cho người tuổi Sửu về sự nghiệp và tài lộc.

Đây là năm gặt hái những gì bạn đã gieo trồng, và thành quả sẽ tỷ lệ thuận với công sức bạn bỏ ra. Những người hảo tâm cũng sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn trên con đường sự nghiệp. Đây cũng là năm để thể hiện kỹ năng, giành được sự công nhận và nắm bắt cơ hội.

Tuổi Dần (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Số may mắn: 1; màu may mắn: đen; nguyên tố may mắn: đá obsidian

Đây là một năm tuyệt vời cho những người tuổi Dần với ba ngôi sao may mắn tỏa sáng.

Năm nay, vận may tốt lành cả về cá nhân lẫn sự nghiệp, được hỗ trợ bởi những người hảo tâm, đang chờ đón bạn. Đây là thời điểm để nắm bắt cơ hội và tỏa sáng thông qua sự chăm chỉ và tự hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, có một điềm xấu cho thấy sự hiện diện của một người có năng lượng nữ tính áp đặt và thiếu lý trí. Do đó, tốt nhất là người tuổi Dần nên kiên nhẫn và kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột với người đó.

Tuổi Mão (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Con số may mắn: 8; màu may mắn: xanh lá cây; nguyên tố may mắn: ngọc lam, ngọc bích

Năm nay, người tuổi Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thái tuế , điều này có nghĩa là các mối quan hệ và tình cảm sẽ không ổn định. May mắn thay, năm nay là năm giàu có, tiền bạc và sự chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Ánh sáng từ các vì sao mạnh mẽ và tốt lành sẽ giúp người tuổi Mão đạt được những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp và cải thiện tình hình tài chính.

Những sự kiện vui vẻ như đám cưới và sinh con đang đến gần. Một ngôi sao may mắn khác sẽ mang đến những người hảo tâm giúp đỡ người tuổi Mão mỗi khi họ gặp khó khăn.

Tuổi Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Con số may mắn: 10; màu sắc may mắn: nâu; nguyên tố may mắn: kim cương

Những người tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng cho sự chăm chỉ của mình trong năm Ngọ. Ngoài ra, còn có những sao tốt lành hỗ trợ sự nghiệp của họ.

Với dân công sở, đây là năm để thăng tiến và nhận được sự thăng chức và tăng lương mà họ hằng mong đợi. Những người tự kinh doanh hoặc tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ gặt hái được thành quả sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Những ngôi sao may mắn giúp tuổi Thìn chuyển hóa rủi ro thành vận may. Điều này có nghĩa là những tai họa – như kiện tụng và bệnh tật – có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết.

Tuổi Tỵ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Số may mắn: 6; màu may mắn: xanh dương; nguyên tố may mắn: ngọc trai

Năm nay có nhiều cơ hội đối với người tuổi Tỵ. Họ có thể hưởng lợi từ việc học tập và tự hoàn thiện bản thân hơn nữa. Những cải thiện đáng kể về tài chính, sự nghiệp và các mối quan hệ đang đến gần. Những người tự kinh doanh hoặc tham gia kinh doanh sẽ nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng khi họ nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Nơi công sở, người tuổi Tỵ nên chủ động thể hiện khả năng của mình khi có cơ hội thăng tiến và tăng lương, hoặc nắm bắt cơ hội chuyển việc để có điều kiện tốt hơn nếu có dịp.





